Η αυτοκρατορία του γελοίου…

«Εχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν πιστεύω ότι η χώρα μας κινδυνεύει –και κινδυνεύει σε αυτές τις πόλεις– μπορώ να στείλω την Εθνοφρουρά», Ντόναλντ Τραμπ, «Συντακτών», 29/9. Θα παρατηρούσα, ευθυμογραφικά, ότι αν ο Τραμπ, αντιστρόφως, πιστέψει πως η χώρα κινδυνεύει από τον ίδιο, τι θα κάνει, θα του στείλει την Εθνοφρουρά; Σοβαρά πια –διότι, αλίμονο, όλα τα θέματα δεν προσφέρονται σε αστεϊσμούς!– ο συντηρητικός «Economist» σχολίασε ενδεικτικά ότι η εναντίον των πόλεων εκστρατεία του Τραμπ «αφορά ελάχιστα την αποκατάσταση της τάξης». Σκοπός της: «να τροφοδοτήσει έναν κύκλο διαμαρτυρίας, βίας και καταστολής προς όφελος της κυβέρνησης Τραμπ», θα πρόσθετα, της πιο αυταρχικής κυβέρνησης στην Ιστορία των ΗΠΑ.

Οι πόλεις, όπου, κατά Τραμπ, «η χώρα κινδυνεύει», επειδή, όπως σημείωνα χθες, «εγχώριοι τρομοκράτες» τις «πολιορκούν» (προφανώς για να τις καταλάβουν. δεν βλέπω άλλο λόγο να πολιορκείται μια πόλη –και μάλιστα από μέσα!– εκτός από την κατάληψη), ολοένα και διευρύνονται. Ξεκίνησαν με το Λος Αντζελες, ακολούθησε η (πρωτεύουσα…) Ουάσιγκτον, μετά μπήκαν στο στόχαστρο: Σικάγο, Νέα Υόρκη (όχι που θα γλίτωνε ο υπ’ αριθμόν ένα παγκοσμίως τόπος υποδοχής μεταναστών στην Ιστορία!), Σαν Φρανσίσκο, Μέμφις, Χιούστον, Νάσβιλ, Σιάτλ, Ελ Πάσο… συμπτωματικά, οι πιο πολλές με δημάρχους Δημοκρατικούς και σε Πολιτείες με κυβερνήτες Δημοκρατικούς!

Τώρα (Σάββατο) προστέθηκε το Πόρτλαντ της Πολιτείας Ορεγκον, με την κυβερνήτρια Τίνα Κότεκ και τον γενικό εισαγγελέα Νταν Ρέιφιλντ να καταθέτουν αγωγές εναντίον τού «έχοντος δικαίωμα προέδρου να κάνει ό,τι θέλει» Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη προσφυγή εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης Τραμπ έχουν καταθέσει ο κυβερνήτης του Ιλινόι και ο δήμαρχος του Σικάγο. Αλλά και άλλοι δήμαρχοι και κυβερνήτες… Και ο θεός της Αμερικής να βάλει το χέρι του, φίλες και φίλοι! Διότι, κακά τα ψέματα, πιο εύκολα γλιτώνεις από «αυτοκρατορία του κακού», παρά από «αυτοκρατορία του γελοίου». Στο κακό αμύνεσαι. Το γελοίο δηλητηριάζει…