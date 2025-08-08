Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.6° 30.7°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
34.7° 32.0°
3 BF
34%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
35.0° 32.1°
3 BF
41%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
4 BF
31%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
0 BF
33%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
20%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.1° 28.3°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 30.4°
4 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
6 BF
54%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.7°
2 BF
58%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
40%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
24%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
3 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.8° 32.1°
3 BF
61%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
34.4° 32.3°
3 BF
36%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 33.3°
3 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Ντόναλντ Τραμπ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
AP PHOTO

Μετά την Ουκρανία

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Γιώργος Καπόπουλος

Πώς θα κινηθεί ο Τραμπ μετά την εκπνοή σήμερα του τελεσιγράφου του προς τον Πούτιν; Θα επιβάλλει κυρώσεις ή θα αξιοποιήσει την εποικοδομητική συνάντηση του προσωπικού του απεσταλμένου προχθές στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν για να απεγκλωβιστεί;

Ούτως η άλλως, ο τερματισμός των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε ειρηνευτική φόρμουλα.

Πολύ πιο ενδιαφέρον είναι πώς θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στις σχέσεις Δύσης-Ρωσίας. Θα επιστρέψει η Ρωσία στην Ομάδα G-7, θα ανασυσταθεί το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, θα αναβαθμιστεί ο ΟΑΣΕ;

Είναι συμβατή η επιστροφή στην κανονικότητα στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία με δεδομένη την απόφαση του ΝΑΤΟ να στηρίξει μαζικό επανεξοπλισμό των χωρών–μελών του;

Η συμμετοχή της Ρωσίας στην εγγύηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας ετέθη για πρώτη φορά το 1815 στο Συνέδριο της Βιέννης με την πρωτοβουλία του Τσάρου που πρότεινε την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας. Μέσα σε τρεις δεκαετίες, η Ρωσία με τις επεκτατικές της βλέψεις σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προκάλεσε τη συμμαχία του Σουλτάνου με τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Οι τρεις Δυνάμεις αποβιβάστηκαν στην Κριμαία το 1853 με τη Ρωσία να αποδέχεται το 1856 μια ελεγχόμενη ήττα.

Για μια εικοσαετία η Ρωσία περίμενε την κατάλληλη στιγμή να επιδιώξει ρόλο-κλειδί στις ευρωπαϊκές ισορροπίες.

Στον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877-8 η Ρωσία εξασφάλισε τον έλεγχο των Βαλκανίων και την πρόσβαση στη Μεσόγειο.

Η Βρετανία απείλησε με πόλεμο και με μεσολάβηση του Μπίσμαρκ η Ρωσία έχασε τον έλεγχο των Βαλκανίων, με μια διπλωματική απομόνωση να σκιάζει μια περίλαμπρη νίκη στο πεδίο της μάχης.

Η πτώση του τείχους και η διάλυση του ανατολικού μπλοκ και της ΕΣΣΔ έφεραν ξανά στην επιφάνεια τις εγγενείς αντιφάσεις του ρόλου της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο,τι είναι για τη Μόσχα στρατηγική θωράκιση είναι για τη Δύση απειλή εισβολής. Αντίστοιχα, ό,τι είναι για τη Δύση αμυντική προώθηση ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων είναι για τη Μόσχα κίνηση περικύκλωσης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μετά την Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual