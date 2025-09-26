Τα διαφημίζουν κι από πάνω...

Είδα προχθές, σε βαγόνι του μετρό, πλάι στον πίνακα με τα δρομολόγια, διαφήμιση που με παραξένεψε: «Τα “Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” είναι η σωστή μέθοδος ανακύκλωσης». Μου φάνηκε παράξενο, γιατί αυτά τα «σπιτάκια» κάτι μου θύμισαν, μάλιστα προς τη μεριά του κακού, των σκανδάλων, που πέφτουν τώρα βροχηδόν. Στο σπίτι που γύρισα, ανέτρεξα στο ηλεκτρονικό μου αρχείο (φτάσαμε κι εκεί οι... βετεράνοι) και είδα στα πρωτοσέλιδα της 26 Αυγούστου, φέτος, τίτλο στην («ομόστεγη» πλέον· τώρα το έμαθα) «Ναυτεμπορική»: «Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. η Ελλάδα – για πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων 11,9 εκατ. ευρώ – που είχαν δοθεί για έργα ανακύκλωσης· τα περίφημα “σπιτάκια ανακύκλωσης”».

Μετά, αφού μου ανάψανε τα γλομπάκια, γκουγκλάρισα και φλιπάρισα, από την εφημερίδα «Politico» (ηλεκτρονική έκδοση, 29/7) μέχρι τον ιστότοπο «Mononews», 25/8, και σε άλλα μέσα τότε. Αυτά τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» (το «ανταποδοτικής» πάει στο «δωράκι», ανταλλάξιμα κουπόνια ανταπόδοσης εις χρήμα που λαμβάνει ο ανακυκλώνων· εξαργύρωση δηλαδή) έχουν τόσα παράθυρα (που θα ερευνούσε, ίσως και να ερευνά ακόμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· πού πάει και μπλέκεται κι αυτή στα... οικογενειακά μας;), ώστε μπάζει ανακύκλωση (όπως στα σιντριβάνια: ίδιο νερό πηγαινοέρχεται...) από όλες τις μπάντες.

Εργα που φαίνεται να ξεκίνησαν επί περιφερειαρχίας Πατούλη. Που θέριεψαν μετά το 2019 επί των γνωστών κυβερνήσεων. Εταιρεία ελληνικών συμφερόντων (TEXAN), θυγατρική αμερικανικής... αγνώστων συμφερόντων (ENVIPCO). «Κόστος προμήθειας των εν λόγω εγκαταστάσεων έως και πέντε φορές υψηλότερα από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς»: από 60.000 σε 300.000 ευρώ. Επίσημα εγκαίνια Μονάδας Παραγωγής Μηχανημάτων από τον τότε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέφρι Πάιατ... κ.λπ. κ.λπ.

Για να ρεκλαμάρεται τώρα, στο μετρό, αυτή η «ανακύκλωση» ως «η σωστή μέθοδος», φαίνεται ότι στο διαρρεύσαν διάστημα ενός μηνός, 25 Αυγούστου με 25 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπραξε το καθήκον της, οι «παρεξηγήσεις» ήρθησαν και η υπόθεση είχε happy end! Αλλιώς, προς τι η διαφήμιση; Χάπι στους επιβάτες;..