Ιδεολογικά ανύπαρκτη η Κεντροαριστερά

Εχω επίγνωση ότι ο τίτλος του άρθρου αυτού αντιβαίνει στην επιστήμη, δεδομένου ότι το ιδεολογικό δεν μπορεί να διαχωριστεί πλήρως από το πολιτικό. Οι ενστάσεις μου είναι πολλές για τον όρο «Κεντροαριστερά», τον οποίο χρησιμοποιούν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποιοι τοποθετούν την Κεντροαριστερά μόνο στον ευρωατλαντικό χώρο. Ομως, τι είναι η σημερινή κυβέρνηση στο Μεξικό; Τι το Κόμμα Εργαζομένων του Λούλα στη Βραζιλία; Τι το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο στη Ν. Αφρική; Τι το Κόμμα του Κογκρέσου στην Ινδία; Είναι Αριστερά ή Κεντροαριστερά;

Για μένα, η Κεντροαριστερά δεν υφίσταται ιδεολογικά, αποτελεί πολιτική γεωγραφία, δεν υφίσταται ούτε το ιστορικό σχίσμα του 1914 στο σοσιαλιστικό κίνημα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης. Αρα, δεν έχει νόημα, πολιτικό εννοώ, κάποιοι να διατηρούν το μένος τους κατά των Σοσιαλδημοκρατών, πολύ περισσότερο που η αντίστοιχη πολιτική οικογένεια έχει πάψει προ πολλού να είναι ευρωκεντρική, όπως προκύπτει από τα σημερινά μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Αν έρθουμε στα προγραμματικά, τι σημαίνει κομμουνιστικό, τι σοσιαλδημοκρατικό, τι νεοαριστερό, τι πράσινο πρόγραμμα σήμερα; Μέσα στην Ε.Ε. ή έξω; Με την εναλλακτική παγκοσμιοποίηση ή τη δαιμονοποίησή της; Με τον δικαιωματισμό ή εναντίον του; Με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ή την άρνησή της, αν και η συνεταιριστική ιδέα ήταν στα λάβαρα της Αριστεράς από τη γέννηση του σοσιαλιστικού κινήματος;

Προφανώς, η αντίθεση στον μιλιταρισμό και τον πόλεμο παραμένουν κριτήρια, όχι μόνο για τη διαφοροποίηση Αριστεράς – Δεξιάς, όμως, με τη σημερινή φύση των πολέμων, που είναι κυρίως πόλεμοι εναντίον αμάχων (βλέπε Γάζα, Ουκρανία, πυρηνικά κ.λπ.), το αντιπολεμικό μέτωπο διευρύνεται πέραν της Αριστεράς, αν θέλουμε να οικοδομηθεί μαζικά και ενωτικά.

Καλό είναι επίσης να συνυπολογίζουν όσοι μιλούν για Κεντροαριστερά την κοινωνική διαστρωμάτωση που είναι πολύ πιο σύνθετη σήμερα από τα χρόνια που οι Μαρξ και Ενγκελς έγραψαν το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο». Τότε, δεν ήταν τόσο τεράστιος ο τομέας των υπηρεσιών στην οικονομία, από δε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα προέκυψαν τα σοσιαλιστικά κόμματα, αποκαλούμενα σοσιαλδημοκρατικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόμμα των μπολσεβίκων, του οποίου ηγήθηκε ο Λένιν για την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, ονομαζόταν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας. Κομμουνιστικό έγινε αργότερα, με την ίδρυση της Τρίτης Διεθνούς, στην οποία εντάχθηκε και το αρχικά Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, μετασχηματιζόμενο σε ΚΚΕ.

Τέλος, οι κοινωνίες, ιδιαίτερα σήμερα με όσα συμβαίνουν γύρω μας, χρειάζονται πολιτικές προτάσεις για το σήμερα και το αύριο. Ευτυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εκπροσωπεί την Αριστερά του 21ου αιώνα, έχοντας ήδη εγγράψει στο ενεργητικό του μια κυβερνητική θητεία, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.

* Υπεύθυνος του Γραφείου Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.