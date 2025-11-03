Οδικός χάρτης για την προοδευτική αλλαγή

Η Ελλάδα χρειάζεται προοδευτική αλλαγή. Η εποχή απαιτεί αποφάσεις. Οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και από κοινού να χαράξουν έναν καθαρό, εφαρμόσιμο και δεσμευτικό οδικό χάρτη συνεργασίας.

Δεν αρκεί πλέον να μιλάμε για την ανάγκη ενότητας. Πρέπει να δείξουμε τον δρόμο μέσα από τον οποίο θα φτάσουμε σε αυτήν. Είναι ανάγκη των καιρών, είναι απαίτηση των αριστερών και προοδευτικών πολιτών που μας λένε -μήνες τώρα- επίμονα και επαναλαμβανόμενα «βρείτε τα».

Η μόνιμη επίκληση της ενότητας χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς αυτή θα επιτευχθεί δεν αρκεί.

Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να προσδιορίσουμε τον οδικό χάρτη, τη διαδρομή από την παρούσα κατάσταση στη συνθήκη της προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας.

Το γαλλικό παράδειγμα είναι ενδεικτικό, αλλά και διδακτικό ως προς τα λάθη, που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Εκεί, οι δυνάμεις της Αριστεράς, του οικολογικού και σοσιαλιστικού χώρου, παρά τις διαφορές τους, κατάφεραν να οικοδομήσουν μια κοινή εκλογική και πολιτική στρατηγική, με κοινό πρόγραμμα και υποψηφίους σε όλες τις περιφέρειες. Αυτή η εμπειρία, που κρίνεται επιτυχημένη στην κάλπη αλλά όχι στη συνέχειά της, αξίζει να μελετηθεί με ψυχραιμία και ρεαλισμό.

Οι αδυναμίες του παραδείγματος της Γαλλίας πρέπει να μας διδάξουν:

● Πρώτον, η συμφωνία επιτεύχθηκε την τελευταία στιγμή, χωρίς τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας και κοινωνικής εμπέδωσης.

● Δεύτερον, δεν ήταν καθαρό προς τον λαό ποιος θα αναλάμβανε τον ρόλο του πρωθυπουργού σε περίπτωση εκλογικής νίκης. Δημιουργήθηκαν έτσι αμφιβολίες και σύγχυση. Αυτό ήταν ένα έλλειμμα που επέτρεψε στον Μακρόν να σπάσει το λαϊκό μέτωπο.

Ο δικός μας δρόμος πρέπει να υπερβεί αυτές τις αδυναμίες. Να είναι διαφανής, με καθαρότητα ρόλων και προσώπων που θα εκφράζουν το κοινό εγχείρημα. Και, βεβαίως, οφείλουμε να τον διαβούμε έγκαιρα. Αρα:

Τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις και συζητήσεις, ώστε να φτάσουμε σε κοινή δήλωση-διακήρυξη, η οποία θα αποτυπώνει την πρόθεση εκλογικής συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων που επιθυμούν και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτή η δήλωση θα αποτελεί τη δέσμευση όλων μας για εκλογική συνεργασία. Δεν θα εξαντλεί τα προγραμματικά ζητήματα -πράγμα που μπορεί να αποτελέσει αφορμή για καθυστερήσεις- αλλά θα βασίζεται σε ήδη δημοσιευμένες θέσεις και κατευθύνσεις που έχουν διατυπώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενας επίμονος αναγνώστης θα εκπλαγεί από τον όγκο των κοινών θέσεων και διαπιστώσεων, όπως αυτές καταγράφονται σε κείμενα κομμάτων, πρωτοβουλιών και κινήσεων που έχουν αναπτύξει δυνητικοί συμμέτοχοι μιας προοδευτικής εκλογικής συνεργασίας. Παρομοίως, θα βρει κοινό τόπο και κατεύθυνση και σε αρκετές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

Υπάρχει, λοιπόν, άφθονη ύλη. Υπάρχει άφθονο αποδεικτικό υλικό. Η συγκρότηση μιας διακήρυξης η οποία θα εδράζεται σε ήδη διατυπωμένες θέσεις και απόψεις είναι δεδομένη.

Ενας μήνας μετά τη διακήρυξη είναι επαρκής χρόνος για να δοθούν στη δημοσιότητα οι άξονες πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί και θα εξειδικευθεί το κοινό πρόγραμμα. Και σε αυτό το πεδίο, το προγραμματικό, ένας αναγνώστης-μελετητής θα εκπλαγεί αν κάνει μια βουτιά στις δημοσιευμένες θέσεις των προοδευτικών κομμάτων και πρωτοβουλιών.

Δύο μήνες μετά, είναι υπερεπαρκής χρόνος για να δρομολογηθεί η εκλογή του/της επικεφαλής της εκλογικής συμμαχίας από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο, μέσα από ανοιχτές, συμμετοχικές διαδικασίες που θα δώσουν νομιμοποίηση και δυναμική στο εγχείρημα.

Αυτές οι διαδικασίες θα ενδυναμώσουν την προσπάθεια, θα δώσουν ελπίδα στους προοδευτικούς πολίτες, θα δημιουργήσουν χώρους συνάντησης στις πόλεις, τα χωριά, τους χώρους εργασίας, τους συλλογικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα συμβάλει στην εδραίωση της ανάγκης για πολιτική αλλαγή.

Η συνεργασία αυτή, λοιπόν, δομημένη σε ισχυρά θεμέλια όπως αυτά, δεν θα είναι απλώς ένα άθροισμα κομμάτων, κινήσεων και προσωπικοτήτων. Θα είναι πρόταση εξουσίας με κοινωνική γείωση. Με αποτελεσματικότητα, ισοτιμία, αμοιβαίο σεβασμό και αποφασιστικότητα. Δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις. Η κοινωνία δεν περιμένει άλλο.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια προοδευτική αλλαγή. Μια νέα προοδευτική πλειοψηφία που θα αποκαταστήσει τη δημοκρατική κανονικότητα και θα βάλει τις βάσεις για την απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης αντί για τη «μονοκαλλιέργεια» των τουριστικών υπηρεσιών και του real estate που μας οδηγεί στην οικονομική στασιμότητα. Την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την πραγματική στήριξη των εισοδημάτων, που αποτελεί τη μοναδική λύση στην ακρίβεια. Μέσα από αυτή την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση, να στηριχτούν οι νέες οικογένειες και να αντιστραφεί ο δημογραφικός μαρασμός της χώρας. Οι πολίτες να αποκτήσουν ξανά εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η νέα γενιά να ξαναβρεί την ελπίδα της.

Η παραπάνω παράγραφος μπορεί να φαίνεται οικεία, τετριμμένη, επαναλαμβανόμενη στα μάτια έμπειρων αναγνωστών κείμενων, οι οποίοι κινούνται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο. Αλλά μήπως αυτή η «οικειότητα» είναι και η απόδειξη ότι ένα πρώτο κείμενο-δημόσια δέσμευση για συνεργασία είναι απολύτως εφικτό;

Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι και όλες να είμαστε πρωτοπόροι και δημιουργικοί, τολμηροί και μεγαλόψυχοι. Να πορευτούμε για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός σήμερα και αύριο. Οχι να αναδιπλωθούμε για να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας λογαριασμούς τού χθες.

Να μετατοπίσουμε τη συζήτηση από αύριο κιόλας.

Από τις προθέσεις συνεργασίας στον οδικό χάρτη υλοποίησης.

Αυτός είναι ο δρόμος της προοδευτικής αλλαγής.

*Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών