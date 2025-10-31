Το βολικό πλυντήριο της κάλπης

Οσα ακούστηκαν από την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή δεν συγκινούν πλέον πολλούς. Η πίεση και ο κυνικός εκβιασμός (με ανοχή υπουργείου) από κομματάρχες δεν είναι πλέον πρωτοφανή πράγματα για εκατομμύρια Ελληνες.

Αυτό το περίφημο «πάντα γίνονταν αυτά και πάντα θα γίνονται» εκφέρεται καθημερινά από τον μισό πληθυσμό στον τόπο αυτό.

Η διαφθορά στην κρατική μηχανή και η απάτη με αναθέσεις και πλαστά στοιχεία για να φαγωθούν κονδύλια της Ευρώπης και του Δημοσίου θεωρούνται δευτερεύον επειδή «προέχει η σταθερότητα» και επειδή «δεν υπάρχει αντιπολίτευση ή εναλλακτική» (και τέλος πάντων: «όλοι μαζί τα φάγαμε, και θα τα τρώμε»).

«Καθαρόν πράγμα δεν είναι ό,τι επλύθη, αλλ’ ό,τι δεν ελερώθη» (Δημήτρης Καμπούρογλου)

Ας μιλήσουμε ανοιχτά αφού θυμηθούμε τον σπουδαίο Τζορτζ Οργουελ: «Οι λαοί που εκλέγουν διεφθαρμένους πολιτικούς δεν είναι θύματα, αλλά συνένοχοι».

Κοινωνίες που ξεπλένουν με την ψήφο τους στις κάλπες αυτούς που συγκαλύπτουν ή δεν «αντέχουν» να μην αναμιχθούν στη διαφθορά (περί αυτού πλέον πρόκειται) είναι κοινωνίες συνυπεύθυνες της διαφθοράς.

Και είναι κοινωνίες που αγνοούν τι εστί νόμος και τι εστί θεματοφύλακες του νόμου - πολύ πριν την όποια καλή ή κακή Δικαιοσύνη.

Το σύνηθες πρόσχημα «όλοι το ίδιο κάνουν» και η δικαιολογία «αυτά θα γίνονται μια ζωή» είναι η βολική άγκυρα πολλών που προστατεύουν τα οικονομικά κεκτημένα τους ως πολίτες νομοταγείς, τα οποία κεκτημένα δήθεν προφυλάσσει η εκάστοτε εξουσία που «δεν έχει αντίπαλο και είναι η μοναδική λύση».

Ο υποτιθέμενος «κίνδυνος», για μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, να αντικαταστήσει με «ανίκανους» (άσχετα αν ξέρει ότι μπορεί και να είναι έντιμοι) όσους συγκαλύπτουν υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος είναι το ασυνείδητο ρίσκο να μην προστατεύσει αυτή η μερίδα της κοινωνίας τα ίδια τα παιδιά της από μελλοντικά χαράτσια, μειωμένες συντάξεις και πενιχρή περίθαλψη - γιατί αυτό θα συμβεί.

Αυτοί που δικαιολογούν και νομιμοποιούν κάθε φορά τους εμφανώς ανίκανους πολιτικούς να πατάξουν τη διαφθορά (στην οποία ως πολιτικοί προφανώς βάζουν πλάτη) επειδή υπάρχει «οικονομική σταθερότητα χωρίς εναλλακτική λύση» κάνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα: και βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο και ζημιώνουν το μέλλον της οικονομίας και της χώρας.

Ζημιώνουν την ισχύ των νόμων και των θεσμών, ενώ εντείνουν έμμεσα τις ανισότητες αφού η νοοτροπία του ακαταδίωκτου διαιωνίζεται και ευημερούν οι insiders της κάθε εποχής.

Δεν χωράνε συμψηφισμοί και ξεπλύματα όταν η εξουσία καλύπτει την απάτη. Τελεία.

Δεν υπάρχει «καλός και αποτελεσματικός πολιτικός» ή «σταθερή κυβέρνηση» όταν τόσα εκατομμύρια πάνε σε κομματόσκυλα και ημετέρους.

Πολλοί δεν νοιάζονται (βολεμένοι στα ασφαλή εισοδήματά τους) για το ποιοι τρώνε τα άκοπα λεφτά των φόρων τους και για το ξεκοκάλισμα ευρωπαϊκών πόρων (αυτά τα λεφτά δηλαδή που καταλήγουν σε τσέπες λίγων και εκλεκτών) όταν σωστά ο πρωθυπουργός δηλώνει εν τω μεταξύ «να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι για το στεγαστικό».

Και πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι αυτά τα λεφτά θα λείπουν από νοσοκομεία, σχολεία ή τίμιους εργάτες της γης και του μεροκάματου (και από νοικοκυραίους βιοπαλαιστές που θα μπορούσαν να επιδοτηθούν).

Ετσι, μακροπρόθεσμα ναρκοθετούνται και η δημοσιονομική ισορροπία -για την οποία όλοι μάτωσαν- και η κοινωνική συνοχή. Αλλά η τελευταία, δυστυχώς, λίγοι σκέφτονται τι ακριβώς σημαίνει. Εστω για τα παιδιά τους…