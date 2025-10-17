Πύλος, Τέμπη, Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη

Η συναυλία αλληλεγγύης το Σάββατο 18 Οκτώβρη στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι είναι μια κραυγή για να μην περάσει η συγκάλυψη του μεγαλύτερου ρατσιστικού εγκλήματος στη Μεσόγειο, του πνιγμού άνω των 600 προσφύγων στην Πύλο, μετά το ναυάγιο που προκάλεσε το Λιμενικό ρυμουλκώντας βίαια το πλοιάριο «Adriana» για να το διώξει προς την Ιταλία. Τότε είχαν ανασυρθεί 82 σoροί πνιγμένων και διασώθηκαν 104 πρόσφυγες.

Το σκάφος, που είχε σταλεί στην περιοχή από το Αρχηγείο του Λιμενικού, το ΠΛΣ 920, ήταν ακατάλληλο για διάσωση αλλά ικανό για καταδίωξη, με επιβίβαση ομάδας κομάντος αντί γιατρών και διασωστών. Δεν έφερε καν ικανό αριθμό σωσιβίων, ενώ πολύ πιο κοντά υπήρχε άλλο σκάφος κατάλληλο. Παρακολουθούσε για 15 ολόκληρες ώρες ένα κλυδωνιζόμενο υπερφορτωμένο πλοιάριο σε κίνδυνο, ενώ βρίσκονταν επάνω του άνω των 750 προσφύγων και επιπλέον μετέφερε άρρωστους και νεκρούς. Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί, αλλά δεν προχώρησαν σε επιχείρηση διάσωσης παρά μόνο μετά τη βύθισή του. Μάλιστα, προκειμένου να προχωρήσουν στη ρυμούλκηση είχαν απομακρύνει παραπλέοντα πλοία για να είναι μόνο το ΠΛΣ 920 στην περιοχή.

Η συγκάλυψη άρχισε την ίδια ώρα με το κυνικό παραμύθι «δεν ήθελαν να διασωθούν» και συνεχίστηκε με την κατάσχεση των κινητών των επιζώντων, την όλως «τυχαία» αδυναμία να λειτουργήσουν κάμερες καταγραφής, ακόμη και το σχετικό «μαύρο κουτί», ενώ οι συνομιλίες του πλοιάρχου με άλλα παραπλέοντα πλοία πετσοκόπηκαν. Οχι και τόσο πετυχημένα, όμως, αφού εντοπίστηκε συνομιλία που ζητούσε από έναν καπετάνιο να καταγράψει ότι «ήθελαν να πάνε Ιταλία». Η συνέχεια ήταν να στήσουν μαρτυρίες-καρμπόν των επιζώντων και να παραπέμψουν εννέα ως διακινητές και υπεύθυνους για την πρόκληση του ναυαγίου.

Καθόλου τυχαίες οι αναλογίες με το μπάζωμα των Τεμπών: οι κάμερες που δεν λειτουργούσαν, οι συνομιλίες που μονταρίστηκαν και οι σoροί που κρατιούνται μακριά από έρευνες, αφού αρνήθηκαν την ανέλκυση του σκάφους.

Ομως, ένα δυναμικό κίνημα αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή συνδικάτων και καλλιτεχνών, ακύρωσε την επιχείρηση συγκάλυψης, βοηθώντας να αθωωθούν στη δίκη της Καλαμάτας οι εννέα επιζώντες. Η κυβέρνηση αδίστακτα επιτέθηκε κατά του Συνηγόρου του Πολίτη για το πόρισμα-καταπέλτη με το οποίο εντόπιζε τις εγκληματικές πράξεις πολλών στελεχών του Λιμενικού και του ΠΛΣ 920, ανάμεσά τους και του πλοιάρχου Τ. Κοντιζά, τον οποίο η κυβέρνηση αναβάθμισε σε αρχηγό του Λιμενικό!

