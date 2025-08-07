Οσοι αναρωτιούνται για τη σχέση της Φεράρι με την (ελληνική) αγροτιά, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η αγωνιστική ομάδα της εταιρείας ονομάζεται «Scuderia Ferrari». Η πρώτη λέξη της ονομασίας μεταφράζεται είτε ως «ομάδα» είτε, πιο ταιριαστά, ως «στάβλος», μια και αναφέρεται σε χώρο που εκτρέφονται και εκπαιδεύονται άλογα. Γι’ αυτό και οι σχολιαστές των αγώνων της «Φόρμουλα 1», αγώνες στους οποίους πρωταγωνιστεί η Scuderia Ferrari, χρησιμοποιούν τον όρο «ομόσταβλοι» για τους οδηγούς της ίδιας αγωνιστικής ομάδας. Εξάλλου σε «ίππους», ή κατά το κοινώς λεγόμενο «άλογα», δεν μετριέται η μηχανική ισχύς των κινητήρων; Προς τι λοιπόν η έκπληξη και όλη αυτή η χλαπαταγή για τον επιδοτούμενο αγρότη ο οποίος διαθέτει Φεράρι για να σεργιανίζει στους κάμπους και στα βοσκοτόπια;

Θα πρέπει να οφείλεται στη θερινή ραστώνη και στο «κλίμα διακοπών», που κήρυξε επισήμως ο πρωθυπουργός για τον μήνα Αύγουστο, το ότι η κυβέρνηση δεν έχει περάσει (ακόμα) στην αντεπίθεση. Υπό κανονικές συνθήκες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το γνωστό σινάφι που ακολουθεί την κυβερνητική προπαγάνδα θα είχαν ορμήσει φωνάζοντας «ΑΕΡΑ!» κατά παντός τυχάρπαστου αμφισβητία που τολμά να θέτει ερωτήματα γι’ αυτό το ύψιστο παράδειγμα της κοσμογονίας που συντελείται στη χώρα τα τελευταία έξι χρόνια.

Με τον πολιτικό κυνισμό και την κατάλυση της λογικής να περισσεύει, όπως αποδείχθηκε προ ημερών με τον άνευ όρων και ορίων «επιστολικό» αυτο-εξευτελισμό της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή, δεν θα είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να ισχυριστούν ότι ορίστε, είναι τόσο υψηλό το επίπεδο απόδοσης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, που ακόμα και οι αγρότες της χώρας μπορούν να κυκλοφορούν με Φεράρι. Ποιο σοσιαλιστικό, ποιο κομμουνιστικό, ποιο σοσιαλδημοκρατικό (έστω) σύστημα μπορεί να καυχηθεί για κάτι ανάλογο; Ούτε στα πιο τρελά όνειρα των αιθεροβαμόνων περί κοινωνικής δικαιοσύνης, ισοβαρούς ανάπτυξης και ισοκατανομής του παραγόμενου πλούτου δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ιδού η τρανή και αναμφισβήτητη απόδειξη του φαινομένου trickle-down, της διάχυσης του πλούτου από πάνω προς τα κάτω μέσω μηχανισμών των αγορών, φαινόμενο που έχει αναχθεί σε αδιαμφισβήτητο θέσφατο από τους οπαδούς της νεοφιλελεύθερης οικονομίας.

Ολα αυτά θα μπορούσαν να τα ισχυριστούν όσοι, με πρώτο και καλύτερο τον πρωθυπουργό, προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια να μας πείσουν για τις πρωτοφανείς επιτυχίες τους στον οικονομικό τομέα. Ολοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι νομίζουμε ότι δεν περνάμε καλά, ότι νομίζουμε ότι ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα. Μόνο που δεν μπορούν πλέον να το κάνουν: όλοι έχουν αντιληφθεί ότι τα περί οικονομικής ευμάρειας τα οποία αναμασούν τόσα χρόνια αφορούν τους «ομόσταβλους». Ολοι οι υπόλοιποι, ας πρόσεχαν!

*(Ph.D.)2, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής - Υπολογιστικής Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης