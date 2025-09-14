Διαστημική φαντασία με ταχύτητα 209.000 χλμ. την ώρα

Να το πάλι το φάντασμα του Εριχ φον Ντένικεν. Φάντασμα που λέει ο λόγος, αφού ο Ελβετός ερασιτέχνης διαστημο-εξωγηινολόγος ζει, διαβάζω, και στα 90 του ψιλοδημοσιεύει ακόμα κείμενα.

Πέρασε βέβαια η μπογιά του, απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι τα βαθιά eighties, όταν εκατομμύρια αναγνώστες της προδιαδικτυακής εποχής ρούφαγαν τα βιβλία του και κάρπιζε μέσα τους η αμφιβολία για τους γεννήτορες του πολιτισμού. Ολα τα ’καναν εξωγήινοι, έλεγε ο Φον Ντένικεν στο «Επιστροφή στα άστρα», στη «Σπορά στο Διάστημα» και στο πολυμεταφρασμένο «Αναμνήσεις από το μέλλον».

Είναι τόσο «υπεράνθρωπα» έργα οι πυραμίδες της Αιγύπτου, ισχυριζόταν, τα αγάλματα στο Νησί του Πάσχα, το νεολιθικό μνημείο του Στόουνχεντζ στην Αγγλία και τα ανάκτορα των Μάγια στο Μεξικό που σίγουρα κάποιοι «πρόγονοι αστροναύτες» ήρθαν από άλλους πλανήτες και τα χτίσανε. Μάστορες του know how, δίδαξαν και τους αδαείς ντόπιους.

Τα ανέσυρα αυτά απ’ το μπαούλο με τις εφηβικές μου αναζητήσεις, μαθαίνοντας για το άγριο μπούλινγκ που τρώει ο αστροφυσικός Αβι Λεμπ, διευθυντής του προγράμματος «Γαλιλαίος» του Χάρβαρντ, διά του οποίου «αναζητούνται ενδείξεις εξωγήινης ευφυΐας». Με άλλα λόγια, ότι δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο τηλεσκόπια κατέγραψαν έναν κομήτη που έχει μπει στο ηλιακό μας σύστημα κινούμενος με την πρωτοφανή στα χρονικά ταχύτητα των 209.000 χιλιομέτρων την ώρα. Οι επιστήμονες τον βάφτισαν «3I/Atlas». Προέρχεται από τα βάθη του γαλαξία μας και πιθανότατα θα πλησιάσει τον πλανήτη Αρη μέσα στον Οκτώβριο.

Ο Λεμπ πήρε... φόρα και τόλμησε να διατυπώσει μια υπόθεση την οποία οι συνάδελφοί του, επισήμως και η NASA, έσπευσαν να ρίξουν στην πυρά. «Μπορεί να μην είναι κομήτης», είπε.

Και εξήγησε: «Δεν μοιάζει να ’χει ουρά και το σχήμα του είναι ασυνήθιστο, με πολλές αιχμές. Μπαίνω στον πειρασμό να υποθέσω ότι ίσως είναι κατασκεύασμα ευφυών όντων. Η τροχιά του μπορεί να είναι προγραμματισμένη και όχι τυχαία. Αν μάλιστα παρεκκλίνει, μπορεί να πλήξει τη Γη και πρέπει να αμυνθούμε».

Πέσανε να τον φάνε! «Είναι και παραείναι κομήτης» του απάντησε σύσσωμο το επαγγελματικό του σινάφι. Τον παρατηρούμε μια χαρά γιατί διαθέτουμε σούπερ εργαλεία σαν το διαστημικό τηλεσκόπιο «Humble». Δεν κινδυνεύουμε, θα φτάσει το πολύ σε απόσταση 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, θα στρίψει και θα απομακρυνθεί.

Τα μάζεψε λίγο ο καθηγητής Λεμπ. Αλλά επέμεινε στο «όραμα». «Ας διατηρήσουμε την παιδική μας περιέργεια και ας αναζητήσουμε στοιχεία αντί να προσποιούμαστε ότι είμαστε οι ενήλικες στο δωμάτιο που γνωρίζουν τις απαντήσεις εκ των προτέρων», έγραψε.

«Η υπόθεσή μου ήταν μια ενδιαφέρουσα άσκηση. Και διασκεδαστική, ανεξάρτητα από την πιθανή εγκυρότητά της».

Χάσαμε έναν δεύτερο Ντένικεν.