Ομως, δεν κατάφεραν να κλείσουν την ανάκριση άρον άρον. Τώρα, 17 ανώτερα στελέχη του Λιμενικού έχουν παραπεμφθεί σε κύρια ανάκριση με κακουργηματικές κατηγορίες, εξέλιξη πρωτοφανής για μια πολύχρονη ιστορία πλήρους ασυλίας και ατιμωρησίας, ενώ οι καταγγελίες για δολοφονικές επαναπροωθήσεις στα σύνορα είχαν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με καταδίκες της Ελλάδας, όπως στην περίπτωση του Φαρμακονησίου.

Η Δήμητρα Λιναρδάκη, δικηγόρος υπεράσπισης των επιζώντων, 62 από τους οποίους έχουν καταθέσει μηνύσεις, αναφέρει: «Δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη, ωστόσο, σε άλλους 4 αξιωματικούς του Λ.Σ., παρά την παρουσία και την επιτελική εμπλοκή τους κατά τη διαχείριση του περιστατικού, και με εισαγγελική διάταξη η υπόθεσή τους τέθηκε στο αρχείο. Κατά της διάταξης αυτής κατατέθηκε προσφυγή τον Ιούνιο 2025 για την άσκηση ποινικής δίωξης και κατά αυτών – οι ευθύνες των οποίων είχαν επισημανθεί και από το πόρισμα-κόλαφος του ΣτΠ. Επί της προσφυγής αυτής αναμένουμε μέχρι και σήμερα την απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου».

Η συναυλία αλληλεγγύης στον Πειραιά είναι μια κινητοποίηση για να προχωρήσει η ανάκριση και να παραπεμφθούν επιτέλους στο Ναυτοδικείο οι δολοφόνοι. Να τιμωρηθούν οι λιμενικοί και η κυβέρνηση που το ενορχήστρωσε. Οι οικογένειες των δολοφονημένων προσφύγων δεν βρίσκονται στην Ελλάδα και η φωνή τους είναι το κίνημα αλληλεγγύης, που συγκρούεται με τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης. Τώρα ο Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης, πρωτοστατεί στη θανατοπολιτική στα σύνορα, την κατάργηση του δικαιώματος στο άσυλο και την ποινικοποίηση της μετανάστευσης. Οι φυλακές είναι γεμάτες με τους πάνω από 2.300 μετανάστες που βαφτίστηκαν «διακινητές» από το Λιμενικό γιατί βρέθηκαν στο τιμόνι μιας βάρκας, ανάμεσά τους ακόμη και ανήλικοι!

Ευχαριστούμε τα παιδιά του Πειραιά, τους αντιφασίστες μουσικούς και φίλους του Παύλου Φύσσα αλλά και τον Πάρι Ρούπο που απολύθηκε από την Pizza Fan για την παρουσία του στη συναυλία του Παύλου Φύσσα στη Δραπετσώνα, για τη στήριξη της καμπάνιας για δικαιοσύνη στα θύματα της Πύλου.

Καλούμε σε ενίσχυση της καμπάνιας αυτής. Καταθέστε τις ενισχύσεις σας στον αριθμό λογαριασμό της Εθνικής IBAN GR78 0110 1670 0000 1674 7083 265.

Η μάχη του Πάνου Ρούτσι και η νίκη του με την απεργία πείνας, ενός μετανάστη που υπερασπίστηκε σθεναρά τα δικαιώματά του, είναι έμπνευση για όλους. Προκάλεσε πανικό στην κυβέρνηση, που έβαλε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στη μέση για να ξεκάνει τις κινητοποιήσεις που την αναδεικνύουν ως αυτό που πράγματι είναι: μια μισητή κυβέρνηση δολοφόνων των Τεμπών, της Πύλου, της Παλαιστίνης. Με την πολιτική της, τη βάρβαρη επίθεση κατά των μεταναστών και τη στοχοποίηση των αλληλέγγυων στην Παλαιστίνη τροφοδοτεί τα ορφανά της Χρυσής Αυγής για να βγαίνουν και να επιτίθενται ξανά κατά των μεταναστών, ενώ η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χ.Α. βαδίζει προς την ολοκλήρωση στο Εφετείο.

Να μην αφήσουμε να περάσει η συγκάλυψη, ούτε στην Πύλο ούτε στα Τέμπη!

* Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, πρώην δημοτικός σύμβουλος Αθήνας