Πόλεμος και ειρήνη, «ζωντανά»

Ηταν 17 Ιανουαρίου 1991 όταν ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση υπό την κωδική ονομασία «Καταιγίδα της ερήμου». Επρόκειτο για τη στρατιωτική αντίδραση της αποτελούμενης από 34 χώρες «Συμμαχίας των προθύμων», συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ που πρωτοστατούσαν, εναντίον του Ιράκ, το οποίο απροειδοποίητα είχε καταλάβει το γειτονικό Κουβέιτ τον Αύγουστο του 1990. Η «Καταιγίδα της ερήμου» αποτέλεσε την πρώτη επιχείρηση τέτοιας κλίμακας που μεταδιδόταν σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση μέσω του τηλεοπτικού σταθμού CNN.

Το εν λόγω αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο εξέπεμπε «ζωντανά» ειδησεογραφικό πρόγραμμα επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Μετέπειτα δημοσιοποίηση συζητήσεων μεταξύ κορυφαίων στελεχών του αποκάλυψε ότι η προετοιμασία της τηλεοπτικής «επιχείρησης» είχε ξεκινήσει μήνες πριν από τα συμβάντα επί του πεδίου των μαχών. Οι χαρακτηριστικές πρασινωπές εικόνες με τις εκρήξεις των νυχτερινών βομβαρδισμών της Βαγδάτης και των τροχιών των αντιαεροπορικών πυρών χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι παρακολουθούσαν «ζωντανά» τα τεκταινόμενα στους τηλεοπτικούς δέκτες τους, ακόμα και στο σπίτι ή στο γραφείο τους. «Η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει και το CNN θα είναι εκεί να τη μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση», φέρεται να έχει δηλώσει ο ιδρυτής του σταθμού, Τεντ Τέρνερ.

Εκτοτε, η πρακτική που εγκαινιάστηκε με την «Καταιγίδα της ερήμου» εφαρμόστηκε σε πάσης φύσεως στρατιωτικές επιχειρήσεις που προέκυψαν στο μεταξύ, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εχουν πληθύνει οι αποκαλούμενοι «ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι», δηλαδή οι ειδικευμένοι πολεμικοί ανταποκριτές των ΜΜΕ οι οποίοι διαπιστεύονται και ακολουθούν από κοντά στρατιωτικές μονάδες καθώς αυτές πραγματοποιούν πολεμικές επιχειρήσεις. Τα γεγονότα από την πρώτη γραμμή του μετώπου συλλαμβάνονται και μεταδίδονται κυριολεκτικά την ίδια στιγμή που συμβαίνουν.

Σε αντιδιαστολή με τον πόλεμο σε ζωντανή σύνδεση, αυτό που παρακολουθούμε κατά τις τελευταίες μέρες είναι η αντίστοιχη κάλυψη της ειρηνευτικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οσο σοκαριστικές κι αν παραμένουν οι σκηνές της ζωντανής μετάδοσης του πολέμου, άλλο τόσο σοκαριστικές είναι και οι εικόνες από τη ζωντανή μετάδοση των «ειρηνευτικών» διαπραγματεύσεων.

Πρώτο σοκ, η απλότητα και η ευθύτητα με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ με ένα απλό χειροκρότημα επί του κόκκινου χαλιού έβγαλε από την πολιτική και διπλωματική «καραντίνα» τον μέχρι χθες απομονωμένο (υποτίθεται) Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Δεύτερο σοκ, η αλλαγή ρητορικής εκ μέρους του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, υποδηλούσα αλλαγή στρατηγικής εν όψει του ορατού αδιεξόδου και των οδυνηρών παραχωρήσεων που θα αναγκαστεί να κάνει. Τρίτο σοκ, η εθελοδουλία των Ευρωπαίων «ηγετών», οι οποίοι εμφανίζονται να είναι ικανοί μόνο για κολακείες και δηλώσεις υποταγής στον Αμερικανό πρόεδρο. Και, δυστυχώς, έπεται ανάλογη συνέχεια... Ο ευρωπαϊκός κατήφορος δεν έχει τέλος.

*(Ph.D.)2, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής - Υπολογιστικής Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης