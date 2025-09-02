Η ταβέρνα που κέρδισε την κυβέρνηση

Ξέραμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη κυβέρνηση, τώρα βλέπουμε ότι είναι και αστεία. Αστεία μεν που γίνεται όμως, επαναλαμβάνω, επικίνδυνη.



Από το Σαββατοκύριακο και μετά ζούμε το εξωφρενικό μία ολόκληρη κυβέρνηση τα έχει βάλει με μία ταβέρνα, την ταβέρνα Αξιώτισα στη Νάξο. Τρεις τέσσερις υπουργοί και δη από τους πιο προβεβλημένους επιτέθηκαν στην ταβέρνα. Για ένα επεισόδιο με μία παρέα Εγγλέζων τουριστών, Εβραίων, που κάθισαν για φαγητό εκεί.



Η ταβέρνα όμως δεν έκανε πίσω, δεν μάσησε, δεν κιότεψε μπροστά στους υπουργούς. Αντίθετα σήκωσε ανάστημα. Έγραψε παράδειγμα η ταβέρνα για έναν υπουργό: «Ο οσφυοκάμπτης πρωτοκλασάτος υπουργός της κυβερνησάρας μας όποτε μιλάει αποδεικνύει την ορθότητα της ρήσης που λέει "καλύτερα να μη μιλάς και να νομίζουν ότι είσαι ηλίθιος, παρά να μιλάς και να το επιβεβαιώνεις"».



Η ταβέρνα έγραψε και για τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη (το έχει χάσει αυτός...) που «ζήτησε τη δίωξή μας με τον αντιρατσιστικό νόμο»: «Δηλαδή, όλοι αυτοί νομίζουν ότι όταν παραγγέλνει ο πελάτης τις μπριζόλες του, εμείς του κάνουμε ανάκριση από πού είναι και τι πρεσβεύει εν γένει;».



Η ταβέρνα Αξιώτισσα δεν φοβήθηκε λοιπόν. «Δεν θα τους περάσει!», έγραψε. Αλλά πρέπει τώρα όλοι εμείς να την παρακολουθούμε από κοντά. Είναι χρέος μας. Να την προσέχουμε. Και θα την προσέχουμε ο καθένας μας με όποιο τρόπο μπορεί.