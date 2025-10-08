Πολλαπλές οι επιπτώσεις από το κόμμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «σερνόταν» εδώ και μήνες στα ρεπορτάζ και στα σχόλια και τις αναλύσεις τόσο στις εφημερίδες όσο και στα κανάλια. Μέχρι και ψυχαναλυτική εξέταση του ενδεχόμενου αυτού έγινε σε άρθρο της Δήμητρας Αθανασοπούλου στο φύλλο της «Εφημερίδας των Συντακτών» της 4/5 Οκτωβρίου. Επιτέλους, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και προανήγγειλε την ίδρυση κόμματος.

Πριν προχωρήσουμε στο κύριο θέμα του άρθρου αυτού, είναι ανάγκη να επισημάνουμε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ήταν βουλευτής του κόμματος, όφειλε να έχει ενεργή συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες της Βουλής, δηλαδή με παρεμβάσεις του τόσο στο νομοθετικό έργο όσο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δυστυχώς δεν το έπραξε. Η στάση του αυτή έδειξε περιφρόνηση του Κοινοβουλίου, του κορυφαίου θεσμού του πολιτεύματός μας.

Το κύριο θέμα του άρθρου αυτού είναι να διερευνήσουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του κόμματος που θα ιδρύσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε κόμματα όσο και στο πολιτικό φάσμα γενικότερα.

Η πρώτη συνέπεια του νέου αυτού κόμματος θα είναι οι επιπτώσεις του στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, κόμματα που, απ’ ό,τι φάνηκε από τις πρώτες αντιδράσεις τους, δεν έχουν αντιληφθεί τη βέβαιη αποδυνάμωσή τους όταν προκηρυχτούν εκλογές. Από το νέο κόμμα, αντλώντας ψηφοφόρους από την ίδια «δεξαμενή» που αντλούν τα κόμματα που προαναφέρθηκαν, είναι φυσικό να χάσουν δυνητικούς ψηφοφόρους τους, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ και το πολύ πιθανό ενδεχόμενο η Νέα Αριστερά να μείνει εκτός Βουλής.

Οι συνέπειες της ίδρυσης του νέου κόμματος, όμως, δεν θα περιοριστούν στα όσα προαναφέρθηκαν. Θα επεκταθούν και σε όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς, προκαλώντας περαιτέρω κατακερματισμό του χώρου και αύξηση των αντιπαλοτήτων στον χώρο αυτόν τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής. Το νέο κόμμα θα δέχεται πυρά απ’ όλα τα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ίδρυσαν κόμματα. Εντός της Βουλής από την Πλεύση Ελευθερίας και από τα εκτός Βουλής κόμματα ΜέΡΑ25, Κίνημα Δημοκρατίας και Λαϊκή Ενότητα. Οι αντιπαλότητες, όμως, και αντεγκλήσεις με όλα αυτά τα κόμματα θα συντείνουν σε μια συνολική απαξίωση του χώρου αυτού.

Αν οι παραπάνω εκτιμήσεις έχουν κάποια βάση, το κρίσιμο ερώτημα για το νέο κόμμα είναι: Τι ποσοστό μπορεί να ελπίζει ότι θα λάβει στις εκλογές; Τα ποσοστά που αναφέρονται σε δημοσκοπήσεις για την απήχηση ενός κόμματος, για το οποίο κανείς δεν γνωρίζει την ταυτότητά του, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Οταν ιδρυθεί το κόμμα αυτό και γίνει γνωστό το πρόγραμμά του και, κυρίως, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν, τότε τα όποια ποσοστά των δημοσκοπήσεων θα αποτελέσουν ενδείξεις για το ποιο θα είναι το ποσοστό που είναι πιθανό να λάβει στις εκλογές σε σχέση με τα πιθανά ποσοστά των κομμάτων του ίδιου χώρου.

Αν το νέο κόμμα έχει κεντροαριστερό χαρακτήρα, είναι λογικό να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους του Κέντρου, δηλαδή του χώρου στον οποίο κυριαρχεί το ΠΑΣΟΚ; Υπάρχει πιθανότητα το νέο κόμμα να αποσπάσει ψηφοφόρους του κόμματος αυτού; Η απάντηση εξαρτάται από το πρόγραμμά του και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τα βασικά στελέχη του. Δεδομένου ότι όλα αυτά είναι άγνωστα, στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει απάντηση.

Σε ό,τι αφορά όλο το πολιτικό φάσμα (από την Ακρα Αριστερά μέχρι την Ακρα Δεξιά) η επίδραση που θα έχει το νέο κόμμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος του ποσοστού που θα λάβει στις εκλογές. Εξαρτάται και από το τι θα συμβεί στον χώρο της Δεξιάς-Ακροδεξιάς και συγκεκριμένα αν, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. και πρωθυπουργός και σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής-διαγραφείς από τον πρωθυπουργό προχωρήσει και αυτός στην ίδρυση κόμματος και ποια θα είναι η απήχηση του κόμματος αυτού. Στην περίπτωση που το κόμμα αυτό ιδρυθεί, θα αφαιρέσει δύναμη από τη Ν.Δ., οπότε το σημερινό πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει ριζικά, με αποτέλεσμα οι σημερινές αβεβαιότητες για τις πολιτικές εξελίξεις να λάβουν νέα διάσταση, μια διάσταση που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.

Πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