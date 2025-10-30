Επαναλάβατε, αυτολεξεί παρακαλώ

Ο φετινός εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποτύπωσε ξεκάθαρα τόσο τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση όσο και τα εργαλεία με τα οποία σκοπεύει να διαχειριστεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.

Στο μεν πολιτικό πεδίο με τη δημιουργία τεχνητής πόλωσης και προσπάθεια απαξίωσης κάθε διαφορετικής φωνής. Στο δε επικοινωνιακό πεδίο με την προκλητικά ασφυκτική φύλαξη του χώρου μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη αλλά και με τη δημιουργία αυστηρά ελεγχόμενου πλαισίου, φτάνοντας σε τέτοιο σημείο υπερβολής ώστε να απαξιώσει ακόμα και αυτή την ΕΡΤ 3 από τη μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης, προκαλώντας την άμεση και εκκωφαντική αντίδραση της τοπικής δημοσιογραφικής Ενωσης.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αντιδρά φοβικά στην ολοένα αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, οργή και αγανάκτηση, επακόλουθα των σκανδάλων, του κλίματος σήψης και διαφθοράς, των συνεχών παραβιάσεων του Συντάγματος.

Μέσα σε όλα αυτά επιχειρείται η καλλιέργεια κλίματος διχασμού, πρωτόγνωρου στη μεταπολιτευτική περίοδο. Πρώτα ήταν οι «ελαττωματικές ιδέες» της Αριστεράς, η οποία δεν πρέπει επ’ ουδενί να επανέλθει στην εξουσία. Στη συνέχεια ήταν (και είναι) οι δηλώσεις περί των αριστερών, γενικώς και αορίστως, των οποίων η μιζέρια και ο μόνιμος αρνητισμός δεν τους επιτρέπουν να αναγνωρίσουν τα επιτεύγματα της κυβέρνησης.

Πας εις διαμαρτυρόμενος, βαφτίζεται αυτομάτως «μίζερος αριστερός» και αυτό θεωρούν στην κυβέρνηση ότι αρκεί ως απάντηση στην όποια κριτική, χωρίς να χρειάζεται παράθεση περαιτέρω πολιτικών επιχειρημάτων και αληθών πραγματολογικών στοιχείων που να αντικρούουν την όποια (έστω και κακόπιστη) κριτική. «Το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό για μας», δηλώνει η κυβέρνηση, οπότε η όποια κριτική για την παραβίαση του Συντάγματος, καθώς και για τη νομικά έωλη διοικητική διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν (θεωρούν από την κυβέρνηση ότι) χρειάζεται επιπλέον στήριξη με επιχειρήματα.

Στραβός κατήφορος ασφαλώς, ο οποίος νομοτελειακά οδηγεί ως «κερασάκι στην τούρτα» σε δηλώσεις του τύπου «πλέον, το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Ελληνας», δήλωση την οποία υιοθέτησε αναφανδόν η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας».

Πρόκειται για την ομάδα για την οποία πολύ πρόσφατα ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, δήλωνε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ομάδα Αλήθειας και οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικά και κομματικά». Ακόμα χειρότερα, στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αποφάνθηκε ότι πρόκειται για «κεντροδεξιά φωνή που τα λέει σταράτα, παρουσιάζει ουσιαστικά, ανακαλύπτει, αποκαλύπτει ασυναρτησίες, σαχλαμάρες, αντιφάσεις που έχουν πει [οι πολιτικοί αντίπαλοι της Ν.Δ.]». Αυτά δήλωνε προ εξαμήνου ο πρωθυπουργός για την «Ομάδα Αλήθειας». Θα τα επαναλάμβανε αυτολεξεί και σήμερα; Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την Αριστερά, αφορά κάθε δημοκρατικό πολίτη.

*(Ph.D)2, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής - Υπολογιστικής Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης