Διαδικασία αυτοχειρίας;

Πυκνώνουν οι εκφράσεις ανησυχίας. «Εθνική κρίση» (Κ. Καραμανλής) σε «μη διακυβερνήσιμη χώρα» (Ευάγγ. Βενιζέλος) διευκολύνει την παρεμβατικότητα διασωστών/εγγυητών της αλλοδαπής και ημεδαπής.

Ο χρονίως εποφθαλμιών γνωστός, τέχνη του η εκμετάλλευση συγκυριών και η μετατροπή τους σε καταστροφές για τον Ελληνισμό (Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Κύπρος).

Casus belli, όπως μάθαμε και οι μη λατινομαθείς, είναι η κατασκευασμένη και επαπειλούμενη από την Τουρκία ως αιτία πολέμου, εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο κ.ά.

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ζητά να αρθεί η απειλητική διατύπωση της γείτονος για να συναινέσει η χώρα μας στη συμμετοχή της Τουρκίας στο αμυντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Κι έτσι να απογειωθεί περαιτέρω η πολεμική βιομηχανία και οικονομία της γείτονος, όπως απογειώθηκε μετά την τελωνειακή σύνδεση με την Ε.Ε. στην οποία συναινέσαμε (κυβέρνηση Σημίτη) χωρίς να ακούσουμε ένα ευχαριστώ!

Τουναντίον, μας υποχρεώνουν επί πεντηκονταετία κατ’ ελάχιστον σε επώδυνες για την κοινωνία μας αμυντικές δαπάνες προς όφελος των πωλητών εταίρων και συμμάχων μας, αλλά και αποστέρηση πλουτοπαραγωγικών πηγών, εκ των οποίων κάποιες ενδέχεται να έχουν ημερομηνία λήξεως (π.χ. υδρογονάνθρακες).

Η Ελλάδα και ο πρωθυπουργός της δεν μπορεί να αναζητούν εύσχημο τρόπο για να διευκολύνουν την Τουρκία και κάποιους εταίρους μας στην Ε.Ε. Ειδικώς αυτούς που αρνούνται να αναγνωρίσουν τα χρέη και τις οφειλές τους ή/και παραβλέπουν πως η χρεοκοπία μας ήταν και αποτέλεσμα υψηλότατων αμυντικών δαπανών, συνεπώς η ενίσχυση του εχθρού μας -τύποις συμμάχου- θα αποτελούσε από μέρους μας αυτοχειρία αλλά και κλονισμό των οικονομιών των... δανειστών μας!

Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη πρέπει να συμπληρωθεί και προβληθεί προς πάσα κατεύθυνση: εγκατάλειψη απειλής, αποδοχή και σεβασμός δικαιώματός μας για 12 ν.μ. όπως ισχύει στην ολόκλειστη Μαύρη Θάλασσα και σε όλη την υδρόγειο, αναγνώριση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στα νησιά, αποζημίωση για το μέχρι σήμερα καταστροφικό παιχνίδι της Αγκυρας προς την πατρίδα μας.

Γνωρίζουν Ιστορία στην κυβέρνηση και στο ΥΠΕΞ, θυμούνται ότι επαφίεται στην καλή προαίρεση του κακόπιστου Ανατολίτη δεν εφαρμόζεται ή/και καταστρατηγείται, από Λωζάννη κι εντεύθεν. Αυτό πρέπει να υπενθυμίζεται επίμονα σε επίμονους εταίρους και συμμάχους.

Πόσο μάλλον που οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ αλλά και οι σαφείς προειδοποιήσεις του κ. Φιντάν (ή γην και ύδωρ με διπλωματία, ειδάλλως γην και ύδωρ με πόλεμο!) είναι πέραν του δέοντος... σαφείς!

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να έχουμε σχέδιο ανταπόδοσης καταστροφικού παιχνιδιού σε κάθε επίπεδο, θεσμό και βήμα ως αντίμετρο μακράς προοπτικής. Επίσης να αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πολίτες των συμμάχων και εταίρων κρατών.