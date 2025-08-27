My Street App: Μια εφαρμογή που μετατρέπει τους πολίτες σε Σέρλοκ Χολμς

Στο πλαίσιο του μυθεύματος της «ψηφιακής αναβάθμισης» του κράτους, η κυβέρνηση της Ν.Δ φτιάχνει μια «πλατφόρμα» δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ακόμα μία «παράσταση», την οποία τα «πετσωμένα» ΜΜΕ, όπως και η κυβερνητικά ελεγχόμενη ΕΡΤ, έσπευσαν να διαφημίσουν, ως ένα «πρωτοποριακό μέτρο» που θα διευκολύνει τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την ενεργό κοινότητα (ούτε αυτοδιαχείριση να ήταν...).

Στην πραγματικότητα είναι ακόμα ένα μέτρο μετατόπισης της «ατομικής ευθύνης» στον πολίτη και ταυτόχρονα απαλλαγής του κράτους από τη διεξαγωγή οργανωμένων ελέγχων. Παράλληλα, ο πολίτης ενθαρρύνεται να γίνει «ρουφιάνος», αφού εναπόκειται σ' αυτόν να κάνει τη συγκεκριμένη καταγγελία, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα.

Συγκεκριμένα θα μπορεί να πληροφορείται για τραπεζοκαθίσματα που καταλαμβάνουν περισσότερο από τον προβλεπόμενο χώρο από επιχειρήσεις εστίασης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εφαρμογή: «Κοινόχρηστοι χώροι: Εμφάνιση ενεργών μισθώσεων με λεπτομέρειες όπως εμβαδόν, χρήση, διάρκεια ισχύος και όρια παραχωρημένης έκτασης». Δηλαδή, ο πολίτης οφείλει να είναι δικηγόρος και αστυνομικός ταυτόχρονα.

Η απόφαση να κάνει την καταγγελία αποτελεί ένα δεύτερο βήμα, αφού η πλατφόρμα απαιτεί:

«Στη φόρμα, ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα τον τύπο καταγγελίας ανάλογα με την παράβαση που έχει εντοπίσει (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Προαιρετικά, μπορεί να προσθέσει περιγραφή στο πεδίο σχολίων.

Αφού συμπληρώσει τη φόρμα, ο χρήστης καθορίζει αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, χρειάζεται να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Οι επώνυμες καταγγελίες αποθηκεύονται στο προφίλ του χρήστη και είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή στην ενότητα «Οι αναφορές μου» μέσα από το ιστορικό της εφαρμογής». Δηλαδή ο πολίτης αποφασίζει να παραδώσει τα προσωπικά του δεδομένα εν λευκώ.

Βέβαια, για να μην αδικήσουμε την κυβέρνηση εντελώς, η εφαρμογή My Street, έχει και κάποιον χρηστικό χαρακτήρα: στην επιλογή «Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» εμφανίζεται στον χρήστη ένας διαδραστικός χάρτης με όλα τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον χάρτη, να κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση (zoom) και να εντοπίσει εύκολα το σημείο που τον ενδιαφέρει.