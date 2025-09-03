Είτε είναι άσχετη η Κεραμέως, είτε μας θεωρεί ηλίθιους

Η Νίκη Κεραμέως μιλώντας σήμερα στα Παραπολιτικά 90.1 είπε ότι το 13ωρο εργασίας που ψηφίζει η κυβέρνηση θα είναι για τον εργαζόμενο, για τον υπάλληλο, δυνατότητα και όχι υποχρέωση!

Η Νίκη Κεραμέως λοιπόν είτε δεν ξέρει τι συμβαίνει στην αγορά και λέει ανοησίες, είτε ξέρει και μας θεωρεί ηλίθιους. Διότι όποιος γνωρίζει λίγο από δουλειές, όποιος κυκλοφορεί λίγο στην αγορά, καταλαβαίνει ότι αυτό το «δυνατότητα και όχι υποχρέωση» είναι μία τεράστια κουταμάρα.

Ποιος υπάλληλος θα πει όχι σε έναν εργοδότη που θα τον καλέσει να δουλέψει 11, 12 ή 13 ώρες; Τι θα του απαντήσει, όταν θα του το ζητήσει; «Όχι, όχι, θα δουλέψω 8 ώρες, δεν θέλω παραπάνω». Πιστεύει η υπουργός ότι υπάρχει έστω κι ένας εργαζόμενος ανάμεσα στις εκατοντάδες χιλιάδες που μπορεί να αρνηθεί κάτι νόμιμο (και όχι παράνομο) που το ζητάει ο εργοδότης;

Μην πάω μακριά, ας μείνω στα δικά μας, στη δημοσιογραφία. Υπάρχει, πιστεύετε, δημοσιογράφος με 8ωρη βάρδια σε site ο οποίος θα αρνηθεί στον εκδότη του ή στον Διευθυντή του, όταν του ζητηθεί, να κάνει για κάποιο διάστημα 10ωρες βάρδιες; Ας γελάσουμε...

Στην μπυραρία που έχουμε κάτω από την εφημερίδα και είναι σούπερ μαγαζί, αν τα παιδιά πουν ότι θα δουλέψουμε 13 ώρες θα πει κάποιος όχι;

Και ας δεχτούμε ότι σε ένα πολυκατάστημα βρίσκεται ένας υπάλληλος ο οποίος αρνείται να ξεπεράσει το 8ωρο αλλά ο διπλανός του το δέχεται; Τι θα συμβεί τότε; Πώς θα τους βλέπει στη συνέχεια ο εργοδότης;

Οπότε το ερώτημα για την υπουργό Εργασίας είναι αναπόφευκτο: Ξέρει η Νίκη Κεραμέως πως λειτουργεί η αγορά και λέει συνειδητά ανοησίες ή δεν ξέρει οπότε και είναι ακατάλληλη για τη θέση;