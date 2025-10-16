Γιώργος Δελαστίκ και Παλαιστίνη - Ιερότητα της μνήμης και του αγώνα

Θυμόμαστε, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, αλλά και κάθε μέρα τον τον σημαντικό αυτό άνθρωπο και σπουδαίο δημοσιογράφο, καθώς χθες συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια απουσίας του. Το αποτύπωμα του έργου και της προσωπικότητάς του παραμένει βέβαια ζωντανό, έντονο και ανεξίτηλο πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας, όπως και το παράδειγμά του, που μας παρακινεί να αναζητάμε την αλήθεια χωρίς εκπτώσεις, συμβιβασμούς ή ευκολίες.

Η ιστορία γενναιότητας, σθένους και πείσματος για τη μετάδοση της αλήθειας με κάθε κόστος που έχει γράψει ο Γιώργος Δελαστίκ, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται με τραγικό τρόπο στη μαρτυρική Γάζα, καθώς εκεί δολοφονούνται συστηματικά από τον ισραηλινό στρατό εκατοντάδες συνάδελφοί του, υπερασπιζόμενοι τον ρόλο τους και τιμώντας το επάγγελμα-λειτούργημά τους, στο οποίο και με τη θυσία τους προσδίδουν κύρος και αίγλη. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν τον σεβασμό και τον θαυμασμό όλων μας. Ο Γιώργος Δελαστίκ εκτιμούσε ιδιαίτερα τον πολύχρονο και ηρωικό αγώνα του παλαιστινιακού λαού για Γη και Ελευθερία και με τη δημοσιογραφική συμβολή του φώτιζε επί δεκαετίες τη σκοτεινή πραγματικότητα που ο λαός αυτός βίωνε (και βιώνει ακόμα).

Το έργο του και σ’ αυτό το σημαντικό ζήτημα παραμένει πάντα επίκαιρο και αναγνωρίζεται κι από τους ίδιους τους Παλαιστίνιους. Και από αυτή την άποψη, ο Γιώργος Δελαστίκ είναι παρών και μας εμπνέει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και το δίκιο. Τιμώντας σήμερα τη μνήμη του, παραθέτουμε τα λόγια του τότε πρέσβη του Παλαιστινιακού κράτους στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάσι, κατά την παρέμβασή του σε παλαιότερη εκδήλωση (25/10/2020) για τον Γιώργο Δελαστίκ. Στη ζωή, όπως και στην πολιτική, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αρχές και αξίες. Ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν ένα ξεχωριστό παράδειγμα δημοσιογράφου και πολιτικής προσωπικότητας που με τον λόγο του, τα γραπτά του, αλλά και με τη στάση ζωής του απέδειξε ότι πραγματικά πιστεύει στις αρχές της Αριστεράς, του πατριωτισμού, της συναδέλφωσης των λαών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ηταν από τους ανθρώπους, τα πολιτικά όντα, που απέδειξαν με τις πράξεις του ότι σημασία δεν έχει πόσα έχεις, αλλά ποιος είσαι και τι πιστεύεις, και γι’ αυτό το αποτύπωμα που αφήνει σε εμάς που τον αγαπήσαμε και που θα μας λείψει, αλλά και σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες αυτής της χώρας, θα παραμείνει ανεξίτηλο. Ενα τρανταχτό παράδειγμα των όσων ανέφερα παραπάνω είναι η συμπεριφορά και η στάση του απέναντι στον αγώνα του αδελφού, όπως έλεγε και ο ίδιος, παλαιστινιακού λαού. Συνεχής, έντονη, μαχητική και αψεγάδιαστη υποστήριξη στον δίκαιο αγώνα του λαού της Παλαιστίνης για τον οποίο αισθανόταν αδελφική αγάπη και αλληλεγγύη. Εμείς οι Παλαιστίνιοι γνωρίζουμε καλά τα όσα προσέφερε με το έργο του, όπως και τον προσωπικό αγώνα που έδινε ο Γιώργος Δελαστίκ σε όλα τα χρόνια που υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή στη δημοσιογραφία και την πολιτική για το παλαιστινιακό ζήτημα και την ελευθερία μας, κατά της ισραηλινής Κατοχής, της αποικιοκρατίας και του απαρτχάιντ.

*Διευθυντής ιατρός ΕΣΥ