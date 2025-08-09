Βλέποντας και κάνοντας!

Ο στόχος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να διεκδικήσει και τρίτη θητεία το κόμμα του με αυτόν επικεφαλής. Θέλει να σπάσει το ρεκόρ. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ είχε τρεις συνεχόμενες θητείες 1993, 1996, 2000, αλλά με διαφορετικούς αρχηγούς. Το 1993 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το 1996 και το 2000 με τον Κώστα Σημίτη. Δεν πήγε για τρίτη θητεία ο Κώστας Σημίτης αν και για κάμποσο διάστημα το σκεφτόταν. Υποχώρησε τελικώς στις πιέσεις και συντρόφων του και φιλικών στο ΠΑΣΟΚ μέσων ενημέρωσης, οι ιδιοκτήτες των οποίων τον έπεισαν (ή τον ανάγκασαν) να δώσει τη σκυτάλη στον Γιώργο Παπανδρέου. Ο γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να ανατρέψει τους συσχετισμούς, δεν τα κατάφερε και περίμενε μέχρι το 2009 για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η συνέχεια είναι γνωστή. Μνημόνιο, παραίτηση, αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, δημιουργία νέου κόμματος, αποτυχία και επιστροφή στις ρίζες του.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν προτίθεται να τα παρατήσει και να δώσει τη θέση του σε άλλο στέλεχος της παράταξης. Αυτό δηλώνει με κάθε ευκαιρία. Υπάρχει βεβαίως η περίπτωση να πάει η Ν.Δ για τρίτη θητεία με άλλον πρόεδρο, ωστόσο στην παρούσα φάση αυτό δεν φαίνεται πιθανό, παρά τις έντονες και πυκνές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος για τις επιλογές του μεγάρου Μαξίμου, παρά το γεγονός ότι οι δελφίνοι έχουν αρχίσει να οργανώνονται και να σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά για τον κ. Μητσοτάκη, αν δηλαδή δεν έχουμε αντικατάστασή του είτε με δική του απόφαση είτε με ανατροπή του, ο επόμενος στόχος είναι, όπως διακηρύσσουν οι συνεργάτες του, η πρωτιά στις κάλπες και -γιατί όχι- η αυτοδυναμία. Η πρωτιά στις εκλογές με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι εφικτός στόχος. Τα ποσοστά της Ν.Δ. μειώνονται, οπαδοί της απομακρύνονται, άλλοι βρίσκουν καταφύγιο σε κόμματα που είναι δεξιότερά της, άλλοι εγκαθίστανται στην περιοχή της αποχής, ωστόσο τα ποσοστά των αντιπάλων της παραμένουν χαμηλά, αρκετά μακριά από τις δικές της επιδόσεις. Σε αυτήν περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα έχει την πρωτοβουλία. Χωρίς την αυτοδυναμία είτε θα πάει ξανά σε εκλογές είτε θα αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο.

Με ποιο κόμμα θα ήθελε να συνεργαστεί; Σύμφωνα με όσα έχουν πει δημοσίως και ο κ. Μητσοτάκης και πρωτοκλασάτοι υπουργοί προτιμούν το ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε ξανακάνει, λένε, και ισχυρίζονται ότι τα κατάφεραν να σώσουν τη χώρα. Γιατί, επιμένουν, να μην ξαναδοκιμάσουμε, για να μην μπλέξει η χώρα σε περιπέτειες; Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το αποκλείει κατηγορηματικά. Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. Θυμάται ο κ. Ανδρουλάκης πόσο ακριβά πλήρωσε το κόμμα του τη συνεργασία με τη Δεξιά την περίοδο 2012-2015. Λίγο έλειψε να μείνει εκτός Βουλής. Επίσης, αν αλλάξει γνώμη υπό το βάρος της συγκυρίας, ενδεχομένως και επειδή θα υπάρξουν στο εσωτερικό του κόμματος φωνές που θα ζητούν να συνεννοηθεί το ΠΑΣΟΚ με τη Ν.Δ., θα πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να εξηγήσει πρώτα στον εαυτό του και μετά στους ψηφοφόρους του πώς θα συνεργαστεί με τη Ν.Δ., την κυβέρνηση της οποίας αποκαλούσε γαλάζια συμμορία, εγκληματική οργάνωση και παρακράτος. Ακόμη κι αν απαιτήσει και το πετύχει να μην είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, δεν θα μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια απόφαση.

Με άλλο κόμμα συνεργασία δεν επιθυμεί ο πρωθυπουργός. Οπότε αυτό που του μένει είναι η αυτοδυναμία. Μπορεί να την πιάσει; Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, όχι. Με τον σημερινό εκλογικό νόμο, απίθανο. Αρα; Ισως με έναν άλλο εκλογικό νόμο που θα κατεβάζει το ποσοστό για την αυτοδυναμία κοντά στο 32% και θα ανεβάζει το όριο εισόδου στη Βουλή στο 5%, ώστε οι συντηρητικοί ψηφοφόροι που φλερτάρουν με τα μικρά κόμματα της Δεξιάς να υποχρεωθούν να ψηφίσουν, έστω βρίζοντας, έστω φτύνοντας, ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Το έχει αποκλείσει ο κ. Μητσοτάκης. Ας μην το δένουμε όμως κόμπο. Στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας, για να παραμείνουν στην εξουσία αυτός και το σύστημά του και για να μην έχουν προβλήματα και ο ίδιος και στενοί συνεργάτες του με τη Δικαιοσύνη όταν δεν θα είναι στα πράγματα και δεν θα είναι σε θέση να κουκουλώσουν τις βρόμικες υποθέσεις στις οποίες έχουν εμπλακεί, μπορεί να αλλάξει άποψη. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε ξανά φήμες και πληροφορίες για νέο εκλογικό νόμο. Τις διακινούν μέσα ενημέρωσης, αλλά πηγή είναι κυβερνητικοί παράγοντες. Υπάρχει βεβαίως ένα προβληματάκι. Ο νέος εκλογικός νόμος, για να ισχύσει στις επόμενες εκλογές, πρέπει να συγκεντρώσει 200 ψήφους στη Βουλή. Δύσκολο. Μπορεί όμως να ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές που θα γίνουν κολλητά, σύμφωνα με το σενάριο που κυκλοφορεί.

Ανάγωγα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως διπλασίασε, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσόν που υπόσχεται για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί πως ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών». Ημίμετρα. Γιατί δεν διατάζει ο Τραμπ τις αμερικανικές δυνάμεις να μπουκάρουν στη Βενεζουέλα και να τελειώσουν τη δουλειά επί τόπου. Παλιά τους τέχνη κόσκινο.