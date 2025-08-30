Αιματοβαμμένο έθνος

Ακατανόητη, ωστόσο τέτοια περιστατικά έχουμε συνέχεια στις ΗΠΑ. Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του εξέφρασαν τα «βαθιά τους συλλυπητήρια». Μάλιστα. Τόση ευαισθησία. Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή είναι «δυστυχώς πολύ συχνή – όχι μόνο στη Μινεσότα, αλλά σε όλη τη χώρα», εκφράζοντας την ελπίδα «καμία άλλη κοινότητα ή σχολείο να μη χρειαστεί να ζήσει κάτι τέτοιο». Κι όμως, τα φαινόμενα βίας δεν πρόκειται να σταματήσουν. Και την επόμενη φορά θα έχουμε από τους αρμόδιους παράγοντες τις ίδιες δηλώσεις συμπάθειας για τις οικογένειες των θυμάτων και την ίδια ευχή να μη συμβεί ξανά τέτοιο κακό.

Νέο μακελειό στις ΗΠΑ. Τούτη τη φορά ένας 23χρονος στη Μινεάπολη σκότωσε και τραυμάτισε παιδιά σε σχολείο και αυτοκτόνησε. Σύνηθες φαινόμενο. Οι πάντες εξέφρασαν την οργή τους. Ο αρχηγός της Αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πρόκειται για μια σκόπιμη πράξη βίας εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που προσεύχονταν. Η ωμή σκληρότητα και δειλία τού να πυροβολεί κάποιος μέσα σε μια εκκλησία γεμάτη παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική σημαία θα κυματίζει μεσίστια στον Λευκό Οίκο ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα. Μάλιστα. Μέχρι το επόμενο μακελειό. Και πάλι η αμερικανική σημαία θα κυματίζει μεσίστια στον Λευκό Οίκο. Κουβέντα όμως για την οπλοκατοχή. Είναι, όπως λένε οι υποστηρικτές της, στοιχείο της παράδοσης της χώρας, βασική πτυχή της εμπεδωμένης κουλτούρας και δεν πρέπει να ακυρωθεί.

Η αιματοχυσία σε αυτή την κλίμακα και σε αυτή συχνότητα θα έπρεπε κανονικά να προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση και να οδηγήσει σε πολιτικές που θα περιορίσουν το φαινόμενο. Ο Τραμπ και πολλοί πολιτικοί αρνούνται πεισματικά να συζητήσουν το θέμα είτε του περιορισμού της οπλοκατοχής είτε, πολύ περισσότερο, της πλήρους απαγόρευσης. Οι βιομηχανίες όπλων είναι πανίσχυρες, μπουκώνουν με χρήμα γερουσιαστές, βουλευτές, κυβερνήτες και προέδρους προκειμένου να μην απειληθούν τα συμφέροντά τους. Οσες προσπάθειες έγιναν, ακόμη και οι πιο δειλές, συνάντησαν τη σφοδρή αντίδραση τμήματος του πολιτικού προσωπικού των ΗΠΑ. Οσοι (ες) λένε κάτι διαφορετικό λοιδορούνται και δεν βρίσκουν εύκολα χώρους για να καταθέσουν τις… αιρετικές απόψεις τους.

Κι όμως, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο Πολ Οστερ στο βιβλίο του «Αιματοβαμμένο έθνος» (εκδόσεις Μεταίχμιο), που είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο για τη σφαγή που προκαλούν τα όπλα, αναφέρει ορισμένα στοιχεία που σοκάρουν: «Σύμφωνα με μια πρόσφατη εκτίμηση του Ινστιτούτου Ερευνών του Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφειας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 393 εκατομμύρια όπλα στην κατοχή των κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών - πάνω από ένα πυροβόλο όπλο για κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί σ’ αυτή τη χώρα.

Κάθε χρόνο περίπου σαράντα χιλιάδες Αμερικανοί σκοτώνονται από τραύματα λόγω πυροβολισμού, κάτι που χοντρικά ισοδυναμεί με τον ετήσιο αριθμό θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στους αμερικανικούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους… Αν προσθέσουμε όλες τις δολοφονίες που διαπράττονται με όπλα, όλους τους τυχαίους θανάτους που οφείλονται σε όπλα και τις ανθρωποκτονίες λόγω επιβολής του νόμου που προκαλούνται από όπλα, ο μέσος όρος ανέρχεται σε πάνω από εκατό Αμερικανούς που σκοτώνονται από σφαίρες κάθε μέρα» (σελ. 49-50). Επισημαίνει επίσης ότι εξαιτίας σύνθετων ιστορικών λόγων λείπει η θέληση να προσπαθήσουμε να αναχαιτίσουμε αυτήν την απειλή και αναφέρει ότι το Κογκρέσο απαγόρευσε το 1996 στα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να χρησιμοποιήσουν ομοσπονδιακά κονδύλια για να διεξαγάγουν έρευνα η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προωθήσει ή για να συνηγορήσει υπέρ του ελέγχου των όπλων.

Ενα από τα επιχειρήματα που διακινούν οι εταιρείες όπλων, οι πολιτικοί και των δύο κομμάτων που χρηματοδοτούνται απ’ αυτές (η πολιτική στις ΗΠΑ είναι πολύ ακριβό σπορ), τα μέσα ενημέρωσης που έχουν σχέση οικονομικής εξάρτησης με τις εταιρείες και οι λομπίστες που κινούνται ανεξέλεγκτα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, λέει ότι η καλύτερη απάντηση σ’ έναν κακό τύπο με όπλο, είναι ένας καλός τύπος με όπλο. Στη Μινεάπολη προχθές και σε πολλές άλλες περιοχές όπου είχαμε παρόμοια φονικά περιστατικά, υπήρχε μόνο ο κακός τύπος με όπλο. Η επιτομή του κυνισμού.

Την απάντηση σ’ αυτήν την ελεεινή θεωρία τη δίνει ο Πολ Οστερ στο τέλος του βιβλίου του: «Οι άνθρωποι πυροβολούν άλλους ανθρώπους με όπλα επειδή έχουν όπλα, και οι άνθρωποι αυτοκτονούν με όπλα, επειδή έχουν όπλα και όσο περισσότερα όπλα προσφέρονται προς πώληση και όσο περισσότεροι άνθρωποι προτίθενται να τα αγοράσουν, τόσο περισσότεροι θα τα στρέφουν εναντίον του εαυτού τους ή άλλων». Τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ; Αφού θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί είναι μαρξιστές-λενινιστές, να περάσει νόμο που θα απαγορεύει να έχουν όπλα οι αντίπαλοί του. Αυτοί άοπλοι, οι δικοί του οπλισμένοι σαν αστακοί, έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Ακόμη, γιατί όχι, και για εμφύλια σύρραξη. Ο τύπος που κυβερνά τις ΗΠΑ είναι ικανός, πολύ ικανός, ικανός για όλα.

Ανάγωγα

Να δείτε που στο τέλος το ελληνικό κράτος δεν θα πάρει ούτε ευρώ από τη Novartis και οι μόνοι που θα την πληρώσουν θα είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Το έχει πει η ενάρετη κυβέρνησή μας: Πρόκειται για μια σκευωρία που οργάνωσαν οι κατσαπλιάδες. Απλετο φως.