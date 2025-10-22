Η λογοκρισία και η ακρισία: Πώς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους… τίμησαν τον Σαββόπουλο!

Αντιλαμβανόμαστε την πρεμούρα κάποιων να τιμήσουν τον συνθέτη. Αλλά με μη γεγονότα δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός. Μαξίμου μυρίζει καθώς διαπιστώνουμε πως η ανάρτηση των ΓΑΚ αναπαράχθηκε γρήγορα από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θέλοντας να τιμήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε χθες από την ζωή, προχώρησαν σήμερα σε μία ανάρτηση, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με έγγραφα από την περίοδο της Δικτατορίας για να δείξουν ότι ο συνθέτης υπέστη τότε λογοκρισία στο έργο του.

Συγκεκριμένα ανάρτησαν το τραγούδι «Ζεϊμπέκικο» (τους στίχους και την μουσική) και την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Λογοκρισίας που το εξέτασε.

Καταρχήν να πούμε πως τότε όλο το καλλιτεχνικό έργο, πριν παραδοθεί στο ευρύ κοινό, περνούσε από λογοκρισία. Όλοι οι καλλιτέχνες είχαν υποχρέωση να καταθέτουν το έργο τους, πριν το κυκλοφορήσουν, στις επιτροπές λογοκρισίας. Άρα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο Σαββόπουλος.

Η Επιτροπή Λογοκρισίας, στην περίπτωση του συγκεκριμένου τραγουδιού του Σαββόπουλου- όπως φαίνεται από το έγγραφο που ανάρτησαν τα ΓΑΚ- ζήτησε αλλαγές στους στίχους και ανέβαλε την απόφασή της έως ότου αυτές γίνουν. Όλα αυτά συνέβησαν στις 18-10-1972.

Αν πρόσεχαν όμως περισσότερο αυτοί που έκαναν την ανάρτηση θα διαπίστωναν πως στην κάτω δεξιά γωνία του εγγράφου, αναγράφεται: «Εντολή κ. Γενικού. Να εγκριθεί ως έχει άνευ βελτιώσεων. 23/10/72». Άρα το τραγούδι δεν λογοκρίθηκε.

Αυτό εύκολα μπορεί κανείς να το διαπιστώσει αν το ακούσει, καθώς την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε στο δίσκο «Το βρώμικο ψωμί».

Αντιλαμβανόμαστε την πρεμούρα κάποιων να τιμήσουν τον συνθέτη. Αλλά με μη γεγονότα δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός. Μαξίμου μυρίζει καθώς διαπιστώνουμε πως η ανάρτηση των ΓΑΚ αναπαράχθηκε γρήγορα από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

Δεν περιμέναμε όμως εκεί στα ΓΑΚ να μεταχειριστούν τον Σαββόπουλο με την ίδια προχειρότητα που τον μεταχειρίστηκε ο πρωθυπουργός ο οποίος τον εμφάνισε ως συνθέτη του τραγουδιού του Χατζιδάκι «Θάλασσα πλατιά» ενώ το τραγούδι του Σαββόπουλου είναι «Μια θάλασσα μικρή».

