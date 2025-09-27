Πάνος Ρούτσι: Ο αγώνας έφερε την πρώτη υποχώρηση της κυβέρνησης

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 26/9, μετά από 12 μέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την εκταφή του γιου του, Ντένις. Επιπλέον, θα εξετάσει και τα αιτήματα εκταφής από άλλους συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη.

Η εκταφή έγινε δεκτή, ωστόσο, μόνο για ταυτοποίηση DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποδειχθούν τα πραγματικά αίτια του θανάτου του Ντένις. Ακόμα και τώρα προσπαθούν να συγκαλύψουν! Ο Π. Ρούτσι και οι υπόλοιποι συγγενείς διεκδικούν δύο πράγματα: να διαπιστώσουν αν όντως βρίσκονται τα οστά των παιδιών τους θαμμένα και να εξακριβώσουν τα αίτια θανάτου.

Είναι εξοργιστικό ότι μιλάμε για αυτονόητα δικαιώματα, όπως αυτό της εκταφής, που καθυστέρησε 12 ολόκληρες ημέρες, αντιμετωπίζοντας αρχικά την αλαζονική άρνηση και έπειτα διάφορα νομικίστικα τερτίπια της κυβέρνησης και της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης». Η στάση του υπουργού Φλωρίδη ήταν πραγματικά ένα μνημείο ντροπής, συνέχεια της κυβερνητικής προσπάθειας συγκάλυψης από την πρώτη κιόλας μέρα. Δεν ξεχνάμε ότι ο Π. Ρούτσι ξεκίνησε την απεργία πείνας την ίδια μέρα που, με εξόφθαλμα προκλητικό τρόπο, έκλεισε άρον άρον μια δικογραφία 60.000 σελίδων, με ένα πόρισμα που βγάζει «λάδι» την κυβέρνηση και τους ενόχους.

Η απόφαση της εκταφής δεν ήρθε επειδή κάποια «ανεξάρτητη δικαιοσύνη» αποφάσισε ξαφνικά να κάνει τη δουλειά της. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω και ελπίζει ότι αυτό αρκεί. Όμως όχι! Το κύμα συμπαράστασης στους απεργούς πείνας, οι εργαζόμενοι και η νεολαία που στάθηκαν δίπλα τους από την πρώτη στιγμή, η μεγάλη συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα (21/9) αλλά και οι κινητοποιήσεις την ερχόμενη Κυριακή 28/9: αυτά ανάγκασαν κυβέρνηση και δικαστές να κάνουν ένα βήμα πίσω. Για να μαζέψουν το ποτάμι οργής που ξεχειλίζει, από μια κοινωνία που ψάχνει να βρει Οξυγόνο.

Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε πραγματικά τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων. Το αίτημα για πλήρη διερεύνηση παραμένει. Το ίδιο οι συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις που έχουν καλεστεί την Κυριακή 28/9 στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα – όπου το μήνυμα πρέπει να είναι ακόμα πιο ηχηρό. Με αγώνες στον δρόμο, δεν αφήνουμε την κυβέρνηση και το καθεστώς της Συγκάλυψης να πάρουν ανάσα. ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ.

*μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης