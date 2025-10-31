Ξημερώματα χθες, πριν ακόμα βγω για τον καθημερινό μου περίπατο προς Υμηττό, σημείωνα στο προσωπικό μου ημερολόγιο, με αφορμή τελευταίας εσοδείας –από πού ν’ αρχίσεις και πού να σταματήσεις…– «πατριωτιλίκια», ότι «… μου τη δίνει μια νεκραναστημένη εθνικοφροσύνη ψηφοθηρικής σκοπιμότητας· επικίνδυνη ωστόσο, που πάει να χωρίσει τους Ελληνες σε Ελληνες και μη Ελληνες, με μη Ελληνες, ως συνήθως, τους αριστερούς και τους συνοδοιπόρους· ένα τσούρμο γίδια στο υαλοπωλείον η Ελλάς μας πάνε για… λαμπόγυαλο…».

Με την επιστροφή, πήρα εφημερίδα, έφτιαξα καφέ, ήπια μια γουλιά, άνοιξα την εφημερίδα, τελετουργικά, όπως κάνω από τα δεκαοχτώ μου χρόνια και έμπλεος εθνικής υπερηφανείας είδα ότι κατά την παρέλαση επί τη εθνική επετείω της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρήλασε και άγημα, ένοπλο δε, της… ρετρό μεταξικής νεολαίας ΕΟΝ, καταχειροκροτούμενη από… επισήμους, εν οις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, βουλευτές, ευρωβουλευτές και λοιποί…

Και… δεν ήταν όνειρο εφιαλτικό. Ηταν ωμή πραγματικότητα. Την αντιλήφθηκε και την κατήγγειλε, μόνος, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου. Την καταγράφει δε ο δικός μας Απόστολος Λυκεσάς υπό τον τίτλο: «“Μεταξένιοι” ακροδεξιοί στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης», με… σαδομαζοχιστικό υπέρτιτλο: «Υβριστές των πολιτικών και των κομμάτων χειροκροτήθηκαν από τους υβριζόμενους» στη χθεσινή «Συντακτών», μόνη εκ των αθηναϊκών εφημερίδων με προαναγγελία στην πρώτη σελίδα· όλες οι άλλες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, αγνόησαν το θέμα· αν το πήραν χαμπάρι!..

Απαραίτητη διευκρίνιση, για την έρμη δημοσιογραφική δεοντολογία: η ΕΟΝ, του Μεταξά, ήταν Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας, η ΕΟΝ, που παρήλασε στη Θεσσαλονίκη, είναι Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία. Τα δε ερωτήματα, πολιτειακά και διευκρινιστικά, που απευθύνει ο κ. Παπανδρέου προς τους κ.κ. Μητσοτάκη και Δένδια, δεν έχουν βέβαια τη βαρύτητα της… βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου να… δεξιωθούν τιμών και προβολής. Αλλά καλόν είναι να μην απορριφθούν εις κάδον ανακυκλώσεως ενόψει… διαφαινόμενης λειψυδρίας. Διερχόμενος προχθές από Υλίκη ανεφώνησα: Ζήτω η Ελλάς!