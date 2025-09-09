Ομορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος

Οι ποιητές μάς εμπνέουν με τους στίχους τους, όμως ο πρωθυπουργός μάς εμπνέει για να γράψουμε αφήγημα: «Ο Πινόκιο στη χώρα του Χάρι Πότερ».

Ολες οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ έχουν χαρακτήρα τολμηρής μεταρρύθμισης, ισχυρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης. Ομως τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η παραβατικότητα στην Πολεοδομία, η νοθεία στα καύσιμα, τα Τέμπη, το κύκλωμα μαφίας στα Χανιά, οι πυρκαγιές, το οργανωμένο έγκλημα που κρύβεται πίσω από κάθε φορέα, αυτά συμβαίνουν στη χώρα του Χάρι Πότερ.

Θαυμάζει το έργο της Δικαιοσύνης γιατί και ο ίδιος την εφαρμόζει. Απέκλεισε και φέτος τις ίδιες συγκεκριμένες εφημερίδες από τη συνέντευξη Τύπου. Δεν έχουν δικαίωμα ερωτήσεων κατά τη δίκαιη κρίση του. Οσο για τις οικονομικές παροχές, θα γίνουμε πάμπλουτοι. Φτάνουν πάντως για ένα κιλό κρέας τον μήνα.

Μας έδωσε ελπίδες ότι ο δρόμος Πάτρας - Πύργου θα κάνει ελκυστική την περιοχή ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά. Ξέχασε τις πυρκαγιές που ξεπέρασαν φέτος τις χίλιες. Χωρίς πρόνοια, χωρίς πρόβλεψη, χωρίς επαρκή πυροσβεστικά μέσα. Μόνο το 112 λειτουργούσε. «Εγκαταλείψετε τα σπίτια σας». Δηλαδή τις ζωές σας. Τα υπάρχοντά σας. Αν γίνουν στάχτες, θα σας δώσουμε σε δύο χρόνια 3.000 για την οικοσκευή. Πόση περηφάνια νιώθει ο Ελληνας που τον φροντίζει το κράτος!

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που γίνονταν οι λιμνοθάλασσες λιβάδια και αποκτούσαν ΑΦΜ τα πρόβατα για επιδοτήσεις, αυτά τα περιγράφει μόνο ο Πινόκιο. Τον ζωγραφίζουν μάλιστα όχι με μεγάλη μύτη, αλλά με τεράστια χέρια σε σχήμα χρυσού κουταλιού.

Για την εγκληματική οργάνωση της μαφίας στα Χανιά εξύμνησε το έργο των διωκτικών αρχών που αποκάλυψαν το κύκλωμα. Μα εκεί είναι το πρόβλημα; Και το επιτελικό κράτος που εκτρέφει τέτοια κυκλώματα; Δεν έχει καμία ευθύνη;

Αλλωστε αυτό είναι ένα μαφιόζικο πλοκάμι. Ο εγκέφαλος δεν έχει έδρα τα Χανιά. Εσείς που τα ξεσκεπάζετε όλα με τους μηχανισμούς σας είναι πολύ εύκολο να τον ανακαλύψετε. Σίγουρα θα τον βρείτε. Τον γνωρίζετε πολύ καλά.