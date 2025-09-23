Της ΔΕΘ και του ΦΠΑ της το κάγκελο!

Από το ξέσπασμα της «κρίσης», εδώ και παγκόσμια, και όσα ζήσαμε με τα μνημόνια με το πρωτοφανές δυσβάσταχτο χρέος για τη χώρα μας και με την ταυτόχρονη οικονομική μας κατάρρευση (αποβιομηχάνιση, συνεχής συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, δημογραφικό, με τους νέους μας στα ξένα) δυστυχώς τόσο ειρωνικά ζούμε χρόνια τώρα την καθολική σχεδόν επικράτηση της λέξης «ανάπτυξη», μόνιμα πλέον το βασικό ζητούμενο.

Αραγε την ώρα που δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα, πνιγμένοι στις εισαγωγές, κάτω από ποιους όρους γίνεται αυτή η επίκληση στην «ανάπτυξη»; Δεκαετίες να χρησιμοποιείται, με την αγορά ως εργαλείο για την κοινωνική ευημερία! Και έτσι χρόνια τώρα σερνόμαστε να περιμένουμε κάθε Σεπτέμβρη (έχει καθιερωθεί αυτός ως έναρξη του νέου οικονομικού έτους) τη ΔΕΘ για απολογισμό και διακήρυξη-προγραμματισμό και ατέλειωτες υποσχέσεις για την επόμενη χρονιά, ακόμη και για τα επόμενα χρόνια!

Μια ΔΕΘ κουρελιασμένη, χωρίς να περιορίζεται στο οικονομικό και επιχειρηματικό της στίγμα, στην πραγματική της αποστολή (επενδύσεις, τεχνολογία και πρόοδο της εγχώριας παραγωγής), αλλά εγκλωβισμένη ασφυκτικά σε ένα πάρε-δώσε, ιδιαίτερα με τα δημοσιονομικά, λόγω του διαστημικού χρέους, και στην ανάγκη εξισορρόπησης με κάποια στοιχειώδη επιτυχία στην ικανοποίηση όσων περισσότερων κλάδων.

Φυσικό επακόλουθο όλης αυτής της φτώχειας, οικονομικής αλλά και πολιτικής (οι κυβερνητικοί με τους αβανταδόρους τους στα κανάλια, όλα ρόδινα, ο λαός να σκούζει: ψίχουλα πάλι!), να ζούμε αυτό το μακάβριο αστείο, με τον ΦΠΑ που γίνεται μόνιμα μπαλάκι του τένις. Πώς αλλιώς όταν σου μιλάει ο πρωθυπουργός για μέρισμα ανάπτυξης προερχόμενο από την υπερφορολόγηση την οποία θα μειώνουμε συνεχώς!

Ναι, όταν μας συμπλήρωσε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μειώσεις, γιατί κρύβει και άλλα και άλλα, προφανώς είναι οι άσοι του! Τι και αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ταυτόχρονα επισημαίνει: ανάγκη για σταθερότητα και μονιμότητα στον αγώνα για πάταξη της ακρίβειας, της νοθείας. Βορά της αγοράς η τσέπη και η υγεία μας. Μια αγορά ανεξέλεγκτη - ασύδοτη (το πάλαι ποτέ υπουργείο Εμπορίου με τον ΕΦΕΤ ανύπαρκτα, να τα έχουν καταλάβει Πακιστανοί!). Ολιγοπώλια και μονοπώλια, αυτά είναι μόνο για τους αριστερούς! Οσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε μια κουβέντα για αυτούς στις εξαγγελίες της ΔΕΘ (εισφορές και τέλη στα ύψη, ό,τι πρέπει για κλείσιμο!). Αυτοί ας εξαφανιστούν γιατί φοροδιαφεύγουν!

Πρωθυπουργέ μου, αν σε αδικώ έστω και λίγο με όσα γράφω εδώ, δες μόνο αυτό για τους χιλιομαδημένους συνταξιούχους. Αφού 10-15 χρόνια κλάπηκε σχεδόν το 50%, υπάρχουν συνταξιούχοι που πήρανε 10 ευρώ αύξηση ύστερα από τόσα χρόνια και ένα επίδομα ετήσιο 100 ευρώ! Με εισοδήματα Βαλκανίων και τιμές πάνω και από τις βόρειες χώρες! Τι να συζητάμε λοιπόν για μειώσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ όταν μάλιστα επίσημα το κράτος σού ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το αν θα πάνε αυτές υπέρ του πολίτη-καταναλωτή.

Τέλος, ας έχουν υπόψη όλοι αυτοί που δεν βλέπουν ότι το κυβερνητικό «πακέτο» είναι πολύ ισχνό και με χαώδη διαφορά από το υπερπλεόνασμα του 2024 (1,6 δισ. με 541), είναι πολύ πιθανό να κάνουν τελικά ζημιά! Με πλαστά πολιτικά χαρτιά λοιπόν, μακριά από μια πραγματική, δίκαιη, βιώσιμη και οικολογική ποιοτική ανάπτυξη.

Γιατί μια ζωή οι εκάστοτε κυβερνήσεις μας ασχολούνται με το τι γίνεται από Ομόνοια έως Σύνταγμα, την ώρα που ο κόσμος «χάνεται», λόγια μιας κραταιάς υπουργίνας, που φορούσε παντελόνια και που μας έχει φύγει.

Σημείωση: Γιατί όλα τα πανεπιστημιακά συγγράμματα «Δημόσιας Οικονομικής» τονίζουν ότι δεν υπάρχει πιο άδικη και ληστρική φορολογία από την έμμεση (βλέπε ΦΠΑ) και φυσικά δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη…!

Και πώς να ξεχάσει κανείς το ληστρικό τότε κόλπο της ΑΤΑ, που χρόνια τώρα αντικαταστάθηκε με το νέο ληστρικό κόλπο της Προσωπικής Διαφοράς. Θολούρα μέχρι το 2027 και βλέπουμε… περιμένοντας το τελικό λιώσιμο.