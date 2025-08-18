Τετραγωνισμός του κύκλου!

Σήμερα οι Ευρωπαίοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συναινέσουν σε μια συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας. Υποστηρίζουν ότι με τη στρατηγική τους έχουν απομονώσει τον Πούτιν και έχουν μετατρέψει τη Ρωσία σε χώρα-παρία, υποτιμώντας και τη σταθερή σχέση της με τους BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) και με άλλες χώρες που κρατούν αποστάσεις από τη Δύση και την πεισματάρα πραγματικότητα που λέει ότι δεν γίνεται να περιθωριοποιήσεις ένα κράτος που έχει περίπου 6.000 πυρηνικές κεφαλές.

Και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν και ορισμένοι ηγέτες της Ευρώπης χαρακτήρισαν τον Πούτιν εγκληματία, δικτάτορα, φασίστα. Αδιαφόρησαν επιδεικτικά για τις σαφείς προειδοποιήσεις του ότι δεν θα αφήσει αναπάντητες τις πρωτοβουλίες τους να επεκταθεί η επιρροή του ΝΑΤΟ στις χώρες που ήταν μέλη της Σοβιετικής Ενωσης. Τον απείλησαν ανοιχτά ότι αν δεν υποχωρήσει θα έχει κακό τέλος (αυτός δεν μάσησε). Κυκλοφόρησαν σενάρια περί ανατροπής του (στη συνέχεια τα απέσυραν). Επέβαλαν σκληρές οικονομικές κυρώσεις πιστεύοντας ότι η ρωσική οικονομία δεν θα αντέξει (διαψεύστηκαν). Εστειλαν αυστηρά μηνύματα στους συμμάχους του να σταματήσουν να τον βοηθούν, αλλιώς θα τιμωρηθούν κι αυτοί (δεν εισακούστηκαν). Επικαλέστηκαν το Διεθνές Δίκαιο, ξεχνώντας ότι κι αυτοί στο πρόσφατο παρελθόν το έκαναν κουρέλι για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεσμεύτηκαν ότι δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ ως ρωσικά εδάφη τις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός. Στήριξαν με όλα τα μέσα τον Ζελένσκι, αν και τον υποψιάζονται για κακή χρήση των πόρων που του έχουν διαθέσει.

Τώρα, κυρίως οι Ευρωπαίοι, βρίσκονται μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις λόγω της τακτικής του πλανητάρχη. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι αν ήταν αυτός πρόεδρος δεν θα ξεκινούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γοητευτικά τα «αν», αλλά δεν ξαναγράφουν την Ιστορία. Υποσχέθηκε ότι θα τον τελειώσει σε 24 ώρες. Δεν τα κατάφερε. Εστειλε τελεσίγραφο στον Πούτιν ότι αν μέχρι τις 8 Αυγούστου δεν υποκύψει, θα προχωρήσει σε νέα, πιο επώδυνα για τη Ρωσία μέτρα. Η προθεσμία πέρασε και δεν υλοποίησε την απειλή του. Αντιθέτως δέχτηκε τον Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος, τον χειροκρότησε τρεις φορές και τον έβαλε στη θωρακισμένη λιμουζίνα του. Το συμπέρασμα σε πρώτο χρόνο από τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα; Οπως είπε ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζον Μπόλτον, «ο Τραμπ δεν έχασε, αλλά ο Πούτιν νίκησε ξεκάθαρα». Ξένα μέσα ενημέρωσης εγκάλεσαν τον Τραμπ επειδή υποδέχτηκε πανηγυρικά αυτόν τον τύπο που κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Οι ΗΠΑ όμως δεν έχουν αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η κυβέρνηση Κλίντον υπέγραψε το καταστατικό της Ρώμης το 2000, αλλά η κυβέρνηση Μπους απέσυρε την υπογραφή ούτως ώστε να μην μπορούν να διωχθούν ποινικά τα στρατεύματά τους. Αλλωστε, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις κατά μελών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επειδή εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου. «Δικαιοσύνη» κατά περίπτωση.

Η γραμμή Τραμπ -όσο μπορεί κανείς να την πάρει σοβαρά υπόψη του γιατί αλλάζει αναλόγως με τα κέφια του- στην παρούσα φάση βολεύει τον Πούτιν γιατί του επιτρέπει να κερδίσει χρόνο, αλλά δεν αρέσει ούτε στον Ζελένσκι ούτε στους Ευρωπαίους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πιέζεται για να δεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα προβλέπει παραχώρηση εδαφών στον Πούτιν και οι Ευρωπαίοι έχουν περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή. Ο ένας καλείται να πάρει αποφάσεις που θα ζημιώσουν και τη χώρα του και τον ίδιο και το σύστημα που έχει οικοδομήσει, οι άλλοι πρέπει να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι δεν μπορούν να πιάσουν τους στόχους που έχουν βάλει, δηλαδή την αναδίπλωση του Πούτιν και στο στρατιωτικό και στο γεωπολιτικό επίπεδο. Περίπτωση να βγουν όλες οι πλευρές ικανοποιημένες δεν υπάρχει. Μοιάζει με προσπάθεια για τετραγωνισμό του κύκλου.

Ανάγωγα

Για αισχροκέρδεια και ταλαιπωρία μιλούν πολλοί ξένοι τουρίστες που βρέθηκαν στην Ελλάδα τούτη την περίοδο. Τα ίδια πάνω-κάτω λένε και οι Ελληνες, όσοι μπορούν να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές. Η «βαριά» βιομηχανία μας στο στόχαστρο. Υπαρκτός ο κίνδυνος να γίνει βιοτεχνία αν δεν μπουν κανόνες.