Η επιστροφή των Πέρσινγκ και Κρουζ

Η δυνατότητα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ να πλήξουν με πυρηνικά όπλα που θα είχαν εκτοξευθεί από ευρωπαϊκό έδαφος την ΕΣΣΔ και στη συνέχεια την Ρωσία, ήταν το πλεονέκτημα το οποίο η γεωγραφία έδινε στις ΗΠΑ.
Οι πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς Πέρσινγκ και Κρουζ, σύμφωνα με την απόφαση του ΝΑΤΟ, ήταν η απάντηση της Δύσης στην εγκατάσταση του αντίστοιχου πυραυλικού συστήματος της ΕΣΣΔ, των πυραύλων SS-20.
Το 2019, στην πρώτη θητεία Τραμπ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν δεσμεύονται από τις δεσμεύσεις της συμφωνίας που υπέγραψαν το 1987 οι Ρέιγκαν - Γκορμπατσόφ για την απαγόρευση των πυραύλων μέσου βεληνεκούς.
Η αποδέσμευση των ΗΠΑ αιτιολογήθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών που μπορούν να προέλθουν από χώρες όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
Η Μόσχα δήλωσε τότε ότι θα συνεχίσει να τηρεί μονομερώς τη συμφωνία, μια δέσμευση που τήρησε μέχρι προχθές.
Η απόφαση της Μόσχας δημοσιοποιείται δύο μέρες πριν από την άφιξη στη ρωσική πρωτεύουσα του προσωπικού απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ.
Το μήνυμα είναι προφανές: το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος των προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζει από τις επιλογές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ.
Πριν σιγήσουν τα όπλα, η Μόσχα θα θελήσει εγγυήσεις ότι δεν θα δούμε να επαναλαμβάνεται στη Μολδαβία και στη Γεωργία η αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της ανάφλεξης στην Ουκρανία.
Η αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία κατάργησης των πυραύλων μέσου βεληνεκούς ολοκληρώνει το ξήλωμα των συνθηκών που υπογράφηκαν στις δεκαετίας του ’60 και του ’70.
Ο χρόνος δεν ωφελεί ούτε τις ΗΠΑ ούτε τη Ρωσία.
Εάν δεν υπάρξει συνολική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, τότε σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον η πυρηνική ισορροπία του τρόμου θα είναι συνάρτηση ενός τριπλού διαλόγου ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.
Τούτων λεχθέντων και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των συνομιλιών του απεσταλμένου του Τραμπ στη Μόσχα, είναι αξιοσημείωτη η προσεκτική στάση του Κρεμλίνου στη ρητορική κλιμάκωση Τραμπ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας