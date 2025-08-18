H ιδιοκτησιακή στιγμή της φούσκας

Η παράξενη σχέση του νεοέλληνα με τον παρασιτικό και εντελώς στρεβλό εγχώριο καπιταλισμό συνεχίζεται. Και αποτελεί ιδιοσυγκρασιακή κουλτούρα, εθνικότατο γνώρισμα και μάλλον γονιδιακό φαινόμενο που ίσως και να έχει ρίζες στην προ-καπιταλιστική ελληνική περίοδο (αν υπήρξε τέτοια – λέμε τώρα).

Γράφω τα παραπάνω γιατί υπάρχει μια στιγμή «κορύφωσης» όπου η «επινοητικότητα» του νεοέλληνα δίνει τα ρέστα της, αγνοώντας πανίσχυρα οικονομικά αξιώματα αλλά και αναγνώσεις και ερμηνείες του σημερινού παγκόσμιου οικονομικού χωριού.

Είναι εκείνη η στιγμή όπου ο ελληνικός ενθουσιασμός του μικρομεσαίου από πρόσκαιρα κέρδη – με γρήγορη απόσβεση λόγω ακρίβειας και υψηλής ζήτησης (βλ. τουρισμός και real estate) εξαντλούνται στο αυτονόητο: και άλλα σπίτια, και άλλοι τουρίστες, υψηλά ενοίκια, φοιτητές χωρίς στέγη, άρα να η «ευκαιρία» για μεγαλύτερα εισοδήματα.

Εδώ ακριβώς είναι το επίδικο: αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που καλοστήνεται το σκάσιμο μιας φούσκας που συντηρείται μαζικά και μανιακά. Ειδικά όταν το μεγάλο βιομηχανικό, τραπεζικό και εφοπλιστικό κεφάλαιο ρίχνει υπερκέρδη σε μεγάλα πολυτελή συγκροτήματα και ακριβά μητροπολιτικά κέντρα.

Η στιγμή της απομόχλευσης και της καθίζησης της αγοράς στην ανώριμη, επιπόλαιη και ανορθόδοξη νεοελληνική οικονομία γεννιέται ακριβώς μόλις ακούς (μέσα στην ίδια μέρα) από 3-4 διαφορετικούς μικρομεσαίους «κατασκευαστές», ότι «έχουν τη λύση» για το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Και ότι –εδώ είναι το εντελώς σουρεαλιστικό– θα επενδύσουν και θα ποντάρουν σε αυτή τη λύση για να τα κονομήσουν (όπως το ακούτε).

Η λύση ποικίλλει από τόπο σε τόπο και από τον έναν στον άλλον που θεωρεί ότι «θα πιάσει την καλή». Για παράδειγμα, μπορεί να είναι τα προκάτ βιοκλιματικά σπίτια (τα οποία θα «μετακομίζεις» σαν σκάφη αναψυχής από οικόπεδο σε οικόπεδο) ή οι αναπαλαιώσεις παλιών άδειων σπιτιών (συνήθως με δανεικά και χωρίς να πληρωθεί μπροστά ο ιδιοκτήτης: αν βγάλουν οι νέοι διαχειριστές από το AirBnB, ε τότε και μόνο τότε θα πληρώσουν).

«Βάλε εσύ το ακίνητο και εγώ την ανακαίνιση ώστε να βάλει η αγορά τα λεφτά και να κερδίσουμε όλοι». Μερικοί δε προχωρημένοι, που εσκεμμένα φέσωσαν για χρόνια τις τράπεζες, επιμένουν να ζητούν στεγαστικά δάνεια!

Αυτή είναι η νεοελληνική αντίληψη για το real estate, την απόκτηση και εκμετάλλευση ιδιοκτησίας, τον βραχυχρόνιο μη μαζικό τουρισμό και φυσικά τις «επενδύσεις». Μόνο που όλοι αυτοί δυστυχώς λογαριάζουν χωρίς τον μεγάλο ξενοδόχο: τον καπιταλισμό. Η μεγάλη πλατφόρμα που είτε λέγεται AirBnB είτε ό,τι άλλο θέλετε, δεν «γεννάει», ούτε «ρυθμίζει» την αγορά. Αυτό είναι δουλειά του χρήματος και της κυκλοφορίας του.

Και όποιος νομίζει ότι, επειδή αυτό το χρήμα συνεχίζει να επιδοτεί την παράνοια της ακρίβειας, το φαινόμενα δεν έχει και ημερομηνία (σταδιακής έστω) λήξης, είναι γελασμένος. Ας δουν τουλάχιστον γιατί οι μεγάλοι καπιταλιστές στις ΗΠΑ του τεχνολογικού ολιγοπωλίου που αποκόμισε υπερκέρδη 5-10 ετών, επενδύουν σε γη – όχι σε οικοδομή και ουρανοξύστες…