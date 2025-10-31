Η αντοχή του μετώπου

Πόσο θα αντέξουν ακόμη οι ουκρανικές δυνάμεις την πίεση του ανελέητου σφυροκοπήματος του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς;

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε την περικύκλωση δύο πόλεων που είναι συγκοινωνιακοί κόμβοι, μια κίνηση που θυμίζει την κατάληψη της Μαριούπολης την άνοιξη του 2022.

Πώς θα επιδράσει στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας μια προέλαση των δυνάμεων της Μόσχας προς Δυσμάς μέχρι τον Δνείπερο και νοτιοδυτικά μέχρι την Οδησσό;

Ενα είναι βέβαιο: ότι, παρά την εμπλοκή που οδήγησε στη ματαίωση με αμερικανική πρωτοβουλία της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στη Βουδαπέστη, είναι φανερό ότι Λευκός Οίκος και Κρεμλίνο προσέχουν να μη θέσουν σε κίνδυνο την όποια κεκτημένη μεταξύ τους εμπιστοσύνη που διαμορφώθηκε τους τελευταίους μήνες.

Τι θα κάνουν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία; Θα συνεχίσουν να παίζουν το παιχνίδι της καθυστέρησης με ρητορικές πλειοδοσίες ή θα σπεύσουν να ευθυγραμμιστούν με τη Ρεαλπολιτίκ του Τραμπ;

Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα θέσει το ερώτημα αν, αλλά και σε ποιο πλαίσιο, θα συνεχιστεί η αναζήτηση ενίσχυσης της πολιτικής και αμυντικής χειραφέτησης της Γηραιάς Ηπείρου με επίκληση της ρωσικής αναθεωρητικής πολιτικής.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εκτιμήθηκε από τον Μακρόν ως διπλή ευκαιρία. Πρώτον, ως νομιμοποίηση της εγκατάλειψης της μόνιμης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στην εκτόξευση των αμυντικών δαπανών. Δεύτερον, ως ευκαιρία να αξιοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο αλλά και την μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξισορροπήσει το ηγεμονικό προβάδισμα της Γερμανίας στην ευρωζώνη.

Είναι φανερό ότι ο χρόνος δεν ευνοεί τη γαλλική πρωτοβουλία για εργαλειοποίηση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να στηρίξει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Κιέβου.

Σήμερα όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην προεξόφληση μιας ήττας της Ουκρανίας με χρονικό ορίζοντα μερικούς μήνες.

Η αδυναμία του Κιέβου να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη είχε καταγραφεί από το φθινόπωρο του 2022, όταν έληξε άδοξα η πολυδιαφημισμένη αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων.