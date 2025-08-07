Αλαζόνας είναι. Ανόητος;

Γιατί φοβήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση της Προανακριτικής; Δεν φοβήθηκε, ισχυρίζονται οι χαμερπείς κόλακες που τον πλαισιώνουν. Η ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν απειλείται, συμπληρώνουν με στόμφο, χωρίς όμως να πείθουν. Η διαδικασία ήταν πέρα για πέρα αντικανονική.

- Και γιατί, όπως λέει στο άρθρο της στην «Εφημερίδα των Συντακτών» (5/8/2025) η καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ, Ιφιγένεια Καμτσίδου, «επιτράπηκε στους βουλευτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία με επιστολική ψήφο, παρότι δεν συνέτρεχε καμιά από τις περιπτώσεις που προβλέπει ρητά και περιοριστικά το άρθρο 70Α του Κανονισμού της Βουλής: ψήφισαν επιστολικά βουλευτές που δεν βρίσκονταν σε κυβερνητική ή κοινοβουλευτική αποστολή, ούτε ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, κι ενώ βέβαια η χώρα δεν αντιμετωπίζει πανδημική κρίση».

- Και γιατί «η απόφαση για την πρόταση της αντιπολίτευσης σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής συγκέντρωσε μόλις 83 αρνητικές ψήφους. Ωστόσο το Σύνταγμα προβλέπει ότι για μια τέτοια πρόταση η Ολομέλεια αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (άρθρο 86 παρ. 3 β’). Με άλλα λόγια, η παραπάνω πρόταση ούτε έγινε δεκτή ούτε απορρίφθηκε». Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε νέα πρόταση για Προανακριτική.

Θα πει κάποιος ότι για ένα καθεστώς που λειτουργεί όπως γουστάρει, που δεν δίνει λογαριασμό πουθενά, που διεκδικεί το «δικαίωμα» να μη λογοδοτεί όλα αυτά είναι ασήμαντες λεπτομέρειες. Σωστό. Ετσι πορεύεται από το 2019, αυτό έκανε κάθε φορά που βρέθηκαν στελέχη του μπλεγμένα σε βρόμικες ιστορίες, αυτό θα συνεχίσει να πράττει, εφόσον βεβαίως μπορεί. Ιδού λοιπόν το βασικό ερώτημα. Μπορεί να συνεχίσει έτσι; Αν κρίνουμε από τις τελευταίες εξελίξεις στη Βουλή και το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δυσκολεύεται πολύ.

Οπως υποστηρίζουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για την ώρα ιδιωτικώς οι περισσότεροι, κάποιοι όμως και δημοσίως, η εικόνα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κάθε άλλο παρά ειδυλλιακή είναι. Βουλευτές δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη (κυρίως για τους Σκέρτσο, Μυλωνάκη), τα οποία έχουν αναλάβει (ανεπιτυχώς κατά την κρίση τους) τον συντονιστικό ρόλο που είχε ο κ. Δημητριάδης (πυκνώνουν οι φήμες ότι πρόκειται να επιστρέψει).

Αυτή η κατάσταση θα αποτυπωνόταν στην ψηφοφορία (αν γινόταν) για την Προανακριτική. Το πρόβλημα δεν θα το είχε ο Μάκης Βορίδης (υπολόγιζε ότι θα τον στήριζαν τουλάχιστον 160 βουλευτές), θα το είχε όμως σύμφωνα με εκτιμήσεις ο κ. Αυγενάκης για τον οποίο αρκετοί βουλευτές της παράταξης δεν έχουν την καλύτερη γνώμη. Προτίμησε λοιπόν το μέγαρο Μαξίμου να εκτεθεί ποικιλοτρόπως με το πραξικόπημα που οργάνωσε στη Βουλή παρά να υποστεί μια ήττα που δεν θα ήταν εύκολο να διαχειριστεί. Την ίδια στιγμή το επιτελείο (ευφημισμός) του καθεστώτος είναι υποχρεωμένο να πάρει υπόψη του και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει στην κριτική του εφ’ όλης της ύλης, μιλάει για χειραγώγηση της Ν.Δ από το σύστημα Μητσοτάκη και συντηρεί τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος. Μπορεί να έχει διαγραφεί, ωστόσο επηρεάζει και βουλευτές της Ν.Δ. και ένα τμήμα του ακροατηρίου της. Ο Κώστας Καραμανλής με την πρώτη ευκαιρία θα απαντήσει στην κατηγορία Μητσοτάκη ότι την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός (2004-2009) δεν υπήρξε καμία κινητικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η άποψή του και για την εξωτερική πολιτική και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα έχει οπαδούς και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στις τάξεις των ψηφοφόρων του κόμματος. Ενστάσεις για την ασκούμενη εξωτερική πολιτική κατέθεσαν επίσης ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Αγγελος Συρίγος. Τον Καραμανλή δεν μπορεί να τον διαγράψει ο κ. Μητσοτάκης. Εκτός αν θελήσει να βάλει το κόμμα του σε μια μεγάλη περιπέτεια με τελική κατάληξη τη διάσπαση. Αλαζόνας είναι. Αδίστακτος είναι. Ανόητος;

Ανάγωγα

Αρθρο με τίτλο «Ο Μητσοτάκης μπλοκάρει έρευνα για υπουργούς σχετικά με τεράστια απάτη με ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια» δημοσιεύει το Politico. Σιγά τα ωά. «Αριστερό μέσο ενημέρωσης είναι, ψέματα θα γράφει» θα μπορούσε να απαντήσει ο πρωθυπουργός στην επόμενη συνέντευξή του.