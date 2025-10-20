Κυπριακό: εφησυχασμός, ο μεγαλύτερος εχθρός της λύσης

Στις καφετέριες, στις παραλίες, στους πύργους των επενδυτών απλώνεται μια αίσθηση ότι «καλά περνούμε». Ωστόσο πίσω από αυτή τη βιτρίνα ευημερίας κρύβεται μια μεγάλη, διαρκής εκκρεμότητα: το άλυτο κυπριακό πρόβλημα. Μια ανοιχτή πληγή που εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη απειλή για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του τόπου.

Ο εφησυχασμός είναι ίσως ο μεγαλύτερος εχθρός της λύσης του κυπριακού προβλήματος. Οταν οι κοινωνίες πείθονται ότι «καλά την έχουμε», η τόλμη και η πολιτική βούληση για αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης μειώνεται. Μισό αιώνα και πλέον μετά την εισβολή το Κυπριακό παραμένει άλυτο. Η πληγή δεν έχει επουλωθεί, έχει απλώς σκεπαστεί με τον επίδεσμο της συνήθειας. Η κατοχή παραμένει. Οι διαπραγματεύσεις σταματούν, ξαναρχίζουν και μετά χάνονται πάλι στη σιωπή. Ο εφησυχασμός είναι γλυκός. Σε νανουρίζει. Σε κάνει να ξεχνάς ότι το έδαφος που πατάς δεν είναι τόσο σταθερό όσο δείχνει. Και η ευμάρεια, όσο ευπρόσδεκτη κι αν είναι, δεν παύει να είναι εύθραυστη όταν χτίζεται πάνω στην αβεβαιότητα.

Αν δεν λύσουμε το Κυπριακό, αν δεν επουλώσουμε την πληγή με δικαιοσύνη, συνύπαρξη και ειλικρίνεια, τότε χτίζουμε το μέλλον μας σε κινούμενη άμμο. Και η ευμάρεια που ζούμε σήμερα θα μοιάζει αύριο με μια ευχάριστη ψευδαίσθηση – μια καλοκαιρινή νηνεμία πριν σηκωθεί ο άνεμος. Το σημερινό status quo συντηρεί μια αδιέξοδη -και ίσως επικίνδυνα εφησυχαστική- στασιμότητα. Μπορεί όλα αυτά να μη φαίνονται στην καθημερινότητα, να μην τα αισθανόμαστε. Ομως είναι εκεί. Οπως το ρήγμα κάτω από το έδαφος που περιμένει ακόμα έναν σεισμό.

Με άλυτο το Κυπριακό αυτή η ψεύτικη σταθερότητα και ευημερία μπορεί να εύκολα να ανατραπεί. Μια επέκταση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή (είναι δίπλα μας). Μια νέα πρόκληση στην ΑΟΖ. Μια αλλαγή ισορροπιών στην Αγκυρα. Δεν χρειάζονται πολλά. Η Ιστορία έχει δείξει πως στην Κύπρο η απόσταση ανάμεσα στην ησυχία και τη φουρτούνα μπορεί να είναι μόνο ένα βράδυ. Οσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο, το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Καμία επανάπαυση και κανένας εφησυχασμός δεν πρέπει να υπάρχει! Το νησί μας δεν αντέχει άλλη αναβολή. Δεν αρκεί να είμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε ολόκληροι. Η πραγματική σταθερότητα και ανάπτυξη θα έρθει με τη λύση του Κυπριακού και όχι με την υφιστάμενη κατάσταση.

*Συγγραφέας