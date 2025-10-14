Να φύγει ο Άγνωστος Στρατιώτης από την Πλατεία Συντάγματος

Ας κάνουμε μία υπόθεση και ας θέσουμε κι ένα ερώτημα. Έστω ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος αλλά κάπου αλλού, στην Πανεπιστημίου παράδειγμα. Ή έστω να ήταν στην Πλατεία Συντάγματος οκέι, αλλά στο κάτω μέρος, κάπου ωραία και περιποιημένα.



Τι πιστεύει τότε η κυβέρνηση καθώς και οι ακροδεξιοί και ακροκεντρώοι υποστηριχτές της; Πού θα γίνονταν οι διαδηλώσεις; Που θα πήγαινε ο Πάνος Ρούτσι; Πού θα είχαν γραφτεί τα ονόματα των νεκρών από το έγκλημα των Τεμπών; Στην Πανεπιστημίου μπροστά στο εκεί μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ή στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στη Βουλή;



Φυσικά το δεύτερο, στη Βουλή. Όταν διαδηλώνουμε, όσοι διαδηλώνουμε και για όποιον λόγο, τη Βουλή κοιτάζουμε, εκεί απευθυνόμαστε και όχι στο μνημείο ή τους εύζωνες. Στοιχειώδες.



Αν η Βουλή ήταν αλλού, θα μεταφέρονταν αλλού και οι διαδηλώσεις. Εκτός αν νομίζουν κάποιοι ότι θα πήγαινε ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί για το π.χ. αντεργατικό νομοσχέδιο στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και όχι στη Βουλή. Λέτε να ζητούσαμε από τον Άγνωστο Στρατιώτη να μην ψηφίσει το 13ωρο;



Είναι φανερό πως ο Πάνος Ρούτσι τους έσβησε στην κυβέρνηση γι' αυτό και έχουν λυσσάξει. Απλώς δεν περιμέναμε να έχουν σκυλιάσει σε τέτοιο βαθμό. Και είναι φανερό πως τους ενοχλούν και τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών και θέλουν να τα σβήσουν.



Γιατί δεν υπάρχουν και τα ονόματα των νεκρών από το Μάτι ή τη Μάνδρα λένε κάποιοι (δημοσιογράφοι); Διότι, αγαπητοί, στα Τέμπη ο κόσμος βλέπει την συγκάλυψη που επιχειρεί η κυβέρνηση και διαολίζεται. Στο Μάτι δεν υπήρχε συγκάλυψη. Ναι μεν επικοινωνιακά η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε μούσκεμα παίζοντας θέατρο μπροστά στις κάμερες ανακαλύπτοντας και φανταστικά σχέδια εμπρησμού, αλλά δεν προσπάθησε να συγκαλύψει την υπόθεση. Αντιθέτως μάλιστα, έδιωξε όλους όσοι είχαν εμπλοκή, πυροσβέστες, αστυνόμους κτλ. Ασχέτως αν η Νέα Δημοκρατία έναν χρόνο μετά τους έδωσε προαγωγή.



Ωραίες οι παραπάνω υποθέσεις εργασίας αλλά τι να κάνουμε που Βουλή και Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένα; Τίποτε δεν θα κάνουμε. Ο κόσμος θα συνεχίσει να συγκεντρώνεται στην πλατεία Συντάγματος όπως κάνει εδώ και δύο αιώνες. Και θα σέβεται το μνημείο όπως το σέβεται πάντα. Δεν ξέραμε ότι θα έπρεπε να έρθει μία κυβέρνηση να το καταργήσει αυτό επειδή είναι γαντζωμένη στην εξουσία και κάνει το παν για να μην τη χάσει.



Πώς το έγραψε ως σημείωσε μία 20χρονη στο βιβλίο για τον Πάνο Ρούτσι (όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Αβραμίδης) που υπήρχε στο Σύνταγμα; Δώστε βάση στην τελευταία της φράση:

«Σε έναν κόσμο που δεν έχει να αναπνεύσεις, μας μάθατε πώς είναι να παλέψεις να πιστέψεις και να κερδίσεις.

Κύριε Πάνο αλλάξατε τον κόσμο μας.

Η εικόνα σας θα είναι πάντα στο μυαλό μου. Για εμένα είστε ένας ήρωας. Ένα είδωλο. Είστε ο άνθρωπος που θέλω να γίνω.

Σας ευχαριστώ.

Σας ευχαριστώ γιατί μου μάθατε πώς να μάχομαι.

Σας ευχαριστώ γιατί κάνατε το μέλλον μου καλύτερο.

Και σας ευχαριστώ γιατί τους γαμήσατε».



Το νέο επεισόδιο λοιπόν θα έχει να κάνει με τα ονόματα των νεκρών παιδιών. Ποιος θα τολμήσει να πάει να τα σβήσει; Ποιος δεν θα ντραπεί τους δικούς του νεκρούς ώστε να κάνει κάτι τέτοιο, τόσο ασεβές;