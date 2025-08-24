Λογαριασμό, κ. πρωθυπουργέ, λογαριασμό. Και να τον πληρώσετε

Η γελοία παράσταση στη Θεσσαλονίκη, την οποία ετοιμάζετε, ουδένα σώφρονα πολίτη απασχολεί. Μόνο το επιτελείο σας. Το οποίο είναι ένοχο -συνένοχο για την ακρίβεια- για όσα κάθε φορά ετοιμάζει υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις σας. «Επεα πτερόεντα», κατά τον σοφό Ομηρο.

Τα πεπραγμένα, λοιπόν, να καταθέσετε μόνο. Εν είδει απολογίας μάλιστα. Διότι ούτως ή άλλως θα κριθείτε. Κρίνεστε ήδη. Τα ταξίματα ας μένουν. Δεν έχουν πια καμία ωφέλεια. Αντιθέτως επιτείνουν την κούραση και μεγεθύνουν την αγανάκτηση.

Οι δείκτες, τους οποίους ετοιμάζεστε να παρουσιάσετε ως απόδειξη λαμπρών επιδόσεων της οικονομίας, αφορούν λίγους. Η γερή ανάπτυξη, στην οποία επενδύουν οι οίκοι αξιολόγησης, και η θετική πορεία των τραπεζών δεν έχουν αντανάκλαση στην κοινωνία. Δεν λειτουργούν γι’ αυτήν, λειτουργούν από αυτήν και καταγράφουν επιδόσεις σε βάρος της. Και το Χρηματιστήριο σημειώνει σημαντικά ρεκόρ αλλά τα κέρδη που μοιράζει αφορούν μόνο τους ειδικούς.

Την ίδια ώρα, τα οικογενειακά εισοδήματα δοκιμάζονται σκληρά. Μειώνονται καθώς οι κάποιες -πενιχρές-αυξήσεις που εισρέουν στους λογαριασμούς των μισθωτών είναι άνευ αντικρίσματος. Κι αυτό συμβαίνει επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα νοικοκυριά επιβαρύνονται με όλο και μεγαλύτερες δαπάνες για να τα βγάλουν πέρα. Ετσι, αντί να αποταμιεύουν, «τραβούν» από τους αδύναμους πια καταθετικούς λογαριασμούς τους. Και δεν είναι λίγα εκείνα που έχουν αρχίσει να δανείζονται, από τις τράπεζες πάλι, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες τους ή να στείλουν τα παιδιά να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, να μάθουν δυο πράγματα παραπάνω, να προκόψουν.

Πολλές φορές μακριά από εδώ, διότι δεν είναι λίγα αυτά που θα φύγουν έξω. Από το 2008 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την έκθεση Ιουλίου της Κομισιόν, πάνω από 1.300.000 Ελληνες, στην πλειονότητά τους υψηλής μόρφωσης, έχουν μεταναστεύσει αναζητώντας καλύτερα αμειβόμενη εργασία. Περίπου οι μισοί από αυτούς είναι κάτω των 35 ετών και ήδη διαπιστώνεται έλλειμμα πτυχιούχων στη χώρα. Το οποίο δεν αναπληρώνεται. Λογαριασμό λοιπόν και γι’ αυτό το φαινόμενο, κ. πρωθυπουργέ, καθώς και υποστηρικτής των μνημονίων είστε και διαχειριστής.

Δεν είναι μόνον αυτά, δυστυχώς. Λογαριασμό θα (πρέπει να) δώσετε και για τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής σας. Οφείλετε εξηγήσεις για την εξάπλωση της «γαλάζιας πατρίδας» του Ερντογάν, τη συρρίκνωση του ελληνικού χώρου στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο, την υποχώρησή σας μέχρι τις… Νότιες Κυκλάδες, τις απαιτήσεις της Αγκυρας στη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, το «πνίξιμο» της Κύπρου, την αποδυνάμωση της Κρήτης από την τουρκολιβυκή σύμπραξη και τόσα άλλα.

Εξηγήσεις άμεσες και σαφείς επιβάλλονται όμως για όλο το πλέγμα των πρωτοβουλιών σας, που οδήγησαν στην επώδυνη διεθνή απομόνωση της Ελλάδας. Σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται ανά ώρα με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, η Αθήνα παραμένει στον ρόλο του θλιβερού παρατηρητή. Δεν έχει πουθενά στηρίγματα και η κατάσταση θυμίζει τις συνθήκες που οδήγησαν στη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι δύο πρεσβείες βεβαίως θα δώσουν τον δικό τους απολογισμό. Οταν ξαναλειτουργήσουν με το καλό. Διότι αποτελεί μέγα κατόρθωμα αυτό που έχετε καταφέρει: τη μία, τη ρωσική, την έχετε μπλοκάρει εσείς. Η άλλη, η αμερικανική, έχει μπλοκάρει εσάς. Θα τον κάνουν λοιπόν τον λογαριασμό και θα τον παραδώσουν σε εσάς. Αλμυρό. Μόνο που αυτός θα πληρωθεί από τη χώρα. Η εξωτερική πολιτική σας σίγουρα σε λίγο καιρό θα διδάσκεται∙ ως συμφορά και παράδειγμα προς αποφυγήν.