Επικοινωνιακό σόου Μητσοτάκη με αφορμή πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων

Την ώρα που η κυβέρνηση της Ν.Δ. απαξιώνει συστηματικά τα δημόσια σχολεία, ο πρωθυπουργός βρήκε ευκαιρία να δώσει ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, με αφορμή το (αυτονόητο) πρόγραμμα ανακαίνισης 431 σχολείων.

Η εγκατάλειψη των κτιριακών υποδομών και οι εξευτελιστικοί μισθοί δασκάλων και καθηγητών δεν εμπόδισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα ρεσιτάλ fake news και παραπληροφόρησης, να δώσει ακόμα μια παράσταση, παρουσία της υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Διευθυντή του σχολείου Αριστείδη Φαλαγκάρα, χωρίς τη στοιχειώδη αναφορά στην υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Αναφορικά με την κρατική αδιαφορία, ενδεικτικό είναι πως το συγκεκριμένο σχολείο, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είχε να ανακαινιστεί από το...1954

Την υπόσχεση ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχισθεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε τα εξής: «Κύριε Διευθυντά, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε λίγες εβδομάδες από τώρα το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα υποδεχθεί τους μαθητές του Γυμνασίου σας σε ένα κτήριο το οποίο θα έχει σημαντικά ανακαινιστεί και ως προς τις τάξεις και ως προς την προσβασιμότητα και ως προς τους χώρους υγιεινής, αλλά και -αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό- ως προς εξωτερικούς χώρους άθλησης, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες και του Γυμνασίου και του Λυκείου, το οποίο συστεγάζεται σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο». Παρουσίασε έτσι την αυτονόητη ανάγκη συντήρησης των σχολικών κτιρίων και των προαυλίων τους, ως κάτι έκτακτο που μπορεί να αφεθεί στην «γενναιοδωρία» της κάθε κυβέρνησης και του κάθε υπουργείου Παιδείας.

Από την πλευρά της η Σοφία Ζαχαράκη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους «χορηγούς» της κυβέρνησης: τις τράπεζες,το Υπουργείο Μεταφορών, τις "Κτιριακές Υποδομές". Ναι, έτσι ακριβώς: τις τράπεζες!!

Και έχει και συνέχεια: η κυβέρνηση που καταστρατήγησε το άρθρο 16 του Συντάγματος για να προσφέρει άδειες Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στους διάφορους απίθανους Σχολάρχες, έχει το θράσος να επαίρεται ότι ενδιαφέρεται για τη Δημόσια Παιδεία.