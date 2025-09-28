Ενα Νόμπελ για τον Τραμπ

Ηταν ένα όμορφο και ήσυχο πρωινό: οι έμποροι είχαν ήδη αρχίσει να βγάζουν την πραμάτεια τους, καθώς ξυπνούσαν πολύ νωρίς, πριν από την ανατολή του Ηλιου. Ενός Ηλιου που, δίχως να έχει ιδέα ο ίδιος, θα γινόταν η αιτία για ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά εγκλήματα της Ιστορίας. Εως ώρας πάντως, εκείνο το πρωινό, οι ακτίνες του, υγιείς ακόμη καθώς δεν είχαμε καμία τρύπα κανενός όζοντος, ζέσταιναν όσους πήγαιναν στις θέρμες για τον καθιερωμένο καθαρισμό, αλλά και τους υπηρέτες που καθάριζαν (καθιερωμένα και αυτοί) τα αίθρια των πλουσίων, μετά το όργιο της προηγούμενης νύχτας. Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές, ενώ ελάχιστα πήγαιναν στο διδασκαλείο - βλέπεις η ανισότητα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς ήταν τεράστια στη Ρώμη τότε. Οχι σαν σήμερα που δεν υπάρχει ταξική διαφοροποίηση γιατί έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνία και ο ήλιος καίει για όλους το ίδιο! Οσο για το πρωινό τότε, πίσω στο 1633, ήταν απλό: ψωμί, νερό, ίσως λίγο τυρί ή ελιές.

Του Γαλιλαίου ντι Βιντσέντσο Μποναγιούτι ντε Γαλιλέι, πάντως, δεν κατέβαινε μπουκιά. Σε λίγη ώρα, βλέπεις, θα εμφανιζόταν μπροστά στην Ιερά Εξέταση. Μπροστά σε κάτι τύπους που θεωρούσαν εαυτούς πολύ γαμάτους και είχαν και πολλά props για να παίζουν: σκουρόχρωμες, βαριές ρόμπες (να κόβουν τη γεμάτη μπάκα, να δίνουν και ύψος!), μανδύες για τη μαγκιά, ενώ κρατούσαν σταυρούς και βιβλία με κανονισμούς και νόμους - θεόσταλτους φυσικά. Η έκφρασή τους ήταν παγωμένη, αυστηρή και πλήρως αποκομμένη από οποιοδήποτε συναίσθημα. Ο Γαλιλαίος, πάλι, ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε με χειρονομίες, είχε δει τον Κόσμο με το τηλεσκόπιό του και το βλέμμα του ήταν γεμάτο φαντασία και πολυπλοκότητα. Με απλά λόγια, τον αντιπάθησαν επί τη εμφανίσει. Ασε που πήγε και αξύριστος, μ’ ένα μούσι να!

Ο ίδιος όχι μόνο υποστήριζε τη θεωρία του Κοπέρνικου, αλλά απέδειξε και επιστημονικά το ηλιοκεντρικό σύστημα μέσω της χρήσης τηλεσκοπίου. Και είπε πως δεν είναι η Γη το κέντρο του Σύμπαντος, πώς να το κάνουμε δηλαδή; Και πως γυρίζει - κινείται. Δεν είναι σταθερή, όπως την περιέγραφαν κάποια χωρία της Αγίας Γραφής. Η Εκκλησία τον κατηγόρησε ως αιρετικό και τσαρλατάνο. Στο τσακ γλίτωσε την πυρά - απομονώθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό και υποχρεώθηκε ν’ αποκηρύξει τη θεωρία του. Ουσιαστικά υποχρεώθηκε σε δημόσια υποταγή - αυτό τού έκαναν οι «γαμάτοι». Ο ίδιος βέβαια ήξερε. Ηξερε πολύ καλά τους φόβους της εξουσίας. Ηξερε πως ισχύει αυτό το «κι όμως γυρίζει», που τρέμει κάθε εξουσιολάγνος νάρκισσος ηγετίσκος μέχρι σήμερα.

Σήμερα, σχεδόν τετρακόσια χρόνια μετά! Σήμερα, που βγήκε (βγάλαμε δηλαδή) έναν Ντόναλντ (!) να μας πει να πίνουμε χλωρίνη για να μην κολλήσουμε κορονοϊό. Να μας πει πως η παρακεταμόλη οδηγεί σε αυτισμό (αν ισχύει, ο ίδιος πρέπει να έχει φάει ντουζίνες), πως οι επιστήμονες είναι τουλάχιστον ηλίθιοι όταν μιλάνε για κλιματική αλλαγή και πως οι Ευρωπαίοι πάνε κατά διαόλου γιατί αφήνουν μετανάστες να έρχονται στη γηραιά ήπειρο. Α, είπε και πως ο ίδιος έχει σταματήσει επτά πολέμους: του Πεταϊζάν (τρεις, και δυο χορεύουν) όπως είπε με την Αλβανία και τους Λιχτενστάιν-Ανδόρα, Γριλανδία-Τζαμάικα, Μπαγκλαντές-Νέα Ζηλανδία, Μαδαγασκάρη- Σλοβακία, Τατζικιστάν-Περού και Μπουργκίνα Φασο-Νεπάλ. Οσοι είχαν ποντάρει στο 2, πήγαν κουβά, καθώς δεν είχαν υπολογίσει την ανάμιξη του προέδρου. Οπως και όσοι είχαν ποντάρει διπλό, στο Χαβάη 5-0!

Στο ΟΗΕ είπε αυτές και άλλες παρόμοιες αηδίες. Το ίδιο επικίνδυνες με αυτές που υποστήριζαν οι Ιεροεξεταστές τον 17ο αι. Σε έναν ΟΗΕ που καθύβρισε, τόσο υποτιμητικά, λες και ήταν μπαλωμένο σώβρακο που δεν τού ’κανε πια. Λες και ο ΟΗΕ είναι για να «χωράει» στον απαυτό του κάθε Τραμπ-ούκου. Που σχεδόν αυτοπροτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης, θέ’ (του Γαλιλαίου) σχώραμε, γιατί είναι και πολύ γαμάτος.

«Σήμερα ήρθα εδώ με ένα κλαδί ελιάς στο ένα χέρι και ένα όπλο του μαχητή για την ελευθερία στο άλλο. Μην αφήσετε το κλαδί της ελιάς να πέσει από το χέρι μου». Αυτά είχε πει ο Αραφάτ, ο ηγέτης των Παλαιστινίων, στις 13/11/1974 στον ΟΗΕ. Και καταχειροκροτήθηκε.

Τον Τραμπ, ακόμα και η Μελάνια μετά βίας τον χειροκρότησε.