Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
27.5° 25.2°
3 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.6° 26.2°
3 BF
47%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 26.6°
3 BF
57%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
44%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
53%
Βέροια
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
41%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
16%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
2 BF
49%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.3°
2 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
27.1° 25.5°
1 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
1 BF
61%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
26%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.7°
3 BF
52%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
3 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 27.7°
3 BF
34%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.3°
2 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.5° 27.5°
3 BF
48%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
29.1° 29.1°
1 BF
27%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
kyriakos deth
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Μέχρι πότε υποκρισία και επικοινωνιακή «καπατσοσύνη»;

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ
Μιχάλης Τρεμόπουλος*

Ακόμη κι αν διαψεύδονται τα σενάρια για εκλογές, η προσχώρηση Λοβέρδου στη Ν.Δ. και η κινητοποίηση του στόλου κτλ υποδεικνύουν αγωνία για ανάκτηση του τρωθέντος γοήτρου της κυβέρνησης: η μια κίνηση βλέπει προς το «πατριωτικό» ακροατήριο και η άλλη στον καθημαγμένο κεντρώο χώρο, αν και το 2021 ο τότε υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε τη στήριξη των μηχανισμών της Ν.Δ.

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όμως, δεν μπορούν να κυριαρχήσουν επικοινωνιακά πάνω στην κριτική για την πολιτική των επιδομάτων, τις ψεύτικες αυξήσεις στους μισθούς, τις 13 ώρες εργασίας, την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα που εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών στα ύψη, τη διάλυση της δημόσιας υγείας, την υπόσκαψη των δημόσιων αγαθών, την καταπάτηση των δικαιωμάτων, το αντιμεταναστευτικό δόγμα Πλεύρη, την ανύπαρκτη αποκέντρωση, τη φιλολογία για το δημογραφικό χωρίς λύση για το στεγαστικό, τη διατήρηση του υψηλού ΦΠΑ κ.ά.

Ειδικά η δήλωση του πρωθυπουργού ότι «δεν γνωρίζει» τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ΦΠΑ (2022/542 και 2020/285), τις οποίες ψήφισε αλλά αρνείται να εφαρμόσει, φανερώνει υποκρισία. Ο ΦΠΑ, ως έμμεσος φόρος, επιβαρύνει περισσότερο τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα, τη στιγμή που οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια ευδοκιμούν. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 26,1% των Ελλήνων, δηλ. 2.658.400 άτομα. Η κλιματική κρίση ενισχύει το φαινόμενο. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ε.Ε. (Eurostat).

Και ενώ, όπως έδειξαν οι καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας που θα μείνει αλώβητος από την κλιματική αλλαγή, ούτε και η αντιπολίτευση αναφέρθηκε στις βαρύτατες συνέπειες της κλιματικής κρίσης στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η περιβαλλοντική αμεριμνησία υποσκάπτει και την εθνική οικονομία και τον κοινωνικό ιστό. Και έρχεται να προστεθεί σε μια αλαζονική διακυβέρνηση, που αγνοεί τη δημοκρατία, τις ανεξάρτητες αρχές και τα δικαιώματα, προσπαθεί να φιμώσει τα ανεξάρτητα ΜΜΕ, δημιουργεί ή συγκαλύπτει σκάνδαλα, την ίδια στιγμή που εισπράττει καταδίκες, πρόστιμα, κατακραυγή.

Η επικοινωνιακή «καπατσοσύνη» δεν μπορεί να καλύψει επιλογές όπως η πλήρης παράδοση της ΔΕΘ στα νύχια του Υπερταμείου από τον πρωθυπουργό και η εκπαραθύρωση των 9 εκπροσώπων φορέων της πόλης από το Δ.Σ. της. Ομως, επειδή οι ντουφεκιές στον αέρα δεν προσφέρουν κάτι, οι πολίτες έχουν τον λόγο, με την ολοκλήρωση των υπογραφών που απαιτούνται για το τοπικό δημοψήφισμα. Και αυτό είναι υπόδειγμα για όλη τη χώρα.

*Πρώην ευρωβουλευτής, ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Οικολογία

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μέχρι πότε υποκρισία και επικοινωνιακή «καπατσοσύνη»;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual