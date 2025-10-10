Το φάντασμα στα προσκέφαλα άνομων πολιτικών και η χαμογελαστή κυρία

Και να που η κλεψύδρα στήθηκε στο τραπέζι και τώρα ο χρόνος τρέχει αντίστροφα. Αν δεν υπήρχε η εκκρεμότητα του προϋπολογισμού, ο οποίος -αρέσει δεν αρέσει -πρέπει να συζητηθεί και να ψηφιστεί από τη Βουλή, οι εξελίξεις πιθανότατα θα έτρεχαν πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση όμως, δυόμισι μήνες απομένουν μέχρι να βγει το προβληματικό 2025, και μέσα σ’ αυτούς τους δυόμισι μήνες να ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την ανατροπή της πλέον αντικοινωνικής και αντιδημοκρατικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης, της προσωποπαγούς κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ετσι κι αλλιώς ο προϋπολογισμός δεν πρόκειται να αποκαταστήσει στο επιτελείο του Μαξίμου τη χαμένη ανοχή των οικονομικά ανίσχυρων στρωμάτων. Το αντίθετο. Τα επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ που προβλέπονται από τον ΦΠΑ θα βγουν από τις τσέπες των ήδη δοκιμαζόμενων νοικοκυριών. Εκεί που συσσωρεύεται το πολύ χρήμα, ο έφορος δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Και το ακόμα βαρύτερο, η οικονομία, αναμένεται να φορτωθεί το κόστος της τεράστιας απάτης επιδοτήσεων σε ανύπαρκτα τετράποδα και υπαρκτά δίποδα γίδια.

Καθώς όλα αυτά σωρεύονται στον κοινωνικό αποτροπιασμό για το σιδηροδρομικό έγκλημα διαρκείας, η πολιτική έκφρασή του θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Το «κόμμα των Τεμπών», ασχέτως με την οργανωτική μορφή που (και αν) θα πάρει, έχει ήδη εισβάλει σαν φάντασμα στις κρεβατοκάμαρες των άνομων και τους στερεί τον ύπνο. Ηδη η καθαρά πολιτική κίνηση Δένδια να ταυτιστεί με τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, η πρωτοβουλία Τσίπρα για την ίδρυση νέου κόμματος με στόχο την ανατροπή του κράτους διαφθοράς, καθώς και η παρέμβαση του αρχιεπισκόπου υπέρ του Πάνου Ρούτσι, έχουν δείξει το μέγεθος της κοινωνικής πίεσης.

Ο υπουργός Αμυνας έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει γύρω του βουλευτές και άλλα στελέχη, τα οποία διαπιστώνουν -με μεγάλη καθυστέρηση- ότι η αποδοκιμασία της κοινωνίας στον προκλητικό βαρονίσκο που έχουν για αρχηγό μπορεί να τους στοιχίσει τη συνέχεια της πολιτικής τους καριέρας. Αλλά και ο ίδιος ο Ν. Δένδιας έχει μπροστά του πολλή δουλειά να κάνει, για να αποδείξει ότι με αυτόν επικεφαλής η παράταξη μπορεί να γίνει μια άλλη. Η εικόνα των υπουργών και βουλευτών να χειροκροτούν όρθιοι τον πρωθυπουργό, που με φθαρτές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες έκρυβε τις ανομίες του, θα τους κυνηγά πάντα.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αποδείξει ότι οι τρεις εκλογικές αποτυχίες του μπορούν να του δώσουν μια μεγάλη νίκη ανατροπής. Δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα πολιτική έρευνα που να θεμελιώνει την επιδίωξή του. Κατά κύριο λόγο δεν απευθύνεται στον κόσμο της ευρύτερης Αριστεράς και σε όσους έχει απογοητεύσει. Ο ίδιος απέσυρε εαυτόν από τον χώρο, στον οποίο κάποτε ηγήθηκε. Κυρίως προσβλέπει σε εκείνους που έχει απογοητεύσει ο Κυρ. Μητσοτάκης. Λογαριασμός: τρεις ήττες και τρεις απογοητεύσεις είναι μάλλον δύσκολο να δώσουν σύνολο νίκης.

Ετσι κι αλλιώς το κύριο ενδιαφέρον μεταφέρεται στις μεταπροσεχείς εκλογές, καθώς οι πρώτες δεν αναμένεται να δώσουν ισχυρή κυβέρνηση. Την ώρα που η κοινωνική αγανάκτηση έχει καταθέσει τις δικές της απαιτήσεις, η πολιτική της παρέμβαση θα είναι παρούσα. Κι όπου φτάσει. Ο διάδοχος του Μητσοτάκη θα ζητήσει νέα εντολή για ισχυρή πλειοψηφία, καθώς η «αριστερή όχθη» δεν έχει δυναμική εξουσίας. Ο μεταβατικός πρωθυπουργός, ακόμα κι αν είναι νέος Ζολώτας, δεν θα έχει μακρό πεδίο δράσης.

Στο βάθος στέκεται μια χαμογελαστή κυρία που ακούει στο όνομα Κίμπερλι.