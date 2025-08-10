Κομμάτι της Ελλάδας στην καρδιά του Ναγκασάκι

Με πληθώρα εκδηλώσεων, όπως πληροφορούμαι, τιμά και η πόλη του Ναγκασάκι τα θύματα του δεύτερου πυρηνικού ολοκαυτώματος στην ιστορία, 9 Αυγούστου 1945. Αν ίσχυε ο ισχυρισμός ότι επλήγη η Χιροσίμα για να τρομάξει και να παραδοθεί η Ιαπωνία, το ερώτημα παραμένει: Γιατί δεύτερη βόμβα στο Ναγκασάκι με τα ίδια τραγικά αποτελέσματα;

Λίγοι γνωρίζουν ότι στο Πάρκο Ειρήνης του Ναγκασάκι διατηρείται άσβεστη η Ολυμπιακή Φλόγα της Ειρήνης σε έναν πανύψηλο βωμό, μεταφερμένη εκεί από το κίνημα ειρήνης της Ελλάδας το 1983. Κυκλοφορεί και σε καρτ ποστάλ το μνημείο αυτό, που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες. Το ιστορικό για το πώς επιτεύχθηκε ο μόνιμος αυτός δεσμός του Ναγκασάκι με την Ελλάδα έχει ως εξής:

Σημαντικότατη χρονιά, το 1983, για την υπόθεση της ειρήνης, καθώς τον Ιούνιο επρόκειτο να γίνει στη Νέα Υόρκη η δεύτερη ειδική σύνοδος του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό. Σε άνοδο το αντιπυρηνικό κίνημα, κυρίως στην Ευρώπη, λόγω των «ευρωπυραύλων», αλλά και στις ΗΠΑ. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, από τις αρχές του χρόνου ως ΕΕΔΔΥΕ, να αναλάβουμε μια μεγάλη διεθνή πρωτοβουλία συντονισμού πολλών κινήσεων ειρήνης για τη μεταφορά στη Νέα Υόρκη της Φλόγας της Ειρήνης από την Αρχαία Ολυμπία.

Στην πρωτοβουλία είχε προσχωρήσει η προσκείμενη στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κίνηση ΚΕΑΔΕΑ, είχε όμως αποκλειστεί η προσκείμενη στο ΚΚΕ-Εσωτ. ΑΚΕ, λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας των δύο συνιστωσών του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος. Η αποκληθείσα παγκόσμια ειρηνοδρομία είχε πρώτο σκέλος τη μεταφορά της Φλόγας με ακτιβιστές από την Αρχαία Ολυμπία στο Καλλιμάρμαρο, από όπου υπήρξαν δύο διαδρομές, η μία μέσω Ανατολικής Ευρώπης σε Βιέννη και Βόνη και από εκεί αεροπορικώς για Νέα Υόρκη. Η δε άλλη, μέσω Γιουγκοσλαβίας προς Πορτογαλία και από εκεί μέσω Καναδά στην έδρα του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη, όπως και συνέβη.

Η ΑΚΕ, με αντιπρόεδρο τότε τον εφευρετικό Μιχάλη Περιστεράκη, προγραμμάτισε κάτι παρόμοιο, με αφορμή την επέτειο των ολοκαυτωμάτων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Δεδομένου ότι ο δήμαρχος του Ναγκασάκι Χιτόσι Μοτοσίμα είχε επισκεφθεί την Αρχαία Ολυμπία και υπήρχε σχέση των δύο δήμων, επελέγη η συγκεκριμένη ιαπωνική πόλη για τη μεταφορά της φλόγας, με πρωταγωνίστρια την κορυφαία Ελληνίδα τραγωδό Ασπασία Παπαθανασίου που έκανε αεροπορικώς τη διαδρομή Αθήνα-Τόκιο-Ναγκασάκι, συνοδευόμενη από τον Περιστεράκη, 8 Αυγούστου 1983.

Στο ερώτημα πώς και πού να διατηρηθεί η Φλόγα άσβεστη, η απάντηση δόθηκε με εκστρατεία ενεργών πολιτών για τη συγκέντρωση χρημάτων, με στόχο να χιστεί ο βωμός, του οποίου τα αποκαλυπτήρια έκανε το 1987 η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Μελίνα Μερκούρη, φλογερή αγωνίστρια της ειρήνης και της δημοκρατίας.

*Υπεύθυνος του Γραφείου Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.