Το Φεστιβάλ του αγώνα και της ανατροπής

Από τις 24 έως τις 27 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, στο πάρκο Τρίτση στο Ιλιον. Με κληρονομιά τα 50 χρόνια ιστορίας του και με τη συμμετοχή 400 και πλέον καλλιτεχνών το Φεστιβάλ είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος πολιτικός-πολιτιστικός θεσμός της χώρας.

Είναι το αγωνιστικό ραντεβού της νεολαίας που αντιστέκεται και δεν μένει σιωπηλή. Υψώνει φωνή για την Παλαιστίνη, που το κράτος του Ισραήλ θέλει να εξαφανίσει από προσώπου γης, κλιμακώνοντας τη γενοκτονία με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ μετατρέπεται σε μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, απαίτησης να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Εκεί θα βρεθούν μαζί Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί νέοι κομμουνιστές που αντιστέκονται ηρωικά στην ισραηλινή κατοχή.

Εκεί θα βρεθούν, επίσης, χιλιάδες νέοι και νέες που αρνούνται να μπούνε στη χρονομηχανή της κυβέρνησης και της Ε.Ε. και να γυρίσουν πίσω στον εργασιακό μεσαίωνα της 13ωρης δουλειάς για τα κέρδη των καπιταλιστών. Γιατί την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης αναγκαίο και ρεαλιστικό είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να απολαμβάνουμε καλύτερους μισθούς, να έχουμε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο για αναψυχή, μόρφωση, πολιτισμό, αθλητισμό, ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις, συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Αυτά μας στερούν όσοι θέλουν να δουλεύουμε σαν μηχανές τον 21ο αιώνα! Για όλα αυτά θα πλημμυρίσουμε τους δρόμους στην πανεργατική απεργία την 1η του Οκτώβρη.

Σήμερα λοιπόν, που παρουσιάζεται το «παλιό» ντυμένο ως «νέο», η κτηνωδία ως «αυτοάμυνα», η στυγνή εκμετάλλευση ως «ελεύθερη επιλογή», το Φεστιβάλ της ΚΝΕ σαλπίζει το μήνυμα: «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο».

Απέναντι στο πολεμικό ντελίριο των ιμπεριαλιστών, που σε live μετάδοση ξαναμοιράζουν τον κόσμο, η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών που δεν ξεχνάνε ότι υπήρξε ένα εργατικό κράτος, η ΕΣΣΔ, κοινή πατρίδα Ρώσων και Ουκρανών, που ανέτρεψαν την εξουσία των καπιταλιστών και μαζί τσάκισαν τον φασισμό-ναζισμό.

Απέναντι στη ρατσιστική αντιμεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε., που συνυπέγραψαν φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές και ακροδεξιές κυβερνήσεις, απάντηση δίνει η αλληλεγγύη του λαού και της νεολαίας στους ξεριζωμένους και η ανάδειξη των αιτιών που γεννούν τα κύματα των προσφύγων και μεταναστών. Η πρόσφατη χαρά για την επιτυχία της εθνικής ομάδας ας συνδυαστεί με τον προβληματισμό ότι διεθνείς μας, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κ.ά., δεν θα μπορούσαν να παίξουν καν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Πλεύρη.

Απέναντι στην επιλεκτικά «ευαίσθητη» αστική δικαιοσύνη που αποφυλακίζει ναζιστές εγκληματίες, την ίδια ώρα που διώκει αγωνιστές και «μπαζώνει» την αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη, χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν υπόσχεση πως θα πάνε τον αγώνα «μέχρι το τέρμα», μέχρι την οριστική ανατροπή του σάπιου και διεφθαρμένου κράτους, του εκμεταλλευτικού συστήματος, που γεννά εγκλήματα, φτώχεια, φασισμό.

Το πραγματικά νέο βρίσκεται στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, με τον λαό να έχει στα χέρια του την εξουσία και την οικονομία. Με νέους λαογέννητους θεσμούς που θα στηρίζονται στην ενεργητική λαϊκή συμμετοχή. Με σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών, απαλλαγμένων από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Γι’ αυτό το μέλλον αξίζει να παλέψουμε σήμερα. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία να δυναμώσει το ρεύμα αντίστασης και αμφισβήτησης σε αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Προσπερνώντας τα «rebranding» χρεοκοπημένων αυταπατών πως μπορεί δήθεν ο καπιταλισμός να γίνει «δημοκρατικός», οι «ευκατάστατοι» κεφαλαιοκράτες να γίνουν «πατριώτες» και οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες περιστέρια της ειρήνης.

«Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, η λευτεριά και η ομορφιά του κόσμου», όπως έγραφε ο ποιητής μας Γ. Ρίτσος, ο οποίος έχει πάντα ξεχωριστή θέση στα Φεστιβάλ μας, δίπλα στους άλλους μεγάλους ποιητές και συνθέτες, δίπλα στον Μίκη που γιορτάζουμε φέτος τα 100 του χρόνια. Στην πρώτη σειρά. Στο Φεστιβάλ της νιότης, του αγώνα, της ανατροπής.

*Γραμματέας του Κ.Σ. της ΚΝΕ