Τι «πρέπει» να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας

Μιλούσα την Τετάρτη το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης με έναν άνθρωπο που δεν έχει ψηφίσει ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα και που το 2019 μάλιστα, ψήφισε Μητσοτάκη. Το μετάνιωσε βέβαια (άντε ρε, περίεργο...) και όχι τώρα αλλά εδώ και καιρό. Εννοείται πως δεν πρόκειται να τον ξαναφηφίσει ούτε για αστείο, ενώ –όπως μου τόνισε– περιμένει να ακούσει τον Τσίπρα, να τον ακούσει προσεκτικά σε όσα θα έχει να πει. Και είναι έτοιμος, λέει, να τον ψηφίσει.

Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που πολύ κόσμος, απηυδισμένος τόσο από τον Μητσοτάκη όσο και από την αντιπολίτευση (δυστυχώς), αρχίζει και ψάχνεται σοβαρά. Ο «κανένας» και η αποχή έρχονται πρώτη δύναμη.

Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής. Σε μία τελευταία δημοσκόπηση ένα ποσοστό περίπου 18% δήλωσε ότι θα τον ψήφιζε. Είναι πιο ψηλά από οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Μοιάζει δηλαδή σαν να μην τον παίρνει πια να περιμένει τις κατάλληλες συνθήκες. Άλλωστε ίσως να μην έχει και πολύ χρόνο για σκέψη και προετοιμασία επειδή οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Σήμερα παράδειγμα, στην ΕΣΤΙΑ, ο Μανώλης Κοττάκης γράφει πως η ευρωπαία εισαγγελέας ετοιμάζει δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με άλλους πέντε υπουργούς του Μητσοτάκη μέσα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι; Κούγκι.

Αν θέλει ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας να πείσει, πρέπει να παρουσιάσει όχι μόνο ένα σχέδιο αλλά και μία ομάδα. Τα σχέδια είναι εύκολα και πολλές φορές μη πιστευτά. Αφήστε δε που ειδικά ο Τσίπρας σε αυτό το θέμα έχει καεί, με τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης και με τα «ένα νόμο, ένα άρθρο» για τα μνημόνια (που δεν τα έσχισε αλλά τα υπέγραψε). Η ομάδα λοιπόν είναι το ζητούμενο. Μία ομάδα που θα αποτελεί τον βασικό κορμό της κυβέρνησής του. Άτομα νέα, καινούργια, που θα χαίρουν εκτίμησης πέραν των στενών κομματικών ορίων. Πρόσωπα και από το παρελθόν, αλλά άφθαρτα. Να ξέρουμε από πριν ποιος θα γίνει υπουργός Δικαιοσύνης π.χ. και ποιος υπουργός Εργασίας.

Μόνο παρουσιάζοντας μία ομάδα 10-15 ατόμων θα μπορέσει να κάνει την υπέρβαση. Και ίσως να πείσει και ανθρώπους που τον βλέπουν με καχυποψία. Ανθρώπους που ακούν τη λέξη Κατρούγκαλος και τους πιάνει κρύος ιδρώτας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει. Κρατιέται ακόμα επειδή δεν υπάρχει κάποιος απέναντί της να τη ρίξει. Θα βρεθεί όμως. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ελπίζω μόνο να μην μας έρθει από τα ακόμα πιο δεξιά.