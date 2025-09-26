ΟΠΕΚΕΠΕ, «εξεταστική» και αντιπολίτευση

Πίσω από την υπαρκτή αλλά επιφανειακή πολιτική διαμάχη για «νόμιμες ή παράνομες επιδοτήσεις» αποκρύπτεται η βαθύτερη ουσία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι ο ταξικός, αντιαγροτικός και αντεργατικός ρόλος των «αγροτικών» και των άλλων επιδοτήσεων της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά.)

Το «μεγάλο φαγοπότι» του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί το αποκορύφωμα της μαφιόζικης διακυβέρνησης του «επιτελικού» παρακράτους Μητσοτάκη (υποκλοπές ΕΥΠ – Predator, μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών, αντεργατικό 13ωρο – δουλειά «ήλιο με ήλιο», τρομοκρατικές διώξεις δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.).

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί στους αγρότες και στο λαό, σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, η στάση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην «Εξεταστική». Αρχικά -και σωστά- την κατήγγειλαν ως πλυντήριο συγκάλυψης του σκανδάλου και αθώωσης των Βορίδη και Αυγενάκη. Αντίθετα τώρα, μετά το άθλιο πραξικόπημα της Ν.Δ. στη Βουλή με τα «τσουβάλια επιστολικές ψήφους» στις Προανακριτικές και παρά τη νέα ωμή πρόκληση να μην καλούνται καν ως μάρτυρες ο «φραπές», «ο χασάπης», η Πόπη Σεμερτζίδου με τις Πόρσε και τις Φεράρι και ο υφυπουργός Γ. Μυλωνάκης επιμένουν να συμμετέχουν στην «Εξεταστική», αντί να την καταγγείλουν και να αποχωρήσουν τώρα (και όχι κατόπιν εορτής) από αυτήν. Ετσι, ανεξάρτητα από προθέσεις, γίνονται συνένοχοι στο μπάζωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Πίσω από την υπαρκτή αλλά επιφανειακή πολιτική διαμάχη για «νόμιμες ή παράνομες επιδοτήσεις» αποκρύπτεται η βαθύτερη ουσία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι ο ταξικός, αντιαγροτικός και αντεργατικός ρόλος των «αγροτικών» και των άλλων επιδοτήσεων της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά.). Τις «αγροτικές» επιδοτήσεις τις πληρώνουν στα ταμεία της Ε.Ε. οι εργαζόμενοι, μέσω του χαρατσιού του ΦΠΑ και της υπόλοιπης φοροληστείας. Αντίθετα τις εισπράττουν από την Ε.Ε. οι βιομήχανοι της αγροτοδιατροφής, το 20% των μεγαλοαγροτών που κατέχουν το 90% της αγροτικής γης και ροκανίζουν το 80% των επιδοτήσεων, η αφορολόγητη Εκκλησία, τα μοναστήρια, το Αγιον Ορος (πήρε νέο δώρο 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ), ακόμη και ο «αγρότης Μητσοτάκης»!

Οι «αγροτικές» επιδοτήσεις της Ε.Ε. λειτουργούν με διπλό τρόπο:

● Πρώτο: Ως μηχανισμός πανευρωπαϊκής διαφθοράς των συνειδήσεων, ενσωμάτωσης και ακύρωσης των αντι-Ε.Ε. αγωνιστικών διαθέσεων και νεοσυντηρητικής μετάλλαξης των αντι-Ε.Ε. κομμάτων και οργανώσεων.

● Δεύτερο: Ως βασικό εργαλείο της ΚΑΠ της Ε.Ε., μαζί με το κακόφημο «Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων», με στόχο το ξεκλήρισμα της φτωχής αγροτιάς και την επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στον αγροτικό τομέα όλης της Ε.Ε.

Με πιο απλά λόγια: η Ε.Ε. όχι από συμπόνια αλλά και με «ξένα κόλλυβα» (φοροληστεία), επιδοτεί τους αγρότες, για να παίρνουν φτηνή (σχεδόν τζάμπα) την πρώτη ύλη τους οι βιομήχανοι του αγροτοδιατροφικού τομέα και οι πολυεθνικές!

Εμείς ως Κομμουνιστική Απελευθέρωση και ΑΝΤΑΡΣΥΑ αγωνιζόμαστε για κοινό ανατρεπτικό μέτωπο εργατικής τάξης – νεολαίας – φτωχής εργαζόμενης αγροτιάς και γεωτεχνικών, με στόχους:

1. Αντικαπιταλιστική – διεθνιστική έξοδο της χώρας από την αντιδραστική και πολεμική Ε.Ε., ως έμπρακτη συμβολή στη διάλυσή της, για μια άλλη εργατική – σοσιαλιστική διεθνοποίηση, στην περιοχή μας, στην Ευρώπη και τον κόσμο, με σύγχρονη κομμουνιστική προοπτική.

2. Κατάργηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε. και του «Μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων» που ξεκληρίζουν (πολιτικά και νομοθετικά) τη φτωχή – εργαζόμενη αγροτιά.

3. Χορήγηση εθνικών επιδοτήσεων μόνο στους φτωχούς – εργαζόμενους αγροτοκτηνοτρόφους, άτοκα δάνεια και υλικοτεχνική τους υποστήριξη, με κριτήριο τη συνεταιριστική καλλιέργεια γης ή εκτροφή ζώων. Φορολογία εφοπλιστών – Εκκλησίας – μεγάλου κεφαλαίου.

4. Ουσιαστικές αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις στους εργαζόμενους – μισθωτούς γεωτεχνικούς. Κατάργηση του μεσαιωνικού 13ωρου, δυναμικός απεργιακός αγώνας για 6ωρο – 5ήμερο – 30ωρο.

5. Επανίδρυση δημόσιας Αγροτικής Τράπεζας, αντί για το μαφιόζικο κύκλωμα: Τράπεζα Πειραιώς – Neuropublic – Gaia Επιχειρείν - ΟΠΕΚΕΠΕ – «συνεταιρισμοί μεγαλοαγροτών». Οχι στο μπάζωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με «Εξεταστικές και Προανακριτικές Επιτροπές».

6. Δημοκρατικοί πρωτοβάθμιοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί. Ενιαίος δημόσιος φορέας συγκέντρωσης – τυποποίησης – εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Κρατικοποίηση με εργατικό και λαϊκό έλεγχο όλων των αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.

7. Ανατροπή της μαφιόζικης κυβέρνησης της Ν.Δ. (του μεσαιωνικού 13ωρου της εξόντωσης των εργαζομένων, των νέων τερατωδών πολεμικών εξοπλισμών με 5% του ΑΕΠ και της εγκληματικής συνενοχής στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού), με ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό, αγροτικό και λαϊκό κίνημα, με μαχητικούς απεργιακούς αγώνες και με πραγματικά (ΟΧΙ συμβολικά) αγροτικά μπλόκα.

* Μέλος της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, γεωπόνος, πρώην ευρωβουλευτής (1987 – 1994)