Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
33.8° 31.3°
4 BF
32%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
33.3° 32.1°
3 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
34°C
36.0° 33.8°
4 BF
34%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
3 BF
23%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
4 BF
25%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
0 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 32.4°
3 BF
19%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.2° 33.2°
2 BF
16%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.2° 29.4°
3 BF
70%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
33°C
35.9° 33.2°
3 BF
43%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
28.2° 26.7°
4 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
3 BF
49%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
5 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
43%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
29%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 30.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
50%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
34°C
33.5° 33.5°
1 BF
35%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
πυρκαγιές
EUROKINISSI

Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δημήτρης Κανελλόπουλος
Μία χώρα υπό κατάρρευση. Και μία επικίνδυνη κυβέρνηση. Πολύ επικίνδυνη.

Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια μπορούμε να τα πούμε πια δίχως αμφιβολία: η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχουμε δει τα τελευταία (πολλά) χρόνια στον τόπο. Δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο ό,τι χειρότερο, είναι δυστυχώς και ό,τι καταστροφικότερο. Οι άνθρωποι καταστρέφουν τη χώρα σε όλα τα επίπεδα.

«Μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φυσικά φαινόμενα» έλεγε στην αρχή του καλοκαιριού ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ναι, το βλέπουμε, πάρα πολύ θωρακισμένοι, οι φωτιές σβήνουν στη θάλασσα. Βέβαια γιατί να στενοχωρηθεί ο υπουργός που έπεσε 100% έξω; Και τι έγινε; Τράβηξε μία σύσκεψη σήμερα στο κέντρο συντονισμού μαζί με τον πρωθυπουργό και καθάρισαν. Ούτε παραιτήσεις, ούτε τίποτε.

Να θυμηθούμε τι έλεγε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2017, στις τότε φωτιές, επί ΣΥΡΙΖΑ; Είχε οργή για την ανικανότητα του κράτους. Τώρα να υποθέσω ότι θα είναι ήρεμος με την ικανότητα του επιτελικού κράτους.

Το επιτελικό κράτος που έχει κάνει καραμέλα το 112 και τις εκκενώσεις. Και ας υποστηρίζουν, πολλοί, ότι όσοι αγνόησαν το 112 και παρέμειναν πίσω, κατάφεραν και έσωσαν τις περιουσίες τους. Το δήλωσε και σήμερα ο κ. Πελετίδης, ο δήμαρχος Πατρέων, ότι όσοι δεν υπάκουσαν στο 112 γλίτωσαν τα σπίτια τους.

Το 112 είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για κράτη που είναι κανονικά. Όχι όμως για κράτη που είναι επιτελικά. Σε αυτά χρησιμοποιείται σωρηδόν ώστε να απαλλάσσει από τις ευθύνες τους τα κυβερνητικά στελέχη. Ρίξε ένα 112 και ό,τι γίνει ας γίνει...

Από που να το πιάσουμε και που να το αφήσουμε, όχι από παλιά αλλά τις τελευταίες ημέρες; Να ήταν μόνο οι φωτιές; Να ήταν μόνο η διαφθορά με τους Φραπέδες και τις Φεράρι; Να ήταν το φιάσκο τους με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Να ήταν η εξωτερική πολιτική που τρώμε απανωτές σφαλιάρες και πανηγυρίζουμε και από πάνω;

Μία χώρα υπό κατάρρευση. Και μία επικίνδυνη κυβέρνηση. Πολύ επικίνδυνη. Πρέπει να φύγει άμεσα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτε όρθιο... 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual