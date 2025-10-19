Πήγα στη συγκέντρωση της Καρυστιανού στου Ζωγράφου

Κάτι γεννιέται με το κίνημα των Τεμπών. Δεν ξέρω τι (θα) είναι αυτό, αλλά κάτι ετοιμάζεται. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ η Καρυστιανού έμοιαζε σαν είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπέρα.

Σάββατο βραδάκι, στις 7, ένας σωρό κόσμος που θύμιζε τις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, ήταν στο κινηματοθέατρο «Αλέκα» στου Ζωγράφου. Είχαν συγκέντρωση εκεί κάποιοι από τους γονείς των Τεμπών - συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΔΣ του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών ΠΕ.

Ήταν εκεί ο κ. Ηλίας Παπαγγελής, ο κ. Πάνος Ρούτσι, η κ. Μαρία Καρυστιανού. Και ο κόσμος κατέκλυσε τον κινηματογράφο, μέσα στην αίθουσα, στο φουαγιέ απ' έξω αλλά και στο πεζοδρόμιο. Όλα γεμάτα. Όλα γεμάτα από πλήθη.

Θέλω να σας πω τι είδα εκεί και τι κατάλαβα.

Είδα, λοιπόν, το κοινό να χειροκροτεί παρατεταμένα (για λεπτά ολόκληρα) τον Πάνο Ρούτσι και την Μαρία Καρυστιανού.

Είδα τον κόσμο να δακρύζει όταν ο κ. Παπαγγελής μιλούσε για το άδειο κρεβάτι της κόρης του στο οποίο πηγαίνει και κάθεται κάθε βράδυ.

Είδα τον Πάνο Ρούτσι να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό και το κοινό να τον χειροκροτεί, στο τέλος, όρθιο!

Είδα πολλούς νέους.

Είδα πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών που ξεκίνησαν να πάνε σε μία συγκέντρωση, βράδυ Σαββάτου.

Είδα μία συγκέντρωση με τόσο πολύ κόσμο που τα περισσότερα κόμματα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν θα μπορούσαν να μαζέψουν.

Και η Μαρία Καρυστιανού; Η Καρυστιανού έκανε μία πολιτική ομιλία. Δεν είπε λέξη για τα Τέμπη, για το έγκλημα, μίλησε μόνο για την παιδεία και την εκπαίδευση, ένεκα της πρόσκλησης από τον σύλλογο των εκπαιδευτικών. Δεν έκανε εξαγγελίες μη νομίζετε, αναφέρθηκε στη σημασία των δασκάλων στην ανατροφή των παιδιών. Μίλησε εντελώς ανθρώπινα. Και εντελώς στοχευμένα.

Κάτι γεννιέται με το κίνημα των Τεμπών. Δεν ξέρω τι (θα) είναι αυτό, αλλά κάτι ετοιμάζεται. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ η Καρυστιανού έμοιαζε σαν είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπέρα.

Φεύγοντας, μετά το πέρας της εκδήλωσης, συζητούσαμε η παρέα τι θα συμβεί αν φτιάξει κόμμα η Καρυστιανού. Ο Κώστας μας έλεγε ότι οι μαθητές του στα μαθήματα μουσικής που κάνει, 25χρονοι όλοι τους, πέντε άτομα που δεν έχουν ψηφίσει ποτέ στη ζωή τους, ότι θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά αν κατέβει η Καρυστιανού.

Φτάνοντας δε στο αυτοκίνητο πέσαμε πάνω σε μία γνωστή της παρέας, κάτοικο Ζωγράφου, που είχε βγει για περπάτημα. «Να σου κάνω μία ερώτηση;» της λέω, μετά τις απαραίτητες συστάσεις. Από τα Ανώγεια είναι η κοπέλα. «Να μου κάνεις», μου γνέφει. «Λοιπόν, επειδή το συζητούσαμε μεταξύ μας και πιο πριν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής: αν έφτιαχνε κόμμα η Καρυστιανού θα την ψήφιζες;». Και η απάντησή της, κοφτή και άμεση: «Εννοείται». Ο Κώστας πάντως θα ψήφιζε κόμμα Τσίπρα.

Σας ακούω κι εσάς λοιπόν. Σύμφωνα με την MRB ένα 32% θα μπορούσε να ψηφίσει κόμμα Καρυστιανού, ένα 17% κόμμα Τσίπρα κι ένα 12% κόμμα Σαμαρά. Με κινούμενη άμμο μοιάζει η πολιτική κατάσταση σήμερα. Μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα πολύ σύντομα. Για σκεφτείτε το με τρία νέα κόμματα στην πιάτσα...