Δυνατές φωνές ειρήνης από το Ισραήλ

Οσο αποκρουστικό είναι το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, τόσο ελπιδοφόρες είναι οι λαϊκές αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, αναμενόμενες από όσους εξ ημών επικοινωνούν άμεσα ή έμμεσα με τη χώρα αυτή.

Θυμίζω ότι φέτος 4 Δεκεμβρίου συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τη δολοφονία από Εβραίο φανατικό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν, ο οποίος με τον Γιασέρ Αραφάτ είχαν υπογράψει τις ιστορικές συμφωνίες του Οσλο το 1993. Προφανώς ο Ράμπιν δεν ήταν Νετανιάχου, προερχόμενος από το Εργατικό Κόμμα του Ισραήλ και όχι την ακροδεξιά. Συνεπώς, όταν καταγγέλλουμε τις σημερινές μεγάλες σφαγές εις βάρος των Παλαιστινίων, καλό είναι να μη θεωρούμε συλλογικά υπεύθυνους όλους τους Ισραηλινούς.

Θα συνιστούσα επίσης όταν διαδηλώνουμε «λευτεριά στην Παλαιστίνη», να προσθέτουμε και το σύνθημα «δύο λαοί - δύο κράτη» στα σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του παλαιστινιακού. Ανεξάρτητο κράτος δικαιούνται τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι.

Σημασία έχει και η θέση «στα σύνορα του 1967», διότι με τον τότε πόλεμο των Εξι Ημερών το Ισραήλ έγινε για πρώτη φορά κατοχική δύναμη. Με άλλα λόγια, οι υποστηρικτές της ειρήνης με δικαιοσύνη δεν ζητάμε να γυρίσει το ρολόι της Ιστορίας πίσω στο 1948, δηλαδή να καταργηθεί το κράτος του Ισραήλ, όπως θέλουν ακραίοι ισλαμιστές τύπου Χαμάς.

Παρακολουθώντας τις νέες αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ θυμάμαι τον σπουδαίο Ισραηλινό συγγραφέα Ούρι Αβνέρι, αρθρογράφο των New York Times επί δεκαετίες, ηγέτη του κινήματος ειρήνης Gush Shalom, με τον οποίο είχα και προσωπική φιλία. Ο ΣΥΝ τον είχε προσκαλέσει στην Αθήνα το 2006 σε Ευρωμεσανατολικό Φόρουμ Ειρήνης με κεντρικό ομιλητή τον Αλέκο Αλαβάνο. Ο Αβνέρι δεν ζει πλέον, υπήρξε όμως πολέμιος και του σιωνισμού από αντιεθνικιστικές θέσεις καθώς και της θεωρίας του Χάντιγκτον περί της «σύγκρουσης των πολιτισμών», υποστηρίζοντας ότι η «θεωρία» αυτή επινοήθηκε από τα γεράκια των ΗΠΑ για να στοχοποιηθεί το Ισλάμ σε αναζήτηση μεταψυχροπολεμικά νέας παγκόσμιας απειλής.

Καταλήγω με μια καίρια επισήμανση του Αβνέρι ως απάντηση στους ακραίους σιωνιστές που εμφανίζονται ως φρουροί του δυτικού πολιτισμού. «Πώς συνέβη -έγραφε το 2008- ο θαυμάσιος αυτός πολιτισμός να γέννησε την Ιερά Εξέταση, τα πογκρόμ, το κυνήγι μαγισσών, την εξόντωση των γηγενών Αμερικανών, το Ολοκαύτωμα, τις εθνικές εκκαθαρίσεις κάθε είδους;» Θα πρόσθετα να μην ξεχνούν οι ισλαμοφοβικοί ότι αιματηρότατοι θρησκευτικοί πόλεμοι υπήρξαν προ πολλού στη χριστιανική Ευρώπη. Αλλωστε και ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει εν μέρει υπόβαθρο τον διχασμό ανάμεσα στους δυτικόστροφους καθολικούς και τους ρωσόφωνους ορθόδοξους.

* Υπεύθυνος του Γραφείου Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.