Οι ανορθογραφίες των πολιτικών

Οι πολιτικοί εκτίθενται, οι πολίτες κρίνουμε. Δεν κρίνουμε μόνο τις θέσεις και το έργο των πολιτικών, αλλά και τη δημόσια εικόνα τους, την εμφάνισή τους –και τη γλώσσα τους. Κρίνουμε τις ανορθογραφίες και, γενικότερα, τα λεκτικά αστοχήματα και τα γλωσσικά λάθη των πολιτικών μας, όχι χωρίς κάποια μεροληψία· πολύ πιο εύκολα θα αναδείξουμε τον σολοικισμό αν τον έχει διαπράξει πολιτικός που αντιπαθούμε.

Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο· οι παλιότεροι θα θυμούνται τη χλεύη που είχε δεχτεί για τα γλωσσικά του λάθη ο Μιλτιάδης Εβερτ πριν από 30 χρόνια, όταν ήταν αρχηγός της Ν.Δ. και διεκδικούσε την πρωθυπουργία· μέχρι και βιβλίο είχε εκδοθεί με τα «μαργαριτάρια» του. Και ο Κώστας Σημίτης είχε δεχτεί κριτική (μακέτο, πχιότητα), ακόμα περισσότερο ο Γιώργος Παπανδρέου για τα σαρδάμ του το 2009 (μηδέν εις το πηλήκιο, στις κάλτσες) αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας (στροφή 360 μοιρών, the queue of the camel).

Το νέο στοιχείο τα τελευταία χρόνια είναι αφενός η τεράστια ποσότητα γλωσσικής ύλης που παράγεται από τους πολιτικούς μας και αφετέρου η δυνατότητα να απαθανατίζονται και να διατηρούνται εσαεί τα ημαρτημένα τους· ακόμα κι αν ο συντάκτης σβήσει σχεδόν αμέσως την ανορθόγραφη ανάρτηση, κάποιο μάτι θα την έχει δει και θα έχει αποθηκεύσει την οθονιά, ενώ τα έπεα δεν είναι πια πτερόεντα αλλά αιώνια.

Από την άλλη, η τεχνολογία τώρα προσφέρει και αμυντικά όπλα: όχι μόνο κάθε πολιτικός διαθέτει συνεργάτες που επιμελούνται τα κείμενά του, αλλά και ο κορέκτορας προλαβαίνει ανορθογραφίες (όχι όλες βέβαια· δεν έχει τρόπο να διαλέξει το σωστό ανάμεσα στα «να συμβάλει/να συμβάλλει» ή «παίζετε/παίζεται»).

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο πολιτικός βρίσκεται αβοήθητος· κάτι τέτοιο συνέβη στον πρωθυπουργό στις αρχές Ιουλίου, όταν επισκέφτηκε το Αγιον Ορος και θέλησε να γράψει δυο λόγια στο βιβλίο επισκεπτών της Σιμωνόπετρας. Η Μονή έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του κειμένου, γραμμένου με το χέρι, χωρίς κορέκτορες και επιμελητές –και όλοι είδαν τον «προσκηνητή» (αντί προσκυνητή) και το «ωφείλω» (αντί οφείλω). Εγινε αρκετός θόρυβος στα σόσιαλ, και την επόμενη μέρα η φωτογραφία εξαφανίστηκε –θαύμα!

Ιδιαίτερα ευεπίφορος σε γλωσσικά και ορθογραφικά λάθη είναι ο υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, παρά το γεγονός ότι έχει τελειώσει τη Φιλοσοφική (έστω κι αν χρειάστηκε δέκα χρόνια). Πρόσφατα εφωράθη γράφων «επ’ αυτοφόρω» (αντί επ’ αυτοφώρω), «περιπεκτικός» (περιπαικτικός), «καταγγέλει» (καταγγέλλει, βέβαια) και το πολύ αστείο «κωλύριο» (αντί κολλύριο), την ίδια στιγμή που διανθίζει τα γραπτά του με καθαρευουσιανισμούς όπως «του εμπρηστού».

Ασφαλώς, ένας πολιτικός κρίνεται πρωταρχικά από το έργο του· πολιτικά ορθές αποφάσεις θέλουμε να παίρνει, κι ας έχει γλωσσικά λάθη στα τουίτ του. Ωστόσο, δεν είναι άστοχο να επικρίνεται για γλωσσικά αστοχήματα ένας πολιτικός που έχει κάνει σημαία του την αριστεία ή που έχει πλουτίσει εμπορευόμενος την υποτιθέμενη αρχαιομάθειά του. Και μπορεί να είναι και πολύ διασκεδαστικό.