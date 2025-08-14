Ηθικά ασυμβίβαστο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενες συμμορίες οπλισμένων νέων, μανιακούς πρώην ναρκομανείς και άστεγους». Και κατέληξε, τονίζοντας ότι «η Ουάσιγκτον είναι από τα χειρότερα μέρη στη Γη, μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο, εκτός ελέγχου βίαιο έγκλημα». Μικρή σημασία έχει ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Πόσες φορές τους τελευταίους μήνες ακούστηκε ανάλογος λόγος από τον Ελληνα πρωθυπουργό και από μέλη της κυβέρνησής του για τα δημόσια πανεπιστήμια; Για «βαριά εγκληματικότητα που σε πολλές περιπτώσεις λυμαίνεται ορισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός, επιδεικνύοντας μια ευαισθησία την οποία δυστυχώς δεν είδαμε στις αποκαλύψεις πραγματικών εγκληματικών οργανώσεων, όπως αυτές που «αυτονομήθηκαν» εντός ΕΥΠ, όπως αυτές που συγκροτήθηκαν εντός του κομματικού μηχανισμού της Ν.Δ. με λεία τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτές που διαχειρίζονται σκανδαλωδώς ευρωπαϊκά κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για επιστημονική έρευνα.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο για τη διαφθορά και τη σήψη της κυβέρνησης. Δημοσιεύματα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του ίδιου του πρωθυπουργού, στα οποία η κυβέρνηση επέλεξε να μην απαντήσει, γεγονός πρωτόγνωρο. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε καν να επικαλεστεί επιχειρήματα σαν αυτά που χρησιμοποίησε τον περασμένο Μάιο για ανάλογο δημοσίευμα της εφημερίδας «Γκάρντιαν», όταν διά στόματος πρωθυπουργού ελέχθη ότι «πρόκειται για αριστερή εφημερίδα», άρα η κριτική που ασκεί στην ελληνική κυβέρνηση είναι κακόβουλη.

Διόλου συμπωματικά αποκαλύπτεται και η αποτυχία του πολυδιαφημισμένου «brain gain», δηλαδή της επιστροφής όσων αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν λόγω της κρίσης που σοβεί από το 2010. Ο νέος επιστήμονας έχει εκτεθεί στον τρόπο ζωής των προηγμένων δυτικών χωρών, έχει αναπτύξει πλέον άλλα κριτήρια ποιοτικής σύγκρισης. Και βέβαια, ένα από τα πρώτιστα ανάμεσα στα κριτήρια αυτά είναι και το επίπεδο σπουδών το οποίο έλαβε από τα τόσο συκοφαντημένα από την παρούσα κυβέρνηση δημόσια πανεπιστήμια της χώρας.

Ο Ελληνας επιστήμονας του εξωτερικού έχει βιώσει τις πολύ δύσκολες, έως απαγορευτικές, συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια η τριτοβάθμια εκπαίδευση, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και των κραυγαλέων ελλείψεων προσωπικού. Και γνωρίζει ότι, παρ’ όλα τα εμπόδια και τις αντιξοότητες, το πανεπιστήμιο κατάφερε να του προσφέρει όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορεί να διαπρέπει τώρα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, διεθνές περιβάλλον. Είναι λοιπόν ηθικά ασυμβίβαστος με το όποιο «δέλεαρ» υποτεθεί ότι του προσφέρει μια ώς το κόκαλο διεφθαρμένη κυβέρνηση, η οποία συστηματικά συκοφαντεί και υποβαθμίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο, μόνο και μόνο για λόγους ιδεοληψίας και εξυπηρέτησης στενά κομματικών πελατειακών σχέσεων.

*(Ph.D.)2, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής - Υπολογιστικής Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης