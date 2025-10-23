Η εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κατάσταση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, καταδεικνύουν την κρισιμότητα των στιγμών στην περιοχή. Το Ισραήλ εξαπέλυσε κύματα φονικών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα την Κυριακή και ανακοίνωσε τη διακοπή κάθε ανθρωπιστικής βοήθειας «μέχρι νεωτέρας», μετά από επίθεση της Χαμάς που οδήγησε στον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη σοβαρότερη απειλή έως τώρα για την εύθραυστη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί στη ρημαγμένη περιοχή, πέραν των ενδογενών ζητημάτων που είχε η ίδια η συμφωνία για εκεχειρία.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ισραηλινές αντεπιθέσεις. Ο Αιγύπτιος μεσολαβητής δήλωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη «επαφές όλο το εικοσιτετράωρο» για την αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς οι περιφερειακές δυνάμεις προσπαθούν να αποτρέψουν την πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας. Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση ενισχύθηκαν όταν τόσο η Χαμάς όσο και ο ισραηλινός στρατός επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στη συμφωνία.

Η Ουάσινγκτον αναμένεται να στείλει υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία, πιθανότατα με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παραμείνει προσηλωμένος στη συμφωνία του Σαρμ ελ Σέιχ. Πριν από τα νέα επεισόδια, οι εντάσεις είχαν ήδη αυξηθεί λόγω διαφωνιών σχετικά με την επιστροφή των σορών 28 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με το Ισραήλ, συνιστά παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Παρά τις κατηγορίες εκατέρωθεν, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει τη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας, αν και το μέτρο έχει αναφερθεί εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης. Το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο παραμένει κλειστό, γεγονός που προκαλεί διεθνή ανησυχία, αφού η εκεχειρία προέβλεπε αυξημένη ροή βοήθειας προς τον πληθυσμό της Γάζας. Το γεγονός είναι ότι η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία. Η πείνα και η έλλειψη καυσίμων και ιατρικού εξοπλισμού, ιδίως στο βόρειο τμήμα, προκαλούν απελπισία. Η συμφωνία για την οποία μεσολάβησε ο Ντόναλντ Τραμπ περιλάμβανε την ενίσχυση της βοήθειας και την απελευθέρωση κρατουμένων, όμως η αναζωπύρωση της βίας απειλεί να ακυρώσει κάθε πρόοδο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι επιδρομές ξεκίνησαν έπειτα από επίθεση της Χαμάς εναντίον δυνάμεων που «επιχειρούσαν να αποσυναρμολογήσουν τρομοκρατικές υποδομές» στη Ράφα. Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομές και σήραγγες της Χαμάς, καθώς και στόχους στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε πως θα υπάρξει «ισχυρή απάντηση» σε κάθε παραβίαση, χωρίς ωστόσο να προαναγγείλει επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Η πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ παραμένει εύθραυστη, με την ακροδεξιά πτέρυγα του κυβερνητικού συνασπισμού να πιέζει για πλήρη αναστολή της εκεχειρίας. Παράλληλα, η Χαμάς δηλώνει ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία, αποδίδοντας τις νέες συγκρούσεις σε «ανεξέλεγκτα στοιχεία» και κατηγορώντας το Ισραήλ για «συνεχείς προκλήσεις».

Καθώς οι διεθνείς μεσολαβητές προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την ειρηνευτική διαδικασία, οι κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να θρηνούν νεκρούς και να παλεύουν για την επιβίωσή τους. Η βία των τελευταίων ημερών υπενθυμίζει ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη και ότι κάθε λάθος κίνηση μπορεί να βυθίσει ξανά την περιοχή στο χάος.

*Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), διευθυντής της Μονάδας Νομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.