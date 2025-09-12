Από τα θρανία στις τράπεζες…

Διφορούμενος τίτλος: έπιπλο το θρανίο έπιπλο και η τράπεζα, τραπέζι. Είναι όμως και τράπεζα, που δεν είναι έπιπλο, αλλά… επιπλώνει με δάνεια και πανωτόκια, κι άμα καθυστερήσεις δόσεις, σου παίρνει έπιπλα και σπίτι εκ συστήματος· εξ ου αυτές οι τράπεζες, τέσσερις εν Ελλάδι, ονομάζονται… συστημικές. Ποια σχέση έχει τώρα η ξακουστή τετράς της εθνικής μας οικονομίας, στην οποία οφείλεται εν πολλοίς ο οικονομικός παράδεισος, όπου έχουμε την τιμή να φυτοζωούμε οι Ελληνες χορτοφάγοι της πλειοψηφίας, με τα θρανία που οι μαθητές μας μαθαίνουν γράμματα, για να πάνε μετά σε ανώτερα και ανώτατα θρανία και να αποκτήσουν πτυχίο… μετανάστη;

Εχουν σχέση. Οπως διάβασα χθες, επιστρέφοντας από τον πρωινό περίπατο. Οπου, περνώντας έξω από δημοτικό, άκουσα τη διευθύντρια, απευθυνόμενη σε παιδάκια του δημοτικού, ακόμα και πρωτάκια, να εξηγεί τη «διαδικασία αγιασμού» (μα την Παναγία, έτσι είπε!) και εν συνεχεία να παραδίδει τη σκυτάλη της παιδεύσεως σε ιερέα, να αγιάσει τη σχολική χρονιά. Χρόνια τώρα, από παιδί, απορώ με τους αγιασμούς, σε τι και πώς βοηθάνε, εν χορώ, τα παιδιά, την πρόοδο και τη μάθηση (άλλο τι κάνει ο καθένας ξεχωριστά, δικαίωμά του…). Αλλά μάλλον θα αποδημήσω εις Κύριον με την απορία…

Μόλις επέστρεψα, είδα στην «Συντακτών»: «Ε, όχι τραπεζίτες και στον αγιασμό των σχολείων». Καταγγελίες Δήμων Καλαμαριάς, Νεάπολης - Συκεών Θεσσαλονίκης και Πατρέων, αλλά και σωματείων εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ότι οι τράπεζες, παρεισέφρησαν (δικό μου το ρήμα) στα σχολεία ως ευεργέτες/χρηματοδότες, μέσω του… κυβερνητικού προγράμματος αναβάθμισης των δημόσιων σχολείων μας «Μαριέττα Γιαννάκου»!

Είδα μετά και στον ιστότοπο Power game: «Οι τραπεζίτες στα σχολεία», τον Μητσοτάκη στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας, με παρόντες τους διευθύνοντες συμβούλους και των τεσσάρων συστημικών και… ησύχασα. Η βάση της παιδείας μας, τα δημοτικά, σκέφτηκα, είναι σε καλά χέρια! Εννόησα δε το ρηθέν: ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, τι σημαίνει…