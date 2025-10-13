Ηχηρά και ελπιδοφόρα μηνύματα Τσίπρα

Για πολλά και διάφορα μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη, εδώ και καιρό, συνέντευξή του, στην «Εφ.Συν.», 11-12 Οκτωβρίου.

Δεν επιτέθηκε εναντίον κανενός και καμιάς, παρά μόνο κατά του σάπιου συστήματος και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι έμπειρος πια, ύστερα από 15 χρόνια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πενταετή θητεία στη θέση του πρωθυπουργού της Ελλάδας, στην οποία βρέθηκε τον Γενάρη του 2015 και τον Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, όταν και ζήτησε την ανανέωση της εμπιστοσύνης του λαού, καθώς είχε αποστεί της πρώτης λαϊκής εντολής, υπογράφοντας το τρίτο αναγκαστικό μνημόνιο ή «πρόγραμμα διάσωσης». Επιλογή ευθύνης και τόλμης, με τον ΣΥΡΙΖΑ βαρύτατα τραυματισμένο λόγω αποχωρήσεων, μεταξύ άλλων του Λαφαζάνη και της Κωνσταντοπούλου - με εθνικιστικές θέσεις διαφοροποίησης τα δύο αυτά στελέχη που ζητούσαν την έξοδο από το ευρώ, όπως ήθελε και ο Σόιμπλε, για να τιμωρήσει την απείθαρχη Ελλάδα.

Καταθέτω μερικές πρώτες σκέψεις, ως άνθρωπος της Αριστεράς και όχι ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για τα μηνύματα Τσίπρα. Πρώτο μήνυμα Τσίπρα, η αναζήτηση του καινούργιου, όχι εύκολη υπόθεση, διότι συνεπάγεται όχι μόνο να μην τρώμε από τα έτοιμα, αλλά πρώτιστα γείωση στην κοινωνία, τις ανάγκες και τα δικαιώματά της. Προσωπικά, έχω από καιρό προτείνει στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. «άλμα στο καινό», όχι στο κενό, όπως αποδείχτηκε η εκλογή Κασσελάκη, που και αυτή είχε υπόβαθρο το αίτημα φυγής από τη στασιμότητα και την εκλογική κάμψη, μετά την καταστροφική διπλή εκλογή του 2023, για να μην αδικούμε και τον επίμονο λαό του ΣΥΡΙΖΑ που δικαιούται και λαθών.

Το «καινό», λοιπόν, σε ιδέες και προγραμματικές θέσεις αποτελεί ζητούμενο και για τον Τσίπρα, την πορεία του από εδώ και πέρα. Ζητούμενο βέβαια γενικότερα για την ευρύτερη Αριστερά που θέλει να κυβερνήσει και δεν φοβάται μην ενσωματωθεί στο σύστημα και χάσει τον ριζοσπαστισμό της.

Δεύτερο μήνυμα ότι ο Αλέξης δεν ποντάρει σε νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αποσπώντας βουλευτές από το ιστορικά ενωτικό εγχείρημα με το οποίο έφτασε στη θέση του πρωθυπουργού. Δεν πιστεύει στον πολλαπλασιασμό διά της διαιρέσεως, μέθοδος που δυστυχώς επιλέχθηκε από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς και τον Κασσελάκη, που τώρα δεν δηλώνει αριστερός, αλλά φιλελεύθερος και βρήκε στέγη στους Φιλελεύθερους της Ευρώπης. Από τη μεριά της, η Κωνσταντοπούλου δηλώνει «ούτε δεξιά ούτε αριστερά», αν και αποχώρησε το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ ως πιο αριστερή όλων ημών.

Τρίτο μήνυμα Τσίπρα, ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κυβερνητικό του έργο, όπως κάνει σταθερά και ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., έναντι των ριπών ψεύδους των ηγεσιών της Δεξιάς και Ακροδεξιάς, ακόμα και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Τον φόβο του να ’χουν!

*Σύμβουλος Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης (ΙΡΒ)