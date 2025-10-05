Από τις Μηλιές Μετσόβου στα λαχανάκια Βρυξελλών

Δεν είναι κλάδος για τις γυναίκες ο εισαγγελικός, συμβούλευε τη νεαρή νομικό από τα Καρπάθια ακόμα και ο στενός της περίγυρος, όταν εκείνη εξέφρασε την επιθυμία να υπηρετήσει τη Δικαιοσύνη από το συγκεκριμένο μετερίζι. Με την ομάδα νεανίδων της Ρουμανίας είχε παίξει μπάσκετ σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και οι ευαίσθητες κεραίες της έπιαναν τις διαφορές τους με το ανελεύθερο καθεστώς Τσαουσέσκου. Στα δεκαπέντε της βίωσε τον ξεσηκωμό των εργατών και των φοιτητών της Τιμισοάρα, την εξάπλωση της εξέγερσης σε όλη τη χώρα, τις συγκρούσεις με τον στρατό, την αποκαθήλωση του διεφθαρμένου δικτάτορα, τη θανατική του καταδίκη και την εκτέλεσή του δίπλα στην ακόμα πιο λαομίσητη σύζυγό του, Ελενα.

Ιλιγγος επαναστατικός κατέλαβε τις μέχρι τότε πειθήνιες μάζες που συμμετείχαν με πάθος στις ταραχές. «Είδα πολλούς γνωστούς από το σχολείο, την πόλη, το μπάσκετ, όπως και κόσμο που μας υποστήριζε στους αγώνες να πέφτουν νεκροί ή να τραυματίζονται εκείνες τις μέρες», θυμάται η ίδια. Ενιωσε επώδυνα την αδικία της αυταρχικής διακυβέρνησης. Τότε της σφηνώθηκε η ιδέα να σταδιοδρομήσει στην Εισαγγελία. Το ότι ήταν εισαγγελέας και ο πατέρας της έπαιξε ασφαλώς τον ρόλο του, καθότι το μήλο βρίσκει εξόχως πιο βολικό να πέφτει κάτω απ’ τη μηλιά.

Καθιερώνεται στον κλάδο με άοκνη και σκληρή προσπάθεια. «Οφειλα να δουλεύω διπλά και τριπλά προκειμένου να αποδείξω πως το γραφείο μιας γυναίκας εισαγγελέα είναι εξίσου αξιόπιστο με το αντίστοιχο ενός άνδρα συναδέλφου της», υπογραμμίζει. Επιβραβεύεται στα τριάντα τρία της κερδίζοντας τη θέση της πρώτης γυναίκας γενικής εισαγγελέως της Ρουμανίας. Λίγο αργότερα τίθεται επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Η Λάουρα Κοβέσι, διότι ασφαλώς περί της Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι πρόκειται, εκτελεί τα καθήκοντά της με σχολαστικότητα Σαρτζετάκη, βάζοντας στο στόχαστρο συλλήβδην διεφθαρμένους πολιτικούς και επιχειρηματίες, από τους οποίους εκείνη την εποχή βρίθει η χώρα της. Αδιάλλακτη και αδέκαστη, δυσαρεστεί υπέρ το δέον τα λαμόγια της ανερχόμενης αστικής τάξης με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα την οριστική παύση της και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.

Ιδροκοπά να αναδειχτεί και ανταμείβεται μένοντας άνεργη στο ζενίθ της δημιουργικότητάς της. Καταφεύγει τότε στις Βρυξέλλες αναζητώντας στέγη στη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εν τω μεταξύ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κρίνει πως η απόλυσή της παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα. Η γραφειοκρατία της Ε.Ε. συνεκτιμά την ηθική της δικαίωση με το πλούσιο βιογραφικό της και το 2019 τη χρίζει Ευρωπαία Εισαγγελέα. Εκτοτε έχει ερευνήσει εκατοντάδες υποθέσεις διασπάθισης ευρωπαϊκού χρήματος ύψους αρκετών δισ. ευρώ. Οι δαιδαλώδεις επαγγελματικές της ατραποί την οδηγούν ουκ ολίγες φορές στην Ελλάδα.

Οικειότητα συγγενή αισθάνεται συν τω χρόνω στη χώρα μας, πολλώ δεν μάλλον που κάποιοι Ηπειρώτες ερευνητές διατείνονται πως τυγχάνει Βλάχα αναντάν μπαμπαντάν, έλκουσα την απώτερη καταγωγή της από τις Μηλιές Μετσόβου, απ’ όπου η πατρική της οικογένεια με το επώνυμο Κοβέσης μετανάστευσε στην Τρανσιλβανία στις αρχές του προπροηγούμενου αιώνα. Ως Βαλκάνια λοιπόν και κατά μια έστω και αμφίβολη εκδοχή, Ελληνίδα η Λάουρα Κοβέσι (ή Κοβέση) έχει σπουδάσει τη διαπλοκή. «Η διαφθορά σκοτώνει», μας είπε προχθές έξω απ’ τα δόντια, χρησιμοποιώντας ως ακλόνητο παράδειγμα την περιλάλητη σύμβαση 717, που εάν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της η τραγωδία των Τεμπών θα στεκόταν αδύνατον να συμβεί. Ομως οι βλάχοι, ό,τι λάχει!