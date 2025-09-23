Μέχρι πότε υποκρισία και επικοινωνιακή «καπατσοσύνη»;

Ακόμη κι αν διαψεύδονται τα σενάρια για εκλογές, η προσχώρηση Λοβέρδου στη Ν.Δ. και η κινητοποίηση του στόλου κτλ υποδεικνύουν αγωνία για ανάκτηση του τρωθέντος γοήτρου της κυβέρνησης: η μια κίνηση βλέπει προς το «πατριωτικό» ακροατήριο και η άλλη στον καθημαγμένο κεντρώο χώρο, αν και το 2021 ο τότε υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε τη στήριξη των μηχανισμών της Ν.Δ.

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όμως, δεν μπορούν να κυριαρχήσουν επικοινωνιακά πάνω στην κριτική για την πολιτική των επιδομάτων, τις ψεύτικες αυξήσεις στους μισθούς, τις 13 ώρες εργασίας, την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα που εκτοξεύει τις τιμές των αγαθών στα ύψη, τη διάλυση της δημόσιας υγείας, την υπόσκαψη των δημόσιων αγαθών, την καταπάτηση των δικαιωμάτων, το αντιμεταναστευτικό δόγμα Πλεύρη, την ανύπαρκτη αποκέντρωση, τη φιλολογία για το δημογραφικό χωρίς λύση για το στεγαστικό, τη διατήρηση του υψηλού ΦΠΑ κ.ά.

Ειδικά η δήλωση του πρωθυπουργού ότι «δεν γνωρίζει» τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ΦΠΑ (2022/542 και 2020/285), τις οποίες ψήφισε αλλά αρνείται να εφαρμόσει, φανερώνει υποκρισία. Ο ΦΠΑ, ως έμμεσος φόρος, επιβαρύνει περισσότερο τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα, τη στιγμή που οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια ευδοκιμούν. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 26,1% των Ελλήνων, δηλ. 2.658.400 άτομα. Η κλιματική κρίση ενισχύει το φαινόμενο. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην Ε.Ε. (Eurostat).

Και ενώ, όπως έδειξαν οι καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας που θα μείνει αλώβητος από την κλιματική αλλαγή, ούτε και η αντιπολίτευση αναφέρθηκε στις βαρύτατες συνέπειες της κλιματικής κρίσης στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η περιβαλλοντική αμεριμνησία υποσκάπτει και την εθνική οικονομία και τον κοινωνικό ιστό. Και έρχεται να προστεθεί σε μια αλαζονική διακυβέρνηση, που αγνοεί τη δημοκρατία, τις ανεξάρτητες αρχές και τα δικαιώματα, προσπαθεί να φιμώσει τα ανεξάρτητα ΜΜΕ, δημιουργεί ή συγκαλύπτει σκάνδαλα, την ίδια στιγμή που εισπράττει καταδίκες, πρόστιμα, κατακραυγή.

Η επικοινωνιακή «καπατσοσύνη» δεν μπορεί να καλύψει επιλογές όπως η πλήρης παράδοση της ΔΕΘ στα νύχια του Υπερταμείου από τον πρωθυπουργό και η εκπαραθύρωση των 9 εκπροσώπων φορέων της πόλης από το Δ.Σ. της. Ομως, επειδή οι ντουφεκιές στον αέρα δεν προσφέρουν κάτι, οι πολίτες έχουν τον λόγο, με την ολοκλήρωση των υπογραφών που απαιτούνται για το τοπικό δημοψήφισμα. Και αυτό είναι υπόδειγμα για όλη τη χώρα.

*Πρώην ευρωβουλευτής, ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Οικολογία