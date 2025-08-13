Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει

Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια μπορούμε να τα πούμε πια δίχως αμφιβολία: η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχουμε δει τα τελευταία (πολλά) χρόνια στον τόπο. Δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο ό,τι χειρότερο, είναι δυστυχώς και ό,τι καταστροφικότερο. Οι άνθρωποι καταστρέφουν τη χώρα σε όλα τα επίπεδα.



«Μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φυσικά φαινόμενα» έλεγε στην αρχή του καλοκαιριού ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.



Ναι, το βλέπουμε, πάρα πολύ θωρακισμένοι, οι φωτιές σβήνουν στη θάλασσα. Βέβαια γιατί να στενοχωρηθεί ο υπουργός που έπεσε 100% έξω; Και τι έγινε; Τράβηξε μία σύσκεψη σήμερα στο κέντρο συντονισμού μαζί με τον πρωθυπουργό και καθάρισαν. Ούτε παραιτήσεις, ούτε τίποτε.



Να θυμηθούμε τι έλεγε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2017, στις τότε φωτιές, επί ΣΥΡΙΖΑ; Είχε οργή για την ανικανότητα του κράτους. Τώρα να υποθέσω ότι θα είναι ήρεμος με την ικανότητα του επιτελικού κράτους.



Το επιτελικό κράτος που έχει κάνει καραμέλα το 112 και τις εκκενώσεις. Και ας υποστηρίζουν, πολλοί, ότι όσοι αγνόησαν το 112 και παρέμειναν πίσω, κατάφεραν και έσωσαν τις περιουσίες τους. Το δήλωσε και σήμερα ο κ. Πελετίδης, ο δήμαρχος Πατρέων, ότι όσοι δεν υπάκουσαν στο 112 γλίτωσαν τα σπίτια τους.



Το 112 είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για κράτη που είναι κανονικά. Όχι όμως για κράτη που είναι επιτελικά. Σε αυτά χρησιμοποιείται σωρηδόν ώστε να απαλλάσσει από τις ευθύνες τους τα κυβερνητικά στελέχη. Ρίξε ένα 112 και ό,τι γίνει ας γίνει...



Από που να το πιάσουμε και που να το αφήσουμε, όχι από παλιά αλλά τις τελευταίες ημέρες; Να ήταν μόνο οι φωτιές; Να ήταν μόνο η διαφθορά με τους Φραπέδες και τις Φεράρι; Να ήταν το φιάσκο τους με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Να ήταν η εξωτερική πολιτική που τρώμε απανωτές σφαλιάρες και πανηγυρίζουμε και από πάνω;



Μία χώρα υπό κατάρρευση. Και μία επικίνδυνη κυβέρνηση. Πολύ επικίνδυνη. Πρέπει να φύγει άμεσα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτε όρθιο...