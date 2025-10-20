Υπάρχει θεραπεία;

1. α) «Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος» (άρθρο 87 παρ. 2 του Συντάγματος).

β) «Δίωξη, ανάκριση ή προανάκριση κατά των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (Υπουργούς, Υφυπουργούς που διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης) για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής» (άρθρο 86 παρ. 2 του Συντάγματος).

γ) «Οποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη, χρηματική ποινή» (άρθρο 231 Π.Κ.).

«Οποιος ενώ έμαθε με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του και σε χρόνο τέτοιο ώστε να μπορεί ακόμη να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά του, παραλείπει να το αναγγείλει εγκαίρως στην αρχή τιμωρείται, αν το κακούργημα τελέστηκε ή έγινε απόπειρά του, με φυλάκιση…» (άρθρο 232 Π.Κ.).

2. Τα αδικήματα, τα τέρατα και σημεία και τα τερατουργήματα που επισυνέβησαν στο «πεδίο», δηλαδή στον «ιερό χώρο» των Τεμπών, όπου εξέπνευσαν 57 συνάνθρωποί μας, προεχόντως νέοι, το ξημέρωμα της φοβερής νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου 2023, έχουν την εξής ακολουθία με τις εντεύθεν μεθοδεύσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, ήτοι:

α) Δεν περιφράχτηκε και δεν προστατεύτηκε ο χώρος, όπως προβλέπει ο νόμος και όφειλαν οι αρμόδιες αστυνομικές, πυροσβεστικές και δικαστικές αρχές να εφαρμόσουν ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ και όπως γίνεται απαρέγκλιτα ακόμη και σε απλά τροχαία συμβάντα.

β) Προσήλθαν τις πρωινές ώρες αρμόδιοι και αναρμόδιοι κυβερνώντες και διοικούντες μη έχοντες σχέση με την οποιαδήποτε έρευνα και ποδοπάτησαν τον ιερό χώρο.

γ) Οι αρμόδιες καθ’ ύλη και κατά τόπο δικαστικές αρχές, περιλαμβανομένης της Εισαγγελίας, αλλά και διοικητικές, θα έπρεπε «διά ροπάλου» να απαγορεύσουν πάραυτα την πρόσβαση και την προσπέλαση οποιουδήποτε, ακόμη και αυτού του συνοφρυωμένου για τη συγκυρία και την περίσταση Ηγεμόνος.

Ενώ θα έπρεπε να παραμείνουν πέραν της περίφραξης με κορδέλες και συρματόσχοινα.

δ) «Εγκαταστάθηκε» υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ για να επιβλέψει –αναρμοδίως– την εκχωμάτωση και την απομάκρυνση πολλών τόνων χωμάτων αναμεμιγμένων με διαμελισμένα, κατακερματισμένα και αποτεφρωμένα μέλη των τραγικών θυμάτων.

ε) Μετέβησαν πλείστοι όσοι ιατροδικαστές, οι οποίοι όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων και με μεγάλη καθυστέρηση και αφού υπεβλήθη στην οδυνηρά απεργία πείνας 23 ημερών ένας γονιός απολεσθέντος νέου ανθρώπου, ΟΥΔΕΝ έπραξαν, ή πάντως πλημμελώς και παρά τον νόμο και το Σύνταγμα παρέλειψαν να πράξουν.

3) Οι δημοσιολογούντες και παιανίζοντες υπέρ της σύνολης εξουσίας και εναντίον του απεργού πείνας με σχετλιαστικούς χαρακτηρισμούς, όπως «τσαντιροκατάσταση» και «τσαντιρομαχαλάς», αλλά και οι απόλυτες απόψεις των κορυβαντιώντων πολιτικών (που θα έπρεπε να σιωπούν) και της ηγεσίας της Δικαιοσύνης για τον αποκλεισμό και την απόρριψη του αιτήματος εκταφής, ως και η κατάντικρυ μεταβολή-αλλαγή της άποψής τους (σε έναν πρωτοφανή συγχρονισμό εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας) όταν η απεργία εμάκρυνε και η αλληλεγγύη φούντωσε (ιδ. και επίσκεψη αρχιεπισκόπου στον «ιερό χώρο» - αλήθεια, εκείνη η βεβήλωση με την αφαίρεση των 57+1 σιδηρών στηλών του Γ. Κόφτη στον «ιερό χώρο» των Τεμπών τι έγινε;) παραπέμπουν σε μια οιονεί τρέλα (ιδ. πίνακα του σπουδαίου δασκάλου και δημιουργού Ολλανδού Ιερώνυμου Μπος στο Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη. – Η θεραπεία της τρέλας – ή η εκτομή του λίθου της τρέλας).

Γιατρός με το νυστέρι στο κεφάλι του ασθενούς… ο οποίος πλαισιώνεται από έναν μοναχό και μία καλόγρια. Ο άτυχος άνδρας που υποβάλλεται σε αυτή την παράξενη μεσαιωνική επέμβαση έχει το στόμα ανοιχτό σαν να φωνάζει: Γρηγορείτε! Γρηγορείτε, ο Θεός βλέπει τα πάντα. Ο Μισέλ Φουκό στο βιβλίο του «Η ιστορία της τρέλας στην κλασική εποχή» γράφει για τον πίνακα: «Ο διάσημος γιατρός του Μπος είναι πολύ πιο τρελός από τον ασθενή που προσπαθεί να διαπρέψει – και το μόνο που καταφέρνει η ψευδοεπιστήμη του είναι ν’ αποκαλύψει τα άθλια κουρέλια μιας τρέλας που μπορούν να δουν οι πάντες εκτός από τον ίδιο τον τρελό».

Σε αυτούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο και μεθόδευση να στραμπουλίξουν και να εκτροχιάσουν τη Δικαιοσύνη, ώστε να ξεφύγουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι της τραγωδίας και των απεχθών εγκλημάτων, ο Αλεξανδρινός τούς φωνάζει: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις, μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες».

*Δικηγόρος, τέως γενικός γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης